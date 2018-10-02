振桦电子推出新型TK系列自助终端

台湾台北--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--振桦电子(Posiflex Technology, Inc.)今天推出塑造零售和酒店行业未来的Paragon TK-3200系列和Stellar TK-2100系列自助终端，使品牌商能够以创新的方式与消费者进行互动，提高便利性、服务速度及消费乐趣。

Paragon TK-3200系列 – 32英寸自助终端

Paragon TK-3200系列是一款32英寸的自助终端，具有功能齐全、使用方便和设计美观的特点，适用于零售店、自助服务和休闲餐厅。它可以作为现有POS终端的无缝扩展，帮助店主在高峰时段推动销售，为消费者提供另一种订购、支付以及会员互动的方式。

Paragon TK-3200系列配备32英寸投射式电容(PCAP)触摸屏，支持二维码扫描和小票打印功能，还有一个用于EMV支付设备的定制支架。它可轻松适应各种行业的门店环境，提供各种安装选项：可壁挂式安装，支持单面或双面安裝操作。

Stellar TK-2100系列 – 21.5英寸模块化自助终端

Stellar TK-2100系列是一款21.5英寸的模块化自助终端，可选台面式或落地式安装，能在同一标准化机箱内中提供各种模块化安装选项。机体提供21.5英寸的PCAP触摸屏，可以使用大多数自助交易常用的首选组件进行定制，如二维码扫描、小票打印机、纸币模块和发卡模块等。该平台能适应各种应用，如自助POS、会员忠诚度计划、礼品卡、自助登记、自助票务、在线订购，以及零售、酒店和娱乐等各种环境中的点击提货服务。

振桦电子董事长暨总经理陈茂强(Owen Chen)道：“Paragon TK-3200系列和Stellar TK-2100系列是振桦电子全新的自助终端产品系列，完美补充了我们不断增长的产品组合，并将延续我们对于质量、性能和长期耐用性的承诺。”

此外，TK系列还具有可选的三色LED指示灯，可以醒目地提示自助服务终端的工作状态。所有检修门都设在正面，便于打开进行简单的现场维护。当需要取出部件维修时，无需将自助终端从墙边移开，也不必拆开自助终端的主体。

在GITEX 2018上的展示

Posiflex TK系列自助终端将于2018年10月14日至18日 GITEX Technology Week的3号展厅B3-10展间首次亮相。

关于振桦电子：

振桦电子成立于1984年，以自有品牌设计和生产世界级的POS解决方案。自2016年开始，振桦电子决定在POS业务之外进一步向自助服务解决方案（自助终端）发展，进入更多垂直市场，服务于由嵌入式PC提供助力的B2B物联网平台。振桦电子的经销网络遍布全球，在美国、德国、荷兰、英国、中国大陆、印度、马来西亚、日本和韩国设有办事处，可为全球各地的客户提供及时的直接支持。欲了解更多信息，请访问：www.posiflex.com。