Steve Bannon的新紀錄片《Trump @War》提供免費線上觀看連結

華盛頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--《Trump @War》與其線上發行合作商The Western Journal欣然宣佈，全球觀眾可在Trumpmovienow.com免費觀看完整版高畫質電影《Trump @War 》。

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Stephen K. Banno表示：「The Western Journal出色地完成了這項工作，我們對他們選擇與我們合作感到十分高興。每一個美國人，無論持有何種政治信念，都應觀看這部影片。這是我們國家的歷史性時刻，而且每一個人都不應該在即將來臨的期中選舉中袖手旁觀。」

《Trump @War》由Bannon導演，由Dan Fleuette製作，講述現代美國歷史上最重要的選舉活動，同時展望將於2018年11月舉行的至關重要的期中選舉。川普總統的執政成績將因這次選舉而更加穩固。

The Western Journal執行長Patrick Brown表示：「Steve Bannon和他的團隊再次完成壯舉。這是2018年最吸引人的紀錄片。我們十分榮幸能夠與其團隊一起，讓全球所有觀眾可在任何裝置上免費觀看這部影片。」

Brown還表示：「大型科技公司最近對保守派內容的打壓，使得電影的分享變得尤為困難。然而，在我們科技專業人員團隊的努力下，分享該影片就像發送簡訊或以電子郵件寄送連結給朋友和家人那樣簡單。」

《Trump @War》的演員包括Corey Lewandowski、Pete Hegseth、 Sebastian Gorka、Raheem Kassam、Sonnie Johnson、Raynard Jackson、Alfredo Ortiz、Dr. Sasha Gong、Erik Prince、Joe Concha、Lianchao Han、Bill Gertz、Michael Caputo和 Rob Wasinger。

參與《Trump @War》拍攝的川普總統前副助理Sebastian Gorka博士表示：「此輪選舉對於美國的命運來說至關重要。」

以美國優先、重振經濟、減稅、改善貿易協定以及經由移民改革重建美國主權的承諾這些常識性政綱為競選口號，唐納德·川普點燃了支持者心中沉睡已久的熱情並贏得大選。此次大選可以說是美國現代史中最重要的選舉。紀錄片強調正在進行的美國政治革命，同時講述身為政治新人的川普總統顛覆了兩黨根深蒂固的政治階層，並代表那些被遺忘的美國民眾取得輝煌的勝利。

《華爾街日報》華盛頓分社負責人Gerald Seib在最近一則名為《「無恥之徒」再次挑起爭端》(The ‘Deplorables’ Called Into Battle Again)的報導中寫道，「隨著期中選舉逼近，川普總統的前政治參謀Steve Bannon招兵買馬……這是一部長達1小時15分的純川普式造勢宣傳片……並在結尾鄭重警告，人們需要在2018年投票給共和黨，以阻止自由派人士彈劾總統的行動。」

Bannon和Fleuette還共同撰寫和製作了《Clinton Cash》這部極為轟動的調查紀錄片，它在2016年大選之前幫助揭發了柯林頓基金會的腐敗事件。

Trumpmovienow.com.

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