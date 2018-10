Velodyne LiDAR et MADD (Mères contre l'alcool au volant) lancent une campagne éducative sur le potentiel qu’offrent les véhicules autonomes pour réduire le nombre de morts sur les routes

“Jane: A Velodyne Story” - a narrative told though the animation of Demente Studio.

Left to right: Wes Morgan, retired LPD officer, Carol Leister, MADD National Board Member, Dave Chesterman, father of 21 year old victim, Sally Frykman, Director of Education.

SAN JOSE, Californie--(BUSINESS WIRE)--Et si le conducteur désigné du futur était une voiture autonome ? Comment une telle technologie pourrait-elle résoudre l'épidémie de conduite en état d'ébriété ? Velodyne LiDAR est fier de s'associer à Mères contre l'alcool au volant (Mothers Against Drunk Driving, MADD) pour créer en ligne un forum éducatif expliquant comment les véhicules autonomes peuvent prévenir les accidents de la route. Le site expose les bases de la conduite autonome dans un langage que tous les publics comprendront aisément. Ce site, dont le lancement a eu lieu le 30 septembre 2018, est le résultat de l’année inaugurale du partenariat entre Velodyne LiDAR et l’association MADD.

Dans le cadre de l’événement Walk Like MADDqui s'est déroulé à San Francisco, Velodyne publiera une page Web présentant une série de vidéos d’information. « Velodyne et MADD attendent de cette page qu’elle dynamise de manière décisive leur croisade contre de nouvelles victimes de la conduite résultant de facultés affaiblies. Velodyne veut propager sa conviction que des véhicules entièrement autonomes auront des effets bénéfiques sur la santé de par le monde », a déclaré Sally Frykman, directrice de l'éducation et du développement commercial chez Velodyne LiDAR.

La page Web présentera divers contenus, dont notamment la vidéo «∘Jane: A Velodyne Story∘» - un scénario d’animation réalisé par Demente Studio. La vidéo décrit un monde futuriste dans lequel les voitures autonomes pourraient faire la différence entre une soirée idéale et une catastrophe. Dans l'histoire, Jane fête son 21e anniversaire en assistant à un concert avec des amis, et puis s’endort au volant. Heureusement, la technologie LiDAR est là pour sécuriser les manœuvres du véhicule et ramener Jane saine et sauve chez ses parents.

D’autres modules de contenus incluent : « LiDAR 101 », qui explique pourquoi la technologie des capteurs lidar est un élément essentiel des véhicules autonomes. On trouvera également des images de la soirée d’hommage MADD organisée en l’honneur des forces de l’ordre de la baie de San Francisco, célébrant l’héroïsme des premiers intervenants, ainsi que des témoignages directs décrivant les avantages des véhicules autonomes.

« La promesse de voitures autonomes sûres est très stimulante, en particulier pour ceux d'entre nous qui ont vu les ravages que peuvent entraîner la conduite avec facultés affaiblies et les erreurs humaines », a déclaré la présidente nationale de MADD, Colleen Sheehey-Church. Dustin, le fils de Mme Church, a été tué à 18 ans dans une voiture conduite par un chauffeur ivre et drogué. « MADD va continuer à soutenir fermement le développement sécurisé de cette technologie et à collaborer avec des partenaires tels que Velodyne LiDAR afin d’éduquer le public et de promouvoir l’acceptation de la technologie des véhicules autonomes.∘»

« Velodyne LiDAR et MADD se sont associés car un accident mortel toutes les 49 minutes causé par des chauffeurs en état d'ébriété n'est pas une statistique acceptable. Il est temps que les véhicules entièrement autonomes deviennent la solution pour réduire, prévenir et éliminer totalement les erreurs humaines sur les routes. Et il est essentiel que le public connaisse et découvre la technologie comme solution au problème », a déclaré Sally Frykman.

« MADD est très respectée dans le pays et dans le monde pour son travail », a déclaré la présidente de Velodyne, Marta Hall. « L’organisation veut sauver des vies sur les routes. Nous partageons le même objectif de favoriser une meilleure sécurité. Nous sommes fiers de collaborer avec MADD car notre technologie lidar fournit de véritables solutions aux défis de la conduite automobile. Ensemble, nous formons une merveilleuse équipe∘».

À propos de Velodyne

Fondée en 1983 et possédant son siège social dans la Silicon Valley, Velodyne est une société technologique reconnue à travers le monde pour ses plateformes logicielles et informatiques de capteurs LiDAR 3D en temps réel. La société a évolué après le développement du capteur LiDAR hybride à l’état solide HDL-64 par son fondateur/inventeur David Hall en 2005. Depuis, Velodyne LiDAR Inc. est devenu le leader inégalé du marché pour les systèmes de vision 3D en temps réel utilisés dans diverses applications commerciales, notamment les véhicules autonomes, les systèmes de sécurité de véhicule, la cartographie mobile, la cartographie aérienne et la sécurité. Sa gamme de produits couvre le VLP-32 Ultra-Puck™ à vue panoramique, haute performance, le HDL-32/64 classique et le VLP-16 rentable, ainsi que le prochain Velarray™ dissimulé, et à présent le VLS-128 dont la portée atteint 300 mètres. La gamme fournie des logiciels et algorithmes de perception de Velodyne est l’activateur clé de ses systèmes de perception. Velodyne soutient ses clients à partir de ses bureaux de San José, Detroit, Francfort et Pékin. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.velodynelidar.com.

À propos de MADD

Fondée en 1980 par une mère dont la fille a été tuée par un conducteur ivre, Mothers Against Drunk Driving® (MADD) est la plus importante organisation à but non lucratif du pays qui s'emploie à éliminer la conduite en état d’ébriété, lutter contre la drogue au volant, soutenir les victimes de ces crimes violents et prévenir la consommation d'alcool par des mineurs. MADD a permis de sauver plus de 350 000 vies, de réduire de 50 % le nombre de décès dus à la conduite en état d'ébriété et de promouvoir la désignation d'un conducteur n'ayant pas consommé. La campagne Eliminate Drunk Driving® (Éliminer l’ivresse au volant) de MADD plaide pour l'appui aux forces de l'ordre, des antidémarreurs pour tous les délinquants et une technologie automobile de pointe. MADD a fourni gratuitement des services d'assistance à près d'un million de victimes et de rescapés de la conduite sous l’effet de l'alcool et des stupéfiants, via des services locaux de défense des droits des victimes et via la ligne d'assistance aux victimes accessible 24 heures sur 24, au 1 877 MADD-HELP. Consultez le site www.madd.org ou appelez le 1-877-ASK-MADD.

