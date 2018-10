Aethon présente son nouveau robot mobile autonome T4 au salon MOTEK 2018

Aethon's TUG T4 provides manufacturers and integrators an open mobile robot platform

PITTSBURGH--(BUSINESS WIRE)--Aethon élargit sa gamme de robots mobiles autonomes (RMA) et dévoilera son dernier robot TUG, le T4, au salon MOTEK 2018 à Stuttgart, en Allemagne. Aethon occupera le stand 7420, dans le Hall 7.

Le T4 est la solution idéale pour les clients des secteurs industriel, manufacturier et de la logistique qui ont besoin d'un robot mobile très petit, très rapide et prêt à l'intégration. Les intégrateurs et les distributeurs de systèmes apprécieront le T4 pour sa plateforme de mobilité améliorée, sa facilité de déploiement, son bon rapport coût-efficacité et ses options de connectivité ouvertes.

Basé sur la gamme de produits TUG d'Aethon, le T4 offre aux intégrateurs de système une flexibilité accrue grâce à ses connexions incorporées qui permettent l'intégration de charges utiles actives telles que des outils ou des convoyeurs. Aethon encouragera les tiers à développer des solutions à combiner avec la plateforme T4. En tant que catalyseur et exemple pour les développeurs, Aethon présentera au MOTEK 2018 un convoyeur motorisé relié à son châssis mobile et qui interagit avec un dispositif d'automatisation fixe. Grâce à son rayon de braquage central de 44 cm, le T4 peut être associé à des équipements d'automatisation existants, même dans des espaces restreints. Il peut transporter des charges allant jusqu'à 113 kg et est capable de se déplacer sur des zones inclinées jusqu'à 5 degrés (8,75%) grâce à son système unique de suspension indépendante. Le T4 peut aussi se déplacer jusqu'à une vitesse maximale de 2 m/s. Il ramasse et dépose automatiquement les chariots, évitant ainsi les coûts de main-d'œuvre liés à leur gestion que les systèmes RMA concurrents continuent d'exiger.

"Avec le T4, Aethon fait un grand pas en avant dans le segment industriel. Les besoins de nos clients fabricants, intégrateurs et distributeurs sont à l'origine de cette innovation et nous leur sommes reconnaissants des informations qu'ils nous ont fournies. Nous sommes ravis d'ajouter la plateforme de conception ouverte du T4 à notre actuelle ligne de produits et d'offrir ainsi à nos clients un large éventail de capacités pour les environnements industriels", déclare Aldo Zini, CEO d'Aethon.

Comme tous les RMA d'Aethon, le T4 se déplacera en toute autonomie dans les bâtiments au moyen de cartes et d'itinéraires prédéfinis incluant des points de livraison et de collecte. Il ne nécessite aucune infrastructure complexe ou fixe et peut être facilement mis en service dans un bâtiment disposant d'une couverture wi-fi. Le T4 s'appuie sur les capacités de gestion de flotte existantes d'Aethon, ce qui garantit qu'une installation comportant une multitude de robots sera évolutive et efficace sur le plan opérationnel. En outre, le T4 s'intègre aux systèmes des bâtiments et aux ascenseurs, et s'inscrit dans l'historique de sécurité et de fiabilité qui fait la renommée d'Aethon. Tous ces avantages se traduisent par un retour sur investissement plus rapide et des opérations plus fiables.

À propos d'Aethon

Aethon, une filiale de la société Vision Technologies Systems, Inc. (VT Systems), le leader des robots-livreurs mobiles autonomes, automatise la logistique interne des environnements manufacturiers, hospitaliers et hôteliers en utilisant ses robots mobiles autonomes TUG pour livrer des biens et des fournitures. Pour plus d'informations, visitez le site www.aethon.com

VT Systems est une société d'ingénierie qui fournit des solutions intégrées aux marchés publics et privés de l'aérospatiale, de l'électronique et des systèmes terrestres et marins. La gamme de solutions, produits et services innovants de de VT comprend la maintenance, la réparation et la modification des aéronefs; les solutions logicielles de formation et de simulation; la technologie de communication IP par satellite; les solutions de réseaux intégrant données, voix et vidéo; les ordinateurs et équipements périphériques renforcés; les carrosseries et remorques spécialisées pour camions; les systèmes d'armes et de munitions; les équipements de construction de routes; et la conception et la construction de navires. Filiale à 100% de ST Engineering, VT Systems est basée à Alexandria, en Virginie, et est présente dans le monde entier. Pour plus d'informations, visitez le site www.vt-systems.com.

