Desenvolvedora IMKAN anuncia novo destino costeiro ‘AlJurf’ durante a Cityscape Global 2018

DUBAI, Emirados Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--IMKAN, uma desenvolvedora imobiliária com visão global reconhecida por criar locais expressivos que enriquecem a vida, anunciou o AlJurf, um destino como segundo lar totalmente integrado em Sahel Al Emarat -- a riviera situada em Ghantoot, entre Abu Dhabi e Dubai.

O início da construção do projeto de 370 hectares (3,7 km2) com 3,4 quilômetros de litoral azul e destaque da exposição da IMKAN na Cityscape Global 2018 está programado para 2019. O plano diretor da comunidade está programada para ser um segundo lar imaculado, que combina natureza, cultura e arquitetura perfeitamente, oferecendo uma experiência autêntica e incomparável, longe da vida na cidade.

O destino será composto por três distritos diferentes, AlJurf Gardens, Jiwar Al Qasr e Marsa AlJurf, cada um com suas próprias características arquitetônicas e inúmeras comodidades. O destino terá duas marinas, ancoradouros particulares, um centro urbano, hotéis, lojas, um componente com resort de bem-estar e clínica, residências e vilas com serviços incluídos. AlJurf vai também oferecer aos moradores acesso a praias públicas e particulares, um clube de praia e um restaurante, um centro comunitário, parques, mesquitas, clínicas e uma escola particular.

Jassim Alseddiqi, membro do Conselho da IMKAN e diretor executivo da Abu Dhabi Financial Group (ADFG), afirmou: “A IMKAN vai plantar a semente de um estilo de vida totalmente novo usando sua abordagem exclusiva de desenvolvimento de comunidades. Nosso primeiro destino costeiro combinará os estilos e padrões de design inovadores em Sahel Al Emarat unindo a inspiração tradicional com fortes elementos modernos e vistas espetaculares. Esperamos ver a influência que AlJurf terá na paisagem imobiliária costeira do país, e agradecemos a oportunidade para os compradores investirem em um projeto singular.”

Walid El Hindi, CEO da IMKAN, afirmou: “A primeira fase do AlJurf Gardens está programada para ser concluída em 2021 e será composta por 293 vilas e lotes em um ambiente exclusivamente ecológico, com estâncias costeiras particulares e chalés que lembram a riviera, semelhante aos Hamptons, em Nova York. Esse destino tem o potencial de destacar com eficácia as diversas ofertas dos Emirados Árabes Unidos para investidores locais e internacionais.”

A IMKAN busca expandir seu alcance global por meio de projetos inovadores que promovam a cultura local e se integrem às comunidades onde a empresa opera. A empresa tem o compromisso de construir locais expressivos e com propósito, que possam melhorar a vida das próximas gerações.

*Fonte: AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.