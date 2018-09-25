产权组织和IFPMA发布新的在线专利检索资源，帮助卫生机构采购药品

日内瓦--(BUSINESS WIRE)--产权组织和研究型制药行业今天推出了一个新的在线工具，旨在帮助采购机构更好地了解全球药品的专利状况。

药物专利信息倡议（Pat-INFORMED）是一项独特的资源，可供专利权人通过免费的开放式访问数据库提供已批准药品的专利信息。

这个新的公共数据库今天开始运作，同时还有一个可供采购机构直接向公司进行问询的平台。

Pat-INFORMED是产权组织和国际制药商协会联合会（IFPMA）之间建立的伙伴关系。IFPMA是代表研究型制药行业的全球贸易协会。Pat-INFORMED的发起是因为制药行业努力提供更加清楚的药品专利信息。产权组织有全球公认的组织整理和公开传播专利数据方面的专业经验，将为专利信息的普及做出重要贡献。

产权组织正在主持数据库的工作，并提供资源，以确保其持续发展，而IFPMA正在与支持该倡议的20家领先的研究型生物制药公司密切合作，以确保采取一致和协调的做法。

“产权组织致力于提高专利制度的透明度，确保这个制度造福于人类。Pat-INFORMED作为一种公私合作项目，重点是促进关键专利信息的获取，这有利于推动重要药物的采购工作，从而帮助全球人民实现更好的健康状况。这种合作关系对于公共卫生领域的成功至关重要，”产权组织总干事弗朗西斯·高锐说，“产权组织很高兴能够提供广泛的专业经验，使复杂的专利信息变得更简单、更容易获取，并期待与制药行业进一步合作，确保这一倡议取得成功。”

虽然专利申请和授权方面的信息属于公有领域，但直接将专利与已上市药品联系起来的资源却绝无仅有，并且受限。直接将授权专利与药品相关联的工具仅在某些国家（如美国的“橙皮书”）或通过私营第三方数据库公开提供。Pat-INFORMED旨在帮助弥合这一差距，使更多卫生工作者更容易、更快捷地获取专利研究信息。

重要的是，Pat-INFORMED还为采购机构向加入的公司进行后续问询提供了直接的沟通渠道。目前加入的公司有20家，每家公司均已同意与正在就特定产品授权专利寻求更详细信息的正规采购机构进行讨论。

到目前为止，Pat-INFORMED拥有的信息涉及1.4万多件单件专利、600件同族专利和169个国际非专利名称，这些名称获得全球公认，用于识别涵盖各种条件的药物中的药用物质或药物活性成分。

“这一倡议可以从实际上降低专利信息获取的复杂程度，是卫生专家们长期以来的诉求。Pat-INFORMED可以简化公共卫生部门获取专利信息的过程，有助于这些部门在面对不同采购方案时，做出更加明智的决策，为全球卫生事业做出重要贡献，”IFPMA总干事Thomas Cueni说。“检索和上传1.4万多件单件国家专利殊非易事，但现在流程和平台已经到位，我相信我们可以继续扩大数据库的范围，超过现有的160个国际非专利名称。”

荷兰专业从事发展中国家医疗用品供应链管理的非营利组织i+solutions全球供应链经理Wesley Kreft说：“采购过程提高效率，让药品更快到人手中，可以挽救生命。”Kreft先生谈到自己的工作时说：“Pat-INFORMED有潜力把为低收入和中等收入国家采购药品所需的时间减少30%。”

Pat-INFORMED的专长是提供以下方面的专利信息：肿瘤学中的小分子产品；丙型肝炎、心血管、艾滋病毒、糖尿病和呼吸治疗等领域；以及世界卫生组织（世卫组织）基本药物清单中不属上述治疗领域的任何产品。该倡议将在第二阶段扩大到所有治疗领域，并探索纳入复杂的治疗方法。

关于产权组织

世界知识产权组织（产权组织）是推广知识产权政策、服务、信息和合作的全球论坛。作为联合国的专门机构，产权组织协助其191个成员国制定兼顾各方利益的国际知产权法律框架，满足社会不断发展的需要。产权组织提供在多个国家获得知识产权并解决争议的业务。它还提供能力建设计划，以帮助发展中国家从利用知识产权中获益。产权组织还提供对独有的知识产权信息知识数据库的免费查阅。

关于IFPMA

IFPMA代表着全球研究型制药公司和协会。研究型制药行业的200万员工发现、开发并提供改善全球患者生命的药物和疫苗。IFPMA总部设在日内瓦，与联合国建有正式关系。它提供行业专业知识，帮助全球卫生界寻求改善全球健康的解决方案。