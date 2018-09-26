2018 UL国际皇冠杯将于10月4日-7日在仁川举行

韩国仁川--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--2018 UL国际皇冠杯(UL International Crown)将于10月4日-7日在韩国仁川广域市松岛杰克·尼克劳斯高尔夫俱乐部(Jack Nicklaus Golf Club)举行。

这是LPGA巡回赛中最引人瞩目的两年一度高尔夫锦标赛，是首次由来自世界前八国家的最优秀女高尔夫球手组成的团队比赛，也是自2014年第一届UL国际皇冠杯在巴尔的摩举行以来首次在美国境外举行比赛。

这是第三届国际皇冠杯比赛，第二届比赛于2016年在芝加哥举行。

通过劳力士女子世界高尔夫排名(Rolex Women’s World Golf Rankings)确认了来自八个国家的32名选手，她们将参加为期四天的比赛，争夺总额为160万美元的奖金。决赛后获胜的国家将被授予“皇冠”，即全球最佳高尔夫国家称号。

韩国队是本届比赛的头号种子，卫冕冠军美国队是二号种子。其他六支队伍按顺序分别为日本队、英国队、澳大利亚队、泰国队、瑞典队和中国台北队。

排名最高的韩国队由Sung Hyun Park、So Yeon Ryu、In-Kyung Kim和In-ji Jeon几位大赛冠军领衔。第一届UL国际皇冠杯由西班牙夺冠，第二届由美国夺冠，众多高尔夫球迷翘首盼望头号种子韩国队摘得桂冠。

同时，第三届UL国际皇冠杯主办场地是杰克·尼克劳斯高尔夫俱乐部。它是全球100大高尔夫球场之一，是72杆球场，占地6,528码（5,969米），非常适合举办国际赛事。

仁川广域市作为大使合作伙伴，将不遗余力地支持这次活动。仁川组织了九支由公共关系、卫生、旅游、消防等方面的专家组成的支持小组，以更好地服务于即将前来参加高尔夫赛事的国内外高尔夫爱好者。

仁川市长Nam-chun Park表示：“这场国际比赛将在东北亚新兴商业中心仁川举行，预计将吸引全球高尔夫球迷的关注。我们将努力利用这个机会，让全世界更熟悉仁川，向全世界证明仁川举办国际赛事的能力。”

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