Velodyne LiDAR e MADD (Mothers Against Drunk Driving, "Mães contra condução de veículos sob efeito do álcool") lançam uma campanha educacional que aborda o potencial dos veículos autônomos para reduzir acidentes rodoviários fatais

Left to right: Wes Morgan, retired LPD officer, Carol Leister, MADD National Board Member, Dave Chesterman, father of 21 year old victim, Sally Frykman, Director of Education.

SAN JOSE, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--E se o motorista designado do futuro fosse um carro autônomo? Como essa tecnologia resolveria a epidemia de dirigir embriagado? A Velodyne LiDAR tem o prazer de formar parceria com a Mothers Against Drunk Driving ("Mães contra condução de veículos sob efeito do álcool ", MADD) para criar um destino educacional online com informações sobre como os veículos autônomos podem ajudar a prevenir colisões rodoviárias. O site explica os princípios básicos da direção autônoma em uma linguagem de fácil compreensão para todos os públicos. O lançamento do site no dia 30 de setembro de 2018 é o resultado do ano inaugural da parceria entre a Velodyne LiDAR e a MADD.

Coincidindo com o evento Walk Like MADD ("Caminhe como a MADD") em São Francisco, a Velodyne publicará uma página na Web destacando uma série de vídeos informativos. "Tanto a Velodyne como a MADD encaram isso como um avanço fundamental na sua cruzada contra mais mortes que ocorrem devido a condução de veículos sob o efeito do álcool. A Velodyne está ansiosa por compartilhar sua confiança de que os veículos completamente autônomos impulsionarão benefícios de saúde globais", disse Sally Frykman, diretora do departamento de educação e desenvolvimento comercial da Velodyne LiDAR.

A página da Web apresentará conteúdo que inclui o vídeo "Jane: A Velodyne Story" (Jane: uma história da Velodyne) - uma narrativa contada por meio de uma animação do Demente Studio. O vídeo mostra a realidade de um futuro próximo onde carros autônomos podem fazer a diferença entre uma noite ideal e uma catástrofe. Nessa história, Jane comemora seu 21º aniversário assistindo a um concerto com amigos — até que adormece ao volante. Felizmente, a tecnologia LiDAR não depende de Jane para dirigir com segurança, garantindo o seu retorno seguro à casa de seus pais.

Módulos de conteúdo adicional incluem "LiDAR 101" ("Princípios básicos de LiDAR"), explicando como a tecnologia de sensores LiDAR é um componente essencial dos veículos autônomos. Serão também incluídas filmagens do San Francisco Bay Area MADD Law Enforcement Recognition Event ("Evento de reconhecimento de cumprimento da lei MADD na área da baía de São Francisco"), uma homenagem aos socorristas heroicos, bem como testemunhos de experiências em primeira mão sobre os benefícios dos veículos autônomos.

"A promessa de carros autônomos seguros é muito empolgante, particularmente para os que têm assistido à devastação que pode ser causada pela condução de veículos sob efeito do álcool e por erro humano", disse a presidente nacional da MADD, Colleen Sheehey-Church. O filho de Colleen, Dustin, aos 18 anos foi morto em um acidente de carro, dirigido por um motorista embriagado e sob o efeito de entorpecentes. "A MADD continuará a apoiar com veemência o desenvolvimento seguro dessa tecnologia e vai trabalhar com parceiros como a Velodyne LiDAR para educar e desenvolver a aceitação pública da tecnologia de veículos autônomos."

"A Velodyne LiDAR e a MADD juntaram esforços porque uma morte causada por um motorista embriagado a cada 49 minutos é inaceitável. Está na hora de os veículos completamente autônomos se tornarem a resposta para reduzir, prevenir e potencialmente eliminar completamente o erro humano nas estradas. E é essencial que o público esteja ciente e seja orientado sobre a tecnologia como uma solução para o problema", declarou Sally Frykman.

"A MADD é altamente respeitada no país e no mundo pelo trabalho que faz", disse a presidente da Velodyne, Marta Hall. "A organização quer salvar vidas nas estradas. Nós compartilhamos a mesma meta, que é uma segurança melhor. Estamos orgulhosos por fazer parceria com a MADD, pois a nossa tecnologia LiDAR oferece soluções reais para os desafios da condução de veículos. Juntos, formamos uma excelente equipe."

Sobre a Velodyne

Fundada em 1983, com sede no Vale do Silício, a Velodyne é uma empresa de tecnologia conhecida em todo o mundo por suas plataformas de software e computação LiDAR 3D em tempo real. A empresa evoluiu depois que seu fundador/inventor David Hall desenvolveu o sensor HDL-64 Solid-State Hybrid LiDAR em 2005. Desde então, a Velodyne LiDAR Inc. emergiu como líder incomparável de mercado em sistemas de visualização 3D em tempo real usados em inúmeras aplicações comerciais, inclusive veículos autônomos, sistemas de segurança veicular, mapeamento móvel, mapeamento aéreo e segurança. Seus produtos incluem o sensor de visão panorâmica total de alto desempenho Ultra-Puck™ VLP-32, o clássico HDL-32/64 e o econômico VLP-16, bem como o próximo sensor, ainda não apresentado, Velarray™ e agora o VLS-128, com alcance de 300 metros. O conjunto sofisticado de software e os algoritmos de percepção da Velodyne são os principais capacitores de seus sistemas de percepção. A Velodyne conta com escritórios comerciais em San Jose, Detroit, Frankfurt e Pequim. Para outras informações, acesse http://www.velodynelidar.com.

Sobre a MADD

Fundada em 1980 por uma mãe cuja filha foi morta por um motorista embriagado, a Mothers Against Drunk Driving® (MADD) é a maior organização nacional sem fins lucrativos que trabalha para eliminar a condução de veículos sob o efeito do álcool, ajudar a combater a condução de veículos sob o efeito de entorpecentes, apoiar as vítimas desses crimes violentos e prevenir o consumo de bebidas alcoólicas por menores de idade. A MADD ajudou a salvar mais de 350.000 vidas, reduzir as mortes causadas por motoristas embriagados em mais de 50% e a promover a designação de um motorista sóbrio. A Campaign to Eliminate Drunk Driving® ("Campanha para eliminar a condução de veículos sob o efeito de bebidas alcoólicas") da MADD apela para o apoio das autoridades, bloqueios de ignição para todos os transgressores e tecnologia de veículos avançada. A MADD oferece serviços gratuitos de apoio a aproximadamente um milhão de vítimas e sobreviventes de acidentes causados por motoristas embriagados e sob o efeito de entorpecentes por meio de defensores locais das vítimas e da linha de apoio à vítima 1-877-MADD-HELP, que opera nas 24 horas do dia. Acesse www.madd.org ou ligue para 1-877-ASK-MADD.

