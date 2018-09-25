Steve Bannon的新纪录片《Trump @War》提供免费在线观看链接

华盛顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--《Trump @War》与其在线发行合作商The Western Journal高兴地宣布，全球观众可登陆Trumpmovienow.com免费观看完整版高清电影《Trump @War 》。

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Stephen K. Banno表示：“The Western Journal出色地完成了这项工作，我们对他们选择与我们合作感到十分高兴。每一个美国人，无论持有何种政治信念，都应观看这部电影。这对于我们国家来说是一个历史性的时刻，而且每一个人都不应该在即将到来的中期选举中袖手旁观。”

《Trump @War》由Bannon导演，由Dan Fleuette制作，它讲述了当代美国历史上最为重要的选举活动，同时还展望了将于2018年11月举行的至关重要的中期选举。特朗普总统的执政理念也将通过这次选举更加深入人心。

The Western Journal首席执行官Patrick Brown表示：“Steve Bannon和他的团队再次实现了这一壮举。这是2018年最为吸引人的纪录片。我们十分荣幸能够与其团队一道，让全球所有观众通过各类设备免费观看这部电影。”

Brown还表示：“大型科技公司最近对保守派内容的打压，使得电影的分享变得尤为困难。然而，在我们专业技术团队的努力下，该电影的分享已变得像给朋友和家人发送短信和邮件链接那样简单。”

《Trump @War》的演员包括Corey Lewandowski、Pete Hegseth、 Sebastian Gorka、Raheem Kassam、Sonnie Johnson、Raynard Jackson、Alfredo Ortiz、Dr. Sasha Gong、Erik Prince、Joe Concha、Lianchao Han、Bill Gertz、Michael Caputo和 Rob Wasinger。

参与《Trump @War》拍摄的前特朗普总统副助理Sebastian Gorka博士表示：“此轮选举对于美国的命运来说至关重要。”

以美国优先，重振经济，减税，改善贸易协议以及通过移民改革重建美国主权的承诺这些常识性政纲为竞选口号，唐纳德·特朗普点燃了支持者心中沉睡已久的激情，并赢得了大选。此次大选可以说是美国现代史中最为重要的选举。纪录片着重刻画了正在进行的美国政治变革，同时讲述了特朗普总统如何以一个政治新人的身份颠覆了两党根深蒂固的政治阶层观，并代表那些美国被遗忘的民众实现了辉煌的胜利。

《华尔街日报》华盛顿分社负责人Gerald Seib在最近一则名为《“无耻之徒”再次挑起争端》(The ‘Deplorables’ Called Into Battle Again)的报道中写道，“随着中期选举的临近，特朗普总统的前政治参谋Steve Bannon招兵买马……这是一部长达1小时15分的纯特朗普式造势宣传片……并在结尾郑重警告，人们需要在2018年为共和党投票，来阻止自由主义者弹劾总统的举措。”

Bannon和Fleuette还共同撰写和制作了《Clinton Cash》这部极具轰动效应的调查纪录片，它在2016年大选之前帮助揭露了克林顿基金会的腐败事件。

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