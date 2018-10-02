振樺電子推出全新Kiosk – TK系列自助式服務機

臺灣臺北--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--振樺電子(Posiflex Technology, Inc.) 因應 零售和餐飲業未來趨勢，全新推出Paragon TK-3200系列和Stellar TK-2100系列自助式服務機，讓品牌商能夠以新的創新方式與消費者互動，提高便利性、服務速度和消費樂趣。

以符合零售和餐飲業未來的消費趨勢，協助品牌業者用創新方式與消費者更緊密的互動與結合，在增加營收和簡化業務流程的同時，也提供了便利性和快速化的服務。

Paragon TK-3200系列 – 32吋自助式服務機

Paragon TK-3200 系列32吋自助式服務機帶來全新的服務體驗，提供了便利性和快速化的服務，讓品牌業者與消費者之間產生更緊密的互動與結合。擺脫傳統制式的服務模式，有效分流顧客，讓人力可以配置在效益最大的地點，進而提升營運效率。

以簡單俐落的流線外型、超薄設計，Paragon TK-3200系列配備32吋LCD液晶觸控螢幕，提供人性化且精緻的操作介面，兼具功能性和美觀性。結合條碼掃描、票據列印、NFC感應讀卡機、Kiosk運作指示燈，亦可另行整合客製化EMV支付裝置架， 讓您依據不同的需求，配置不同的應用周邊。可搭配單掛直立、雙掛直立或是壁掛的配置選擇，讓使用者可輕鬆裝置於營業場所，不用擔心空間不足的問題。

Stellar TK-2100系列 – 21.5吋模組化自助式服務機

Stellar TK-2100系列以模組化設計為主打，依不同的使用場域與展示需求，可搭配直立式底座或獨立放置檯面上，達成一機多用的加值效果。擴充式的底座可搭配模組化配件如票券影印、紙鈔辨識器及發卡機等，為不同的需求提供了最佳的解決方案。

Stellar TK-2100系列模組化的多元配置，可應用於多種不同的場域，如：醫療院所中自助掛號報到服務，戲院和展覽館內自助式的售票服務，餐飲業的自助式點餐、百貨零售業中常見的紅利積點、儲值卡的加值服務以及旅館業自助式報到櫃台等。

振樺電子總經理陳茂強表示：從Hybrid行動POS，All-in-one多功能POS終端機，超薄POS終端機，到自助式服務機 – Paragon TK-3200系列和Stellar TK-2100系列，我們不斷地更新與推出，豐富了POS終端機及Kiosk自助式服務機產品類別，也延續我們對於品質、性能和長期耐用性的承諾。

此外，TK系列自助式服務機可選配三色LED功能指示燈，用於提醒業者機台的工作狀態，如遇組件故障或升級等相關問題，前開式門蓋設計更方便於現場進行維護。

2018 GITEX in Dubai World Trade Centre全新揭幕

Posiflex TK系列自助式服務機將在10月14至18日於杜拜舉行的GITEX Technology Week首次亮相。

關於振樺電子：

振華電子POSIFLEX品牌產品均在台灣自行設計研發生產製造，均通過嚴格製程控管與測試驗證，以確保高品質的產品質量，進而能夠行銷全球。更多的產品訊息可參考POSIFLEX官網: www.posiflex.com

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