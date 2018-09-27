激發兒童數學興趣的iPhone、iPad遊戲“Panasonic Prime Smash！”全面改版

"Panasonic Prime Smash!”螢幕截圖：遊戲中出現帶有數字的球。如果是質數，則輕觸此球以獲得積分。（圖片：美國商業資訊）

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--2018年8月28日，松下公司完成了對iPad應用程式“Panasonic Prime Smash！”的徹底改版。新版本也提供與iOS 11相容的iPhone應用程式。

[影音] 智慧型手機遊戲應用程式"Panasonic Prime Smash!"

https://channel.panasonic.com/contents/24401/

“Panasonic Prime Smash!”簡介

“Panasonic Prime Smash!”是以有趣、愉快的方式教授孩子們認識質數或素數的遊戲應用程式。在遊戲中，帶有數字的球將一個接一個地出現在螢幕上。如果數字是質數，則觸摸該數字。如果數字不是質數，則「粉碎」它，將其轉換為質數，然後再觸摸它。該數字將添加到您的總分中。如果觸摸了非質數（可以被進一步整除的數字），則會失分。如果質數出現而沒有觸摸它們，那麼球就會掉落並消失。遊戲中應盡量觸摸質數，以累積得分！

該遊戲有4個難度等級，並提供全球排名，讓用戶可以看到自己與世界各地其他玩家相比的排名情況。

Panasonic Prime Smash!

價格：免費

類別：遊戲

大小：83.6MB

相容性：

iOS 8.0及更高版本。可用於iPhone、iPad和iPod touch。

iOS 8.0及更高版本。可用於iPhone、iPad和iPod touch。 語言：英文、日文

獎項：

第15屆日本媒體藝術節，娛樂類，評審之選

第6屆網路大獎賽，企業大獎賽，學生類，大獎賽

作為其企業社會責任(CSR)活動的一部分，松下於2006年在東京有明和2010年在越南分別設立體驗博物館“Risupia”。Risupia教導孩子們認識科學的樂趣、數學（算術）之美和神秘，並激起他們對這些科學的興趣。

“Prime Number Hockey”是東京Risupia非常受歡迎的區域。為了給全球孩子們提供這類體驗，松下將此遊戲變成了手機應用程式“Panasonic Prime Smash！”自2011年推出以來，該遊戲一直受到數學老師和學術界的歡迎。松下希望新近推出的應用程式能為全世界的兒童、教師和家長帶來趣味和快樂，並引起孩子們對質數以及算術和數學的興趣。

來源：

https://news.panasonic.com/global/topics/2018/61197.html

相關連結

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Panasonic Prime Smash!

https://www.panasonic.com/global/corporate/profile/apps/primesmash.html

東京松下中心的RiSuPia

https://www.panasonic.com/global/corporate/center/tokyo/risupia.html

松下在越南的Risupia的Facebook主頁

http://www.facebook.com/risupiavietnam

讓孩子們體驗科學和數學樂趣的松下“RiSuPia”中心慶祝成立10週年！（2016年8月5日）

https://news.panasonic.com/global/topics/2016/45375.html

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