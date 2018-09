The screen of "Panasonic Prime Smash!" (Graphic: Business Wire)

The screen of "Panasonic Prime Smash!": In the game, balls with numbers are blown. If it is a prime number, capture it by tapping the ball. (Graphic: Business Wire)

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Op 28 augustus 2018 heeft Panasonic Corporation zijn iPad app “Panasonic Prime Smash!” een complete make-over gegeven. De nieuwe versie bevat een iPhone app die compatibel is met iOS 11.

“Panasonic Prime Smash!” is een spelletjesapp dat kinderen leert over de atomen van nummers, of priemgetallen op een leuke, aangename manier. Balletjes met nummers erop verschijnen na elkaar op het scherm. Als het nummer een priemgetal is, tik je dat nummer aan. Als het nummer geen priemgetal is, dan “Smash” je het, transformeer je het in een priemgetal en tik je het aan. Het nummer wordt toegevoegd aan je totale puntenaantal. Als je een getal aantikt dat geen priemgetal is (nummers die verder kunnen worden gedeeld), dan verlies je punten. En als je priemgetallen niet aanraakt, dan valt de bal en verdwijnt deze. Probeer om zo veel mogelijk priemgetallen als mogelijk aan te raken om punten te krijgen!

