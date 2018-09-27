激发儿童数学兴趣的iPhone、iPad游戏“Panasonic Prime Smash！”全面改版

"Panasonic Prime Smash!”屏幕截图：游戏中出现带有数字的球。如果是素数，则点击此球以获得积分。（图示：美国商业资讯）

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--2018年8月28日，松下公司完成了对iPad应用“Panasonic Prime Smash！”的彻底改版。该新版本也提供兼容iOS 11的iPhone应用。

[视频] 智能手机游戏应用"Panasonic Prime Smash!"

https://channel.panasonic.com/contents/24401/

“Panasonic Prime Smash!”简介

“Panasonic Prime Smash!”是以有趣、愉快的方式教授孩子们认识质数或素数的游戏应用。在游戏中，带有数字的球将一个接一个地出现在屏幕上。如果数字是素数，则触摸该数字。如果数字不是素数，则“粉碎”它，将其转换为素数，然后再触摸它。该数字将添加到您的总得分中。如果触摸了非素数（可以被进一步整除的数字），则会失去得分。如果素数出现而没有触摸它们，那么球就会掉落并消失。游戏中应触摸尽可能多的素数，以累积得分！

它有4个难度级别。此游戏提供一项全球排名，让用户可以看到自己相对于世界各地其他玩家的排名情况。

Panasonic Prime Smash!

价格：免费

类别：游戏

大小：83.6MB

兼容性：

iOS 8.0及更高版本。可用于iPhone、iPad和iPod touch。

iOS 8.0及更高版本。可用于iPhone、iPad和iPod touch。 语言：英语、日语

奖项：

第15届日本媒体艺术节，娱乐类，评委会之选

第6届网络大奖赛，企业大奖赛，学生类，大奖赛

作为其企业社会责任(CSR)活动的一部分，松下于2006年在东京有明和2010年在越南分别建立了一个体验博物馆“Risupia”。Risupia帮助孩子们认识科学的乐趣、数学（算术）之美和神秘，并激起他们对这些科学的兴趣。

“Prime Number Hockey”是东京Risupia的一个非常受欢迎的区域。为了给全球的孩子们提供这类体验，松下将此游戏变成了手机应用“Panasonic Prime Smash！”自2011年发布以来，该游戏一直受到数学老师和学术界的欢迎。松下希望新近推出的应用能为全世界的儿童、教师和家长带来趣味和快乐，并引起孩子们对素数以及算术和数学的兴趣。

来源：

https://news.panasonic.com/global/topics/2018/61197.html

相关链接

[视频] 智能手机游戏应用"Panasonic Prime Smash!"

https://channel.panasonic.com/contents/24401/

Panasonic Prime Smash!

https://www.panasonic.com/global/corporate/profile/apps/primesmash.html

东京松下中心的RiSuPia

https://www.panasonic.com/global/corporate/center/tokyo/risupia.html

松下在越南的Risupia的Facebook主页

http://www.facebook.com/risupiavietnam

让孩子们体验科学和数学乐趣的松下“RiSuPia”中心庆祝成立10周年！（2016年8月5日）

https://news.panasonic.com/global/topics/2016/45375.html

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