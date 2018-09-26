2018 UL国际皇冠杯将于10月4日-7日在仁川举行

Download

Loading media player...

2018 UL International Crown will be held October 4-7 at Jack Nicklaus Golf Club Korea in Songdo, Incheon Metropolitan City. The most high-profile biennial golf tournament on the LPGA Tour, the third UL International Crown to take place with the second held in Chicago in 2016. 32 players from the eight countries, Korea, USA, Japan, England, Australia, Thailand, Sweden and Chinese Taipei, confirmed via the Rolex Women’s World Golf Rankings, will compete in the four-day match-play event for the “Crown.”

  • 2018 UL International Crown will be held October 4-7 at Jack Nicklaus Golf Club Korea in Songdo, Incheon Metropolitan City. The most high-profile biennial golf tournament on the LPGA Tour, the third UL International Crown to take place with the second held in Chicago in 2016. 32 players from the eight countries, Korea, USA, Japan, England, Australia, Thailand, Sweden and Chinese Taipei, confirmed via the Rolex Women’s World Golf Rankings, will compete in the four-day match-play event for the “Crown.”

  • 2018 UL International Crown will be held October 4-7 at Jack Nicklaus Golf Club Korea in Songdo, Incheon Metropolitan City. Incheon Metropolitan City is not sparing any effort to support the event as an Ambassador Partner. The most high-profile biennial golf tournament on the LPGA Tour, the third UL International Crown to take place with the second held in Chicago in 2016. 32 players from the eight countries will compete in the four-day match-play event for the “Crown.” (Graphic: Business Wire)

韩国仁川--()--(美国商业资讯)--2018 UL国际皇冠杯(UL International Crown)将于10月4日-7日在韩国仁川广域市松岛杰克·尼克劳斯高尔夫俱乐部(Jack Nicklaus Golf Club)举行。

这是LPGA巡回赛中最引人瞩目的两年一度高尔夫锦标赛，是首次由来自世界前八国家的最优秀女高尔夫球手组成的团队比赛，也是自2014年第一届UL国际皇冠杯在巴尔的摩举行以来首次在美国境外举行比赛。

这是第三届国际皇冠杯比赛，第二届比赛于2016年在芝加哥举行。

通过劳力士女子世界高尔夫排名(Rolex Women’s World Golf Rankings)确认了来自八个国家的32名选手，她们将参加为期四天的比赛，争夺总额为160万美元的奖金。决赛后获胜的国家将被授予“皇冠”，即全球最佳高尔夫国家称号。

韩国队是本届比赛的头号种子，卫冕冠军美国队是二号种子。其他六支队伍按顺序分别为日本队、英国队、澳大利亚队、泰国队、瑞典队和中国台北队。

排名最高的韩国队由Sung Hyun Park、So Yeon Ryu、In-Kyung Kim和In-ji Jeon几位大赛冠军领衔。第一届UL国际皇冠杯由西班牙夺冠，第二届由美国夺冠，众多高尔夫球迷翘首盼望头号种子韩国队摘得桂冠。

同时，第三届UL国际皇冠杯主办场地是杰克·尼克劳斯高尔夫俱乐部。它是全球100大高尔夫球场之一，是72杆球场，占地6,528码（5,969米），非常适合举办国际赛事。

仁川广域市作为大使合作伙伴，将不遗余力地支持这次活动。仁川组织了九支由公共关系、卫生、旅游、消防等方面的专家组成的支持小组，以更好地服务于即将前来参加高尔夫赛事的国内外高尔夫爱好者。

仁川市长Nam-chun Park表示：“这场国际比赛将在东北亚新兴商业中心仁川举行，预计将吸引全球高尔夫球迷的关注。我们将努力利用这个机会，让全世界更熟悉仁川，向全世界证明仁川举办国际赛事的能力。”

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

仁川广域市
Kyeong Ji Park, +82-32-440-4955

Contacts

仁川广域市
Kyeong Ji Park, +82-32-440-4955