Velodyne LiDAR和MADD（反對酒後駕車母親組織）開展教育活動， 宣傳自動駕駛騎車減少道路交通事故死亡率的潛力

加利福尼亞州聖何塞--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊) -- 如果在未來指定的駕駛者是自動駕駛汽車，情況將會如何？ 這種技術將如何解決氾濫的酒後駕車問題？Velodyne LiDAR非常自豪地與反對酒後駕車母親組織（MADD）合作，創建一個在線教育環境，提供有關自動駕駛汽車如何幫助防止道路撞車事故的資訊。該網站以易於理解的語言向所有受眾解釋自動駕駛的基礎知識。該網站於2018年9月30日的發佈標誌著Velodyne LiDAR和MADD合作關係的起點。

在舊金山的Walk Like MADD活動舉辦之時，Velodyne將發佈一個聚焦一系列資訊視頻的網頁。Velodyne LiDAR教育和業務發展總監Sally Frykman表示，「Velodyne和MADD都認為此舉是雙方阻止不良駕駛行為造成更多傷亡的重要步驟。Velodyne渴望分享其對完全自動駕駛汽車將給全世界帶來安全益處的信心。」

該網頁將包含視頻內容，包括視頻「Jane的Velodyne親歷故事」——通過Demente Studio的動畫講述的故事。視頻描繪了在不遠的未來，已進入現實生活的自動駕駛汽車如何將災難消弭於無形，只留下美好的夜晚。故事中的Jane與朋友們一起參加音樂會，慶祝自己的21歲生日——但她在駕車時睡著了。萬幸的是，LiDAR技術離開了Jane的操控也能安全行駛，確保她完好無缺地回到父母身邊。

其他內容模塊包括「LiDAR 101」，解釋了激光雷達傳感器技術如何成為自動駕駛車輛不可或缺的組成部分。此外還將包括舊金山灣區MADD執法者表彰活動的剪輯。這一慶祝活動嘉獎了在事件發生後作出第一反應的英雄們，並通過第一手經歷證明了自動駕駛汽車的優勢。

MADD全國主席Colleen Sheehey-Church表示：「安全的自動駕駛汽車給出了令人期待的未來前景，特別是對於我們這些曾承受過不良駕駛行為和人為錯誤所造成的災難的人。」 她18歲兒子Dustin死於一次司機醉酒和吸毒駕駛的汽車事故。「MADD將繼續大力支持這項技術的安全開發，並將與Velodyne LiDAR等合作夥伴攜手，面向公眾進行宣傳教育，讓觀眾開始認可自動駕駛汽車技術。」

「Velodyne LiDAR和MADD攜手的原因在於，每49分鐘就有一人因醉酒駕車而喪生，這是不可接受的。現在是由完全自動駕駛汽車來擔負起減少、預防，乃至完全消除道路上人為錯誤的職責的時候了。而且，公眾必須意識到並瞭解這種技術作為解決問題的方法，」Sally Frykman說。

「無論在國內或國際上，MADD都因其所做的工作而備受讚譽，」Velodyne總裁Marta Hall表示， 「這個組織希望在道路上拯救生命。我們有著共同的目標，即更高的安全性。我們很榮幸能與MADD合作，因為我們的激光雷達技術為駕駛挑戰提供了行之有效的解決方案。我們將強強聯合，攜手共進。」

Velodyne簡介

Velodyne於1983年成立，總部設在矽谷，是實時3D LiDAR傳感器領域全球知名的技術公司。公司在創始人/發明人David Hall於2005年開發出HDL-64固態混合LiDAR傳感器後迅速發展。自此之後，Velodyne LiDAR Inc.已成長為實時3D視覺系統無與倫比的市場領導者，這些系統廣泛用於包括自動駕駛汽車、汽車安全系統、流動測繪、航空測繪和安全等多種商業應用。其產品範圍包括高性能全景影像Ultra-Puck™ VLP-32、經典的HDL-32/64、經濟實惠的VLP-16和即將推出的隱形Velarray™，以及範圍達300米的VLS-128。Velodyne豐富的感知軟件和算法套件是其感知系統的關鍵推動因素。Velodyne從位於聖何塞、底特律、法蘭克福和北京的辦事處為客戶提供支持。如需瞭解更多資訊，請瀏覽http://www.velodynelidar.com。

MADD簡介

1980年，一位女兒死於醉駕事故的母親創立了反對酒後駕車母親組織（MADD）。如今的MADD已成為致力於終結酒駕、幫助打擊毒駕、支持此類犯罪的受害者，以及防止未成年人飲酒的全美最大非營利組織。MADD幫助挽救了超過35萬人的生命，將酒駕死亡人數減少了一半以上，並促進指派非飲酒駕駛者。MADD的消除酒駕運動®呼籲執法支持、對所有違規者啟用點火聯鎖，以及應用先進的車輛技術。MADD通過當地受害者保護者和24小時受害者幫助熱線1-877-MADD-HELP，向近百萬酒駕和毒駕受害者和倖存者提供支持服務。訪問www.madd.org或致電1-877-ASK-MADD。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。