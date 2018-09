CONQUEST finalise le financement de son portefeuille d'infrastructures durables

DUBLIN--(BUSINESS WIRE)--CONQUEST Asset Management ("CONQUEST") a annoncé avoir finalisé, pour le compte du fonds "Sustainable Infrastructure" sous gestion, le financement de son portefeuille d'actifs photovoltaïques solaires. La transaction a été finalisée avec une institution financière majeure à la suite d'un processus de sélection compétitif.

En amont de cette transaction, CONQUEST avait augmenté le volume de ses actifs sous gestion (environ 70 MW) par l'entremise de trois opérations finalisées en moins d'une année. Ce portefeuille, situé dans le Sud de la France, s'appuie sur des accords d'achat d'électricité allant jusqu'à 20 ans indexés sur l'inflation conclus avec la société nationale de service publique EDF.

"Le marché des financements reste compétitif dans l'ensemble de l'Europe occidentale pour les infrastructures durables. Nous sommes satisfaits du résultat de ce processus et de la qualité des prêteurs de financement de projets et des équipes que nous avons pu attirer, ce qui confirme la qualité et la bancabilité du portefeuille sous-jacent pour optimiser notre rendement pour les investisseurs. Nous avons jeté notre dévolu sur La Banque Postale et nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec leurs équipes et de renforcer notre relation", déclare Emma Barnes, directrice chez CONQUEST Group.

CONQUEST continue de fournir cette stratégie de placement alternative ciblant les actifs immobiliers d'infrastructure durable en Europe occidentale. À ce jour, CONQUEST possède un solide portefeuille de projets exclusifs de sites vierges, d'opportunités de placements opérationnels et de terrains constructibles, qui est le fruit de son réseau de partenaires industriels et de relations étroites avec les acteurs du secteur. Ces opportunités de placement reflètent la stratégie d'investissement du fonds avec un large éventail d'actifs (énergies renouvelables, stockage énergétique, transmission & distribution, et efficience énergétique) au service de retours supérieurs à long terme pour les investisseurs institutionnels grâce à des actifs moins corrélés et indexés sur l'inflation, tout en contribuant à leurs objectifs financiers durables.

À propos de CONQUEST: CONQUEST Asset Management fait partie du Groupe CONQUEST, une société indépendante de gestion de placements et de conseils financiers jouissant d'une expertise approfondie dans un grande variété de transactions internationales et de situations stratégiques. Les investisseurs institutionnels et les entreprises font confiance à CONQUEST pour leur proposer des stratégies et des solutions réfléchies et personnalisées les aidant à atteindre leurs objectifs financiers à long terme.

Son approche de placement repose sur la création de passerelles entre les opportunités de placement et les objectifs de bénéfices à long terme, et nécessite d'avoir confiance en les investisseurs et partenaires, gagnée grâce à la compréhension et à l'engagement de nos équipes.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.