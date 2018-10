Le promoteur immobilier IMKAN annonce la nouvelle destination côtière Aljurf lors du Cityscape Global 2018

The AlJurf Masterplan, situated along the beautiful coastline of Sahel Al Emarat between Abu Dhabi and Dubai. (Press Video: AETOSWire)

DUBAÏ, Émirats Arabes Unis--(BUSINESS WIRE)--IMKAN, un promoteur immobilier à vocation mondiale, réputé pour la création de destinations agréables dédiées au bienêtre, a annoncé AlJurf, une destination de résidence secondaire entièrement intégrée le long de Sahel Al Emarat; la rivière située à Ghantoot entre Abou Dhabi et Dubaï.

Jouissant d'un front de mer qui surplombe la plage d'azur de 3.4 kilomètres de long, et d'une pièce maîtresse à l'exposition d'IMKAN au Cityscape Global 2018, la construction de ce projet de 370 hectares débutera en 2019. Le nouveau plan de développement est prévu de devenir une destination de résidence secondaire originale, voire une fusion entre nature, culture et architecture offrant une expérience authentique inégalée loin de la vie urbaine.

La destination comprendra trois quartiers distincts, AlJurf Gardens, Jiwar Al Qasr et Marsa AlJurf, disposant chacun de ses propres caractéristiques architecturales, et accompagnés d'une gamme d'aménagements. La destination concevra deux marinas, des postes d'amarrage privés, un centre-ville, des hôtels, un commerce de détail, un centre de bien-être, une clinique, des résidences avec services et des villas. AlJurf fournira également aux résidents un accès aux plages publiques et privées, un club de plage, un restaurant, un centre communautaire, des parcs, des mosquées, des cliniques et une école privée.

Jassim Alseddiqi, membre du conseil d'administration à IMKAN et PDG d'Abu Dhabi Financial Group (ADFG), a déclaré : "IMKAN est en vue d'enraciner les bases d'un tout nouveau style de vie en utilisant son approche unique de construction de communautés. Notre première destination côtière représente une fusion entre les styles de conception innovants et les normes de Sahel Al Emarat, associant inspiration traditionnelle, éléments modernes forts et perspectives à couper le souffle. Nous avons hâte d'observer l’influence que laissera AlJurf sur le paysage immobilier côtier dans le pays, et nous saluons les opportunités ouvertes aux acheteurs pour investir dans un tel projet unique".

Pour sa part, Walid El Hindi, PDG d'IMKAN, a déclaré : "La première phase d'AlJurf Gardens est prévue d'être achevée en 2021. Elle comprendra 293 villas et parcelles situées dans un environnement verdoyant unique, avec des ranchs et des chalets côtiers privés rappelant les rivières, similaires à Hamptons à New York. Cette destination a le potentiel de mettre en valeur de manière efficace les offres variées fournies par les UAE auprès des investisseurs locaux et internationaux".

IMKAN cherche à étendre son empreinte mondiale grâce à ses projets innovants qui favorisent la culture locale tout en s'intégrant aux communautés dans lesquelles elle exerce ses opérations. La société s’engage à créer des lieux dédiés au bienêtre dans un but bien défini, capables d’améliorer la vie des générations futures.

*Source: AETOSWire