2018年 UL國際皇冠杯將於10月4-7日在仁川舉行

韓國仁川--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--2018年 UL國際皇冠杯(UL International Crown)將於10月4-7日在韓國仁川廣域市松島傑克·尼克勞斯高爾夫俱樂部(Jack Nicklaus Golf Club)舉行。

這是LPGA巡迴賽中最引人矚目的兩年一度高爾夫錦標賽，也是首次由來自世界前八名國家的最優秀女高爾夫球選手進行團隊比賽，並且是自2014年第一屆UL國際皇冠杯在巴爾的摩舉行以來首次在美國境外舉行比賽。

這是第三屆國際皇冠杯比賽，第二屆比賽於2016年在芝加哥舉行。

透過勞力士女子世界高爾夫排名(Rolex Women’s World Golf Rankings)確認的來自八個國家的32名選手，將參加為期四天的比賽，爭奪總額為160萬美元的獎金。決賽後獲勝的國家將獲頒「皇冠」，即全球最佳高爾夫國家稱號。

韓國隊是本屆比賽的頭號種子，衛冕冠軍美國隊是二號種子。其他六支隊伍按順序分別為日本隊、英國隊、澳洲隊、泰國隊、瑞典隊和中華臺北隊。

排名最高的韓國隊由Sung Hyun Park、So Yeon Ryu、In-Kyung Kim和In-ji Jeon幾位大賽冠軍領銜。第一屆UL國際皇冠杯由西班牙奪冠，第二屆由美國奪冠，眾多高爾夫球迷翹首盼望頭號種子韓國隊能摘得皇冠。

同時，第三屆UL國際皇冠杯主辦場地是傑克·尼克勞斯高爾夫俱樂部。它是全球100大高爾夫球場之一，為占地6,528碼（5,969公尺）的72桿球場，非常適合舉辦國際賽事。

仁川廣域市為大使合作夥伴，將不遺餘力地支持這次活動。仁川組建了九支由公共關係、衛生、旅遊、消防等方面的專家組成的支援小組，以便為即將前來參加高爾夫賽事的國內外高爾夫愛好者提供更佳服務。

仁川市長Nam-chun Park表示：「這場國際比賽將在東北亞新興商業中心仁川舉行，預料將吸引全球高爾夫球迷的關注。我們將努力利用這個機會讓全世界更熟悉仁川，向全世界證明仁川舉辦國際賽事的能力。」

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