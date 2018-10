“Jane: A Velodyne Story” - a narrative told though the animation of Demente Studio.

Left to right: Wes Morgan, retired LPD officer, Carol Leister, MADD National Board Member, Dave Chesterman, father of 21 year old victim, Sally Frykman, Director of Education.

SAN JOSE, Californië--(BUSINESS WIRE)--Wat als de aangewezen bestuurder van de toekomst een zelfrijdende auto was? Hoe zou dergelijke technologie de dronken rij-epidemie oplossen? Velodyne LiDAR is trots om met Mothers Against Drunk Driving (MADD) samen te werken om een online onderwijsbestemming te creëren met informatie over hoe autonome voertuigen kunnen helpen om aanrijdingen op de weg te voorkomen. De site legt de basisprincipes van autonoom rijden uit in begrijpelijke taal voor alle doelgroepen. De lancering van de site op 30 september 2018 is het resultaat van het eerste jaar van samenwerking tussen Velodyne LiDAR en MADD.

