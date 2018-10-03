Velodyne LiDAR和MADD（反对酒后驾车母亲组织）开展教育活动， 宣传自动驾驶骑车减少道路交通事故死亡率的潜力

加利福尼亚州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯) -- 如果在未来指定的驾驶者是自动驾驶汽车，情况将会如何？ 这种技术将如何解决泛滥的酒后驾车问题？Velodyne LiDAR非常自豪地与反对酒后驾车母亲组织（MADD）合作，创建一个在线教育环境，提供有关自动驾驶汽车如何帮助防止道路撞车事故的信息。该网站以易于理解的语言向所有受众解释自动驾驶的基础知识。该网站于2018年9月30日的发布标志着Velodyne LiDAR和MADD合作关系的起点。

在旧金山的Walk Like MADD活动举办之时，Velodyne将发布一个聚焦一系列信息视频的网页。Velodyne LiDAR教育和业务发展总监Sally Frykman表示，“Velodyne和MADD都认为此举是双方阻止不良驾驶行为造成更多伤亡的重要步骤。Velodyne渴望分享其对完全自动驾驶汽车将给全世界带来安全益处的信心。”

该网页将包含视频内容，包括视频“Jane的Velodyne亲历故事”——通过Demente Studio的动画讲述的故事。视频描绘了在不远的未来，已进入现实生活的自动驾驶汽车如何将灾难消弭于无形，只留下美好的夜晚。故事中的Jane与朋友们一起参加音乐会，庆祝自己的21岁生日——但她在驾车时睡着了。万幸的是，LiDAR技术离开了Jane的操控也能安全行驶，确保她完好无缺地回到父母身边。

其他内容模块包括“LiDAR 101”，解释了激光雷达传感器技术如何成为自动驾驶车辆不可或缺的组成部分。此外还将包括旧金山湾区MADD执法者表彰活动的剪辑。这一庆祝活动嘉奖了在事件发生后作出第一反应的英雄们，并通过第一手经历证明了自动驾驶汽车的优势。

MADD全国主席Colleen Sheehey-Church表示：“安全的自动驾驶汽车给出了令人期待的未来前景，特别是对于我们这些曾承受过不良驾驶行为和人为错误所造成的灾难的人。” 她18岁儿子Dustin死于一次司机醉酒和吸毒驾驶的汽车事故。“MADD将继续大力支持这项技术的安全开发，并将与Velodyne LiDAR等合作伙伴携手，面向公众进行宣传教育，让观众开始认可自动驾驶汽车技术。”

“Velodyne LiDAR和MADD携手的原因在于，每49分钟就有一人因醉酒驾车而丧生，这是不可接受的。现在是由完全自动驾驶汽车来担负起减少、预防，乃至完全消除道路上人为错误的职责的时候了。而且，公众必须意识到并了解这种技术作为解决问题的方法，”Sally Frykman说。

“无论在国内或国际上，MADD都因其所做的工作而备受赞誉，”Velodyne总裁Marta Hall表示， “这个组织希望在道路上拯救生命。我们有着共同的目标，即更高的安全性。我们很荣幸能与MADD合作，因为我们的激光雷达技术为驾驶挑战提供了行之有效的解决方案。我们将强强联合，携手共进。”

Velodyne简介

Velodyne于1983年成立，总部设在硅谷，是实时3D LiDAR传感器领域全球知名的技术公司。公司在创始人/发明人David Hall于2005年开发出HDL-64固态混合LiDAR传感器后迅速发展。自此之后，Velodyne LiDAR Inc.已成长为实时3D视觉系统无与伦比的市场领导者，这些系统广泛用于包括自动驾驶汽车、汽车安全系统、移动测绘、航空测绘和安全等多种商业应用。其产品范围包括高性能全景影像Ultra-Puck™ VLP-32、经典的HDL-32/64、经济实惠的VLP-16和即将推出的隐形Velarray™，以及范围达300米的VLS-128。Velodyne丰富的感知软件和算法套件是其感知系统的关键推动因素。Velodyne从位于圣何塞、底特律、法兰克福和北京的办事处为客户提供支持。如需了解更多信息，请访问http://www.velodynelidar.com。

MADD简介

1980年，一位女儿死于醉驾事故的母亲创立了反对酒后驾车母亲组织（MADD）。如今的MADD已成为致力于终结酒驾、帮助打击毒驾、支持此类犯罪的受害者，以及防止未成年人饮酒的全美最大非营利组织。MADD帮助挽救了超过35万人的生命，将酒驾死亡人数减少了一半以上，并促进指派非饮酒驾驶者。MADD的消除酒驾运动®呼吁执法支持、对所有违规者启用点火联锁，以及应用先进的车辆技术。MADD通过当地受害者保护者和24小时受害者帮助热线1-877-MADD-HELP，向近百万酒驾和毒驾受害者和幸存者提供支持服务。访问www.madd.org或致电1-877-ASK-MADD。

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