Posiflex lance ses nouveaux kiosques interactifs de la série TK

Revamping the Future with Posiflex TK Series

TAIPEI, Taïwan--(BUSINESS WIRE)--Posiflex Technology, Inc. a lancé aujourd’hui la série Paragon TK-3200 et la série Stellar TK-2100 – des kiosques interactifs ambitionnant de façonner l’avenir des secteurs du commerce de détail et de l’hôtellerie, permettant aux marques d’interagir avec les consommateurs de façons nouvelles et innovantes qui ajoutent de la commodité, de la rapidité de service et du divertissement.

Série Paragon TK-3200 – Kiosque interactif à écran de 32”

Débordant de fonctionnalités et de commodité dans un design attractif, la série Paragon TK-3200 est un kiosque interactif à écran de 32” qui convient aux magasins de vente au détail, au service rapide et aux restaurants de milieu de gamme à service rapide. Il fait office d’extension homogène pour les terminaux de points de vente existants, aidant les propriétaires de magasins à accroître les ventes aux heures de pointe, et offre aux consommateurs différentes façons pour commander, payer et interagir avec la marque.

Intégrant un écran tactile de 32” à technologie capacitive projetée pour une utilisation interactive intuitive, la série Paragon TK-3200 prend en charge les fonctionnalités de scannage et d’impression et offre un support personnalisé pour les dispositifs de paiement EMV. S’adaptant aisément aux environnements des magasins, le produit offre diverses options de montage : montage au mur, utilisation sur un ou deux côtés.

Série Stellar TK-2100 – Kiosque modulaire à écran de 21,5”

La série Stellar TK-2100 est un kiosque modulaire à écran de 21,5” pouvant être configuré pour une utilisation sur un comptoir ou posé au sol, procurant des options de déploiement modulaires dans la même gamme standardisée. Le boîtier intègre un écran tactile de 21,5” à technologie capacitive projetée et peut être personnalisé avec des composants préférés, courants dans la plupart des transactions en libre-service, comme un lecteur de codes à barre, une imprimante de reçus/tickets, un accepteur de billets et un distributeur de cartes.

La plateforme accepte tout un choix d’applications comme un point de vente en libre-service, un programme de fidélité, des cartes-cadeaux, l'auto-enregistrement, l’auto-billetterie, la commande en ligne et le click & collect dans un large éventail d’environnements comme le commerce de détail, l’hôtellerie et le divertissement.

Owen Chen, président et chef de la direction de Posiflex Technology, Inc., a déclaré : « Les séries Paragon TK-3200 et Stellar TK-2100 représentent une toute nouvelle gamme de produits de kiosque pour Posiflex, qui s’intègre parfaitement à notre portefeuille de produits en pleine expansion, et nous poursuivrons notre engagement à offrir qualité, performance et durabilité à long terme. »

Par ailleurs, la série TK offre un indicateur lumineux à trois couleurs en option, qui permet de connaître l’état opérationnel du kiosque d'un coup d'œil. Et toutes les portes d’accès s’ouvrent à l’avant pour permettre un accès aisé à des fins de maintenance simple et de service sur site. Il n’est pas nécessaire d’éloigner le kiosque des murs, ni de démonter son corps principal pour enlever des composants à des fins d'entretien.

Présentation au salon GITEX 2018

Les kiosques interactifs de la série TK de Posiflex sortiront à l’occasion de la semaine de la technologie GITEX qui aura lieu du 14 au 18 octobre 2018 au Dubai World Trade Centre, stand B3-10/Hall 3.

À propos de Posiflex :

Fondée en 1984, Posiflex Technology, Inc. a conçu et fabriqué des solutions de point de vente de calibre mondial sous sa propre marque. Depuis 2016, Posiflex est déterminée à croître au-delà de l’activité Points de vente et à se développer dans les solutions en libre-service (KIOSK), ainsi que sur plusieurs autres marchés verticaux en servant une plateforme IdO B2B fonctionnant avec un PC intégré. Posiflex possède des bureaux aux États-Unis, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Chine, en Inde, à Singapour, en Malaisie, au Japon et en Corée, ainsi que des réseaux de distribution mondiaux permettant d’offrir un support direct et opportun à ses clients à travers le monde. Pour plus d’informations : www.posiflex.com.

