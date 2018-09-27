激发儿童数学兴趣的iPhone、iPad游戏“Panasonic Prime Smash！”全面改版

Download

Loading media player...

智能手机游戏应用"Panasonic Prime Smash!"

东京--()--(美国商业资讯)--2018年8月28日，松下公司完成了对iPad应用“Panasonic Prime Smash！”的彻底改版。该新版本也提供兼容iOS 11的iPhone应用。

[视频] 智能手机游戏应用"Panasonic Prime Smash!"
https://channel.panasonic.com/contents/24401/

“Panasonic Prime Smash!”简介
Panasonic Prime Smash!”是以有趣、愉快的方式教授孩子们认识质数或素数的游戏应用。在游戏中，带有数字的球将一个接一个地出现在屏幕上。如果数字是素数，则触摸该数字。如果数字不是素数，则“粉碎”它，将其转换为素数，然后再触摸它。该数字将添加到您的总得分中。如果触摸了非素数（可以被进一步整除的数字），则会失去得分。如果素数出现而没有触摸它们，那么球就会掉落并消失。游戏中应触摸尽可能多的素数，以累积得分！
它有4个难度级别。此游戏提供一项全球排名，让用户可以看到自己相对于世界各地其他玩家的排名情况。

Panasonic Prime Smash!

  • 价格：免费
  • 类别：游戏
  • 大小：83.6MB
  • 兼容性：
    iOS 8.0及更高版本。可用于iPhone、iPad和iPod touch。
  • 语言：英语、日语
  • 奖项：
    第15届日本媒体艺术节，娱乐类，评委会之选
    第6届网络大奖赛，企业大奖赛，学生类，大奖赛

作为其企业社会责任(CSR)活动的一部分，松下于2006年在东京有明和2010年在越南分别建立了一个体验博物馆“Risupia”。Risupia帮助孩子们认识科学的乐趣、数学（算术）之美和神秘，并激起他们对这些科学的兴趣。

“Prime Number Hockey”是东京Risupia的一个非常受欢迎的区域。为了给全球的孩子们提供这类体验，松下将此游戏变成了手机应用“Panasonic Prime Smash！”自2011年发布以来，该游戏一直受到数学老师和学术界的欢迎。松下希望新近推出的应用能为全世界的儿童、教师和家长带来趣味和快乐，并引起孩子们对素数以及算术和数学的兴趣。

来源：
https://news.panasonic.com/global/topics/2018/61197.html

相关链接
[视频] 智能手机游戏应用"Panasonic Prime Smash!"
https://channel.panasonic.com/contents/24401/

Panasonic Prime Smash!
https://www.panasonic.com/global/corporate/profile/apps/primesmash.html

东京松下中心的RiSuPia
https://www.panasonic.com/global/corporate/center/tokyo/risupia.html

松下在越南的Risupia的Facebook主页
http://www.facebook.com/risupiavietnam

让孩子们体验科学和数学乐趣的松下“RiSuPia”中心庆祝成立10周年！（2016年8月5日）
https://news.panasonic.com/global/topics/2016/45375.html

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Panasonic Corporation
Global Communications Department
Global PR Office
Click here to go to Media Contact form

Contacts

Panasonic Corporation
Global Communications Department
Global PR Office
Click here to go to Media Contact form