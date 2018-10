Posiflex lança nova série TK de quiosques interativos

Revamping the Future with Posiflex TK Series

TAIPEI, Taiwan--(BUSINESS WIRE)--Posiflex Technology, Inc. lançou hoje a Série Paragon TK-3200, e a Série Stellar TK-2100 – quiosques interativos que têm como objetivo moldar o futuro dos setores de varejo e hospitalidade, permitindo as marcas interagir com os consumidores de formas novas e inovadoras que agregam conveniência, velocidade de serviço e diversão.

Série Paragon TK-3200 – Quiosque interativo de 32”

Equipado com funcionalidade e conveniência em um design atraente, a Série Paragon TK-3200 é um quiosque interativo de 32” que é ideal para lojas de varejo, serviços rápidos e restaurantes casuais rápidos. Serve como uma extensão ininterrupta dos terminais de PDV (Ponto de Venda) existentes, ajuda os proprietários de lojas a impulsionar as vendas durante os horários de pico, e oferece várias formas para os consumidores pedirem, pagarem e se envolverem com a marca.

Com uma tela de toque PCAP de 32” para uso interativo e intuitivo, a Série Paragon TK-3200 suporta a funcionalidade de digitalização e impressão e um suporte personalizado para dispositivos de pagamento EMV. Fácil adaptação aos ambientes de loja, oferece várias opções de montagem: montagem na parede, operação de face única ou dupla.

Série Stellar TK-2100 – Quiosque modular de 21.5”

A Série Stellar TK-2100 é um quiosque modular de 21,5” que pode ser configurado no estilo bancada ou no chão, oferecendo opções de implantação modulares na mesma família padronizada. O gabinete oferece uma tela de toque PCAP de 21,5” e pode ser personalizado com componentes preferidos comuns à maioria das transações de autoatendimento, como scanner de código de barras, impressora de recibo/bilhete, aceitador de notas e dispensador de cartões.

A plataforma se adapta a uma variedade de aplicativos, como PDV de autoatendimento, programa de fidelidade, cartões-presente, auto-check-in, emissão de bilhetes, pedidos on-line e Click & Collect (clicar e coletar) em uma ampla variedade de ambientes, incluindo varejo, hospitalidade e entretenimento.

Owen Chen, presidente e diretor executivo da Posiflex Technology, Inc. comentou: “As séries Paragon TK-3200 e Stellar TK-2100 representam uma nova linha de produtos de quiosques para a Posiflex, que se encaixa perfeitamente em nosso crescente portfólio de produtos, e continuará nosso compromisso de oferecer qualidade, desempenho e durabilidade de longo prazo”.

Além disso, a Série TK possui uma luz indicadora LED tricolor opcional, que fornece o status operacional do quiosque imediatamente. E todas as portas de acesso se abrem na frente para fornecer acesso fácil para manutenção simples e serviço de campo. Não há necessidade de afastar o quiosque das paredes ou desmontar o corpo principal do mesmo para remover componentes para manutenção.

Exibição na GITEX 2018

Os quiosques interativos da Série TK da Posiflex farão sua estreia na Semana de Tecnologia da GITEX de 14 a 18 de outubro de 2018 no Dubai World Trade Centre, estande B3-10/Hall 3.

Sobre a Posiflex:

Fundada em 1984, Posiflex Technology, Inc. desenha e fabrica suas soluções de PDV de marca própria e de classe mundial. Desde 2016, a Posiflex está determinada a crescer para além do negócio de POS e expandir-se além das soluções de autoatendimento (QUIOSQUE), e em alguns mercados verticais que servem a plataforma de IoT de B2B habilitadas por PC integrado. Os escritórios da Posiflex estão localizados nos EUA, Alemanha, Países Baixos, Reino Unido, China, Índia, Cingapura, Malásia, Japão e Coréia, junto com as redes de distribuição global para fornecer assistência técnica direta e pontual para seus clientes em todo o mundo. Para mais informações: www.posiflex.com.

