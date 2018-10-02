Splunk平台助力企业屹立数字化最前沿

Metrics Workspace是全新的可视化分析界面，在搜索和报告应用中，客户可以监控和分析指标数据

Metrics Workspace让用户能够在高效直观的用户界面中监视和分析指标数据

Metrics Workspace让用户能够在高效直观的用户界面中监视和分析指标数据

中国，北京--(BUSINESS WIRE)--致力于将数据转化为行动和价值的Splunk公司（NASDAQ： SPLK）宣布助力客户以数据驱动未来业务发展的技术和产品愿景。凭借在机器学习、性能和规模方面进行的一系列创新，全新版的Splunk Enterprise®和Splunk Cloud™更容易提出问题，实现实时洞察并采取精准应对措施，通过访问不同位置和规模的数据，来提升业务成果。目前，Splunk Enterprise 7.2现已全面上市。

Splunk公司总裁兼首席执行官Doug Merritt认为： “当前正处于数据变革时期，Splunk产品的更新可确保Splunk平台处于业界领先地位，无论哪个企业、机构或数据集，我们均能交付良好的业务成果。目前有两种公司：用数据记录事件的公司和通过数据来做事的公司。 Splunk业界领先的平台在机器学习、性能和调查方面的不断创新，帮助我们的客户能根据最新需求快速应对，同时我们的产品路线图将帮助人们改变对可实现目标的看法。”

嘉年华邮轮公司（Carnival Cruise Line）高级副总裁兼首席信息官Sean Kenny表示：“我们一直在找寻能满足甚至超越客户期望的技术，而Splunk让我们主动出击为客户创造出难以置信的非凡体验。旅游业正在被数字化重塑。Splunk讓我们收集数据后便可在多个方面运用。帮助团队让客户由网上计划邮轮旅程开始直到登船后所享受的服务均可获得最佳体验。”

Splunk>Next扩大对所有数据的访问，为更多人提供无限洞察

在.conf18大会上，在近10,000名Splunk客户和合作伙伴的见证下，Splunk公司总裁兼首席执行官Doug Merritt和首席技术官Tim Tully宣布推出Splunk> Next。Splunk> Next是一系列不断发展并极具远见的技术，它将把Splunk的强大功能带给更多数据源和所需的人，当他们无论在何地、何时以及何种方式访问数据时，均可确保成功访问，获得无限洞察。目前，这些创新正通过Beta测试计划提供，包括：

通过 Splunk Data Stream Processor 来评估、转型传输中的数据，并对其进行分析；

来评估、转型传输中的数据，并对其进行分析； Splunk Data Fabric Search 在多个Splunk部署中进行联合搜索，从而实现大规模搜索，以毫秒级速度分析数万亿个事件；

在多个Splunk部署中进行联合搜索，从而实现大规模搜索，以毫秒级速度分析数万亿个事件； Splunk Mobile 和 Splunk Cloud Gateway 可在移动设备上与Splunk产品进行交互；

和 可在移动设备上与Splunk产品进行交互； 通过二维码、扫描仪表板、UPC扫描和近场通信新数据源等功能，利用增强现实（AR）与数据进行交互并采取相应措施；

通过 Splunk Business Flow 看到所有业务流程，包括整个客户体验，能够轻松看到趋势，可快速地做出决策。

看到所有业务流程，包括整个客户体验，能够轻松看到趋势，可快速地做出决策。 使用Splunk语音和文本功能提问，接收如同人类真实语言的即时响应。

通过Splunk Developer Cloud构建新一代数据丰富的应用程序，以访问一整套示例代码，云原生服务等。

Splunk公司首席技术官Tim Tully说：“Splunk基于强大技术支持构建未来平台。我们的产品愿景旨在让Splunk无处不在，惠及每一位客户，将整个产品组合中的人工智能和机器学习无缝地融入客户的业务，以发挥数据的最大价值。目前，Splunk正在通过流数据、静态数据、来自任何来源的数据，在您想要用来采取行动的任何设备上实现这一目标。”

Splunk的生态系统扩大对客户技术的投入和支持

由于Splunk的广泛合作及强大的生态系统，Splunk Cloud和Splunk Enterprise扩大了客户在技术和数据源的投入。现在客户可以将任何格式、状态和位置的数据自由移入或者移出Splunk平台。全新的功能包括：

Guided Data Onboarding —— 一种新的图形用户界面，帮助客户把数据迁移到Splunk Cloud或Splunk Enterprise，并根据其特定架构，选择最佳载入方法而引导；

—— 一种新的图形用户界面，帮助客户把数据迁移到Splunk Cloud或Splunk Enterprise，并根据其特定架构，选择最佳载入方法而引导； Logs to Metrics ——帮助配置日志事件并将其转换为指标，客户能够获得使用Splunk平台监控和提醒指标的突破性性能；

——帮助配置日志事件并将其转换为指标，客户能够获得使用Splunk平台监控和提醒指标的突破性性能； Splunk Community for Machine Learning Toolkit (MLTK) Algorithms on GitHub ——通过让客户能够共享、塑造并利用GitHub社区的贡献而增强其创意和算法；

——通过让客户能够共享、塑造并利用GitHub社区的贡献而增强其创意和算法； Splunk MLTK Container for TensorFlow™ ——TensorFlow是用于高性能数值计算的流行开源库，通过TensorFlow提供的额外支持和功能，达到扩展Splunk MLTK的价值；

——TensorFlow是用于高性能数值计算的流行开源库，通过TensorFlow提供的额外支持和功能，达到扩展Splunk MLTK的价值； Splunk MLTK Connector for Apache Spark™——充分利用庞大且可扩展的机器学习库MLib。

移动运营商T-Mobile网络服务管理与客户解决方案高级总监Jonathan Silberlicht认为：“我们始终寻求更新、更好地方法来改进客户体验，而Splunk在其中发挥关键作用。全新的Splunk Enterprise对机器学习功能的改进，T-Mobile能够为客户交付更好的体验，帮助我们的客服和零售团队实时监测系统和服务的运转情况，轻松管理启动新电话以至缴款的一切流程，确保网络服务的卓越体验。”

Zeppelin GmbH公司数据分析经理René Ahlgrim表示：“充分利用Splunk机器学习工具包（MLTK），我们创建了一个机器学习模式，让我们及早检测到计划外故障，极大地节省了成本。通过机器学习和各种来源生成并采集到的机器数据，可以识别异常活动，进行探索、测试并验证不同模型后做出应对措施。凭借Splunk Enterprise的机器学习，帮助我们缩短了维修时间，降低了整体维护成本，并带动了巨大的业务影响。”

Splunk在性能、规模和可管理性获得领先

Splunk Cloud和Splunk Enterprise可以近乎实时的速度管理数以万亿计的事件，同时保持性能稳定和控制成本。其新功能有：

Splunk SmartStore ——有助于最大限度提高数据管理灵活性，同时保持搜索性能，并允许根据业务需求而独立扩展计算（CPU）和存储层。此外，还可自动评估用户的数据访问模式，以确定哪些数据需要随时读取、进行实时分析，哪些数据应存储在成本较低的长期存储设备中；

——有助于最大限度提高数据管理灵活性，同时保持搜索性能，并允许根据业务需求而独立扩展计算（CPU）和存储层。此外，还可自动评估用户的数据访问模式，以确定哪些数据需要随时读取、进行实时分析，哪些数据应存储在成本较低的长期存储设备中； Workload Management （ 负载管理 ）——让用户能够优先分配，在Splunk平台搜索和警报上使用的计算和内存资源，以确保优先完成最关键的分析；

（ ）——让用户能够优先分配，在Splunk平台搜索和警报上使用的计算和内存资源，以确保优先完成最关键的分析； Splunk on Docker ——Splunk支持现在覆盖Docker容器中的Splunk Enterprise 7.2部署，从而让客户能够根据其所在企业的需求，迅速部署并进行扩展；

——Splunk支持现在覆盖Docker容器中的Splunk Enterprise 7.2部署，从而让客户能够根据其所在企业的需求，迅速部署并进行扩展； Dynamic Data（动态数据）——主动归档是动态数据服务的最新版本，通过保留不常访问的数据并利用Splunk Cloud搜索此数据，可帮助Splunk Cloud客户满足法规和合规性要求。

国际汽车零售解决方案的领先供应商Cox Automotive （Manheim）公司企业日志经理Steven Hatch表示：“在日益严格的监管和合规环境中，全新的Splunk Cloud中的突破功能，帮助我们能够以较高的成本效益满足新的业务需求。快速调用数据进行审计和安全调查的能力，可以节省大量采集数据的时间，这样我们就可以花更多的时间来进行调查并采取行动。”

无限调查和探索

Splunk Cloud和Splunk Enterprise让企业或机构内更广泛的人群能够调查其所需的数据，从而为所有业务领域提供广泛地可行性见解，收获极具影响力的业务成果。

Metrics Workspace 让用户能够在一个高效、直观的用户界面监测并分析指标；

让用户能够在一个高效、直观的用户界面监测并分析指标； Health Report （ 健康报告 ）让Splunk管理员能够快速获得其Splunk环境的整体健康状况；

（ ）让Splunk管理员能够快速获得其Splunk环境的整体健康状况； 全新Dark Mode（黑暗模式）增强了Splunk仪表板内的视觉对比度；非常适合SOC和NOC环境。

Splunk拥有一个完整的隐私和安全计划，旨在保护客户的数据机密性，可点击Splunk Protects，了解更多信息。Splunk Cloud现已通过认证，符合新的合规证明：PCI DSS（支付卡行业数据安全标准）和HIPAA（健康保险可移植性和责任法案）安全标准。

关于Splunk

Splunk 公司（纳斯达克股票代码：SPLK）帮助企业通过数据提出问题，获取答案并快速采取行动，来实现业务价值。 企业使用市场领先的Splunk解决方案和机器学习技术，来监测、调查并处理各类业务、IT，安全和物联网方面的数据。马上成为数百万热情用户中的一员，并访问：https://www.splunk.com/zh-hans_cn，免费试用Splunk解决方案。

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