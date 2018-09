Le grand public appelé à dire #FINILesVoiesTragiques pendant la première Semaine de la sécurité ferroviaire nord-américaine

La campagne #FINILesVoiesTragiques raconte l’histoire de personnes touchées par des incidents liés aux passages à niveau et aux intrusions: les victimes, les amis et les membres de la famille, les mécaniciens de locomotive et les intervenants d’urgence. (Video: Business Wire)

OTTAWA, Ontario & WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--Opération Gareautrain Canada et Operation Lifesaver Inc. unissent leurs forces pour lancer une nouvelle campagne de sensibilisation publique à la sécurité ferroviaire afin de marquer la première Semaine de la sécurité ferroviaire en Amérique du Nord, du 23 ou 29 septembre 2018.

La campagne, appelée #FINILesVoiesTragiques, présente sept vidéos, chacune racontant l’histoire de personnes qui ont été touchées par des incidents liés aux passages à niveau ou aux intrusions — dont des victimes, des amis et des familles, des mécaniciens de locomotive et des premiers intervenants. Une vidéo sera présentée chaque jour pendant la Semaine de la sécurité ferroviaire. On peut voir la campagne dans sa totalité au finilesvoiestragiques.ca ou oli.org.

Le Canada souligne la Semaine annuelle de la sécurité ferroviaire en avril depuis plus de 15 ans, alors que les États-Unis ont tenu leur première Semaine de la sécurité ferroviaire en septembre 2017. La concordance des Semaines de la sécurité ferroviaire des deux pays en 2018 permettra de mener une campagne nord-américaine plus coordonnée – et plus percutante –, selon les deux organisations de sécurité ferroviaire sans but lucratif.

Chaque année, 2 100 Nord-Américains sont tués ou gravement blessés parce qu’ils sont imprudents près des voies ferrées et des trains. Opération Gareautrain – qui réalise ses activités aux États-Unis et au Canada – cherche à prévenir ces incidents inutiles.

« Notre but avec la campagne #FINILesVoiesTragiques est de transmettre le message qu’une décision imprudente prise en une fraction de seconde – qu’il s’agisse de contourner des barrières à un passage à niveau ou de faire une intrusion sur les voies ferrées – peut avoir des conséquences dévastatrices pour vous, vos proches et les membres de votre communauté », explique Sarah Mayes, la directrice nationale d’Opération Gareautrain Canada.

« La nouvelle campagne #FINILesVoiesTragiques vise à souligner l’importance du message de la Semaine de la sécurité ferroviaire – améliorer la sensibilisation, partout en Amérique du Nord, à l’importance de l’éducation sur la sécurité ferroviaire pour que les gens soient en sécurité près des passages à niveau et de l’emprise des voies ferrées, et quand ils utilisent les trains de transport en commun », dit la présidente par intérim d’OLI Wende Corcoran. « Nous sommes fiers de travailler avec nos partenaires de la sécurité ferroviaire d’Opération Gareautrain Canada afin de sauver des vies dans le cadre de cette importante initiative. »

Au Canada, la campagne #FINILesVoiesTragiques sera menée par l’intermédiaire d’annonces sur les médias sociaux (Facebook et Twitter), des journaux offerts dans les transports en commun et des annonces sur des panneaux numériques dans 14 communautés, partout au pays. De plus, les partenaires d’Opération Gareautrain vont organiser des événements sur la sécurité ferroviaire partout au pays, dont un événement national de lancement de la Semaine de la sécurité ferroviaire par Metrolinx, en partenariat avec Opération Gareautrain, aujourd’hui à 10 h dans la salle York de la gare Union de Toronto.

« Opération Gareautrain a la mission importante d’assurer la sécurité des Canadiens près des voies ferrées. La campagne #FINILesVoiesTragiques aidera à toucher de nombreuses personnes, en particulier les jeunes, qui comprendront les messages pour sauver des vies par les histoires que nous racontons », dit George Bell, vice-président de la Sécurité chez Metrolinx et président du Conseil d’administration d’Opération Gareautrain Canada.

« Le Programme d’amélioration de la sécurité ferroviaire du gouvernement du Canada offre des subventions et des contributions à des organisations qui, comme Opération Gareautrain, améliorent la sensibilisation à la sécurité ferroviaire », a dit l’honorable Marc Garneau, le ministre des Transports.

« Le Canada a l’un des réseaux de transport ferroviaire les plus sécuritaires du monde grâce aux efforts communs de nombreux partenaires, notamment les gouvernements, les compagnies ferroviaires et les communautés. La campagne #FINILesVoiesTragiques est un rappel important qu’il ne faut pas faire intrusion sur les voies ferrées, ne pas contourner des barrières abaissées aux passages à niveau, et qu’il faut toujours être vigilants près des voies ferrées. »

Les visiteurs de finilesvoiestragiques.ca et d’oli.org sont priés de se joindre à la campagne d’Opération Gareautrain en partageant les vidéos et d’autres messages sur les médias sociaux avec les mots-clics #FINILesVoiesTragiques et #SSF2018. Ils peuvent aussi discuter de la sécurité ferroviaire avec leurs amis, leur famille et les membres de leur communauté en partageant la carte électronique #FINILesVoiesTragiques offerte au finilesvoiestragiques.ca.

À propos d’Opération Gareautrain Canada

Opération Gareautrain Canada est un programme national de sécurité ferroviaire parrainé par Transports Canada, l’Association des chemins de fer du Canada et ses membres, notamment le CN, le CP, VIA Rail, Metrolinx, exo, West Coast Express et Genesee & Wyoming. Par l’intermédiaire de son réseau d’Ambassadeurs de la sécurité ferroviaire, de partenariats avec des conseils de sécurité, des services de police, l’industrie du camionnage, la main-d’œuvre et des groupes communautaires, et d’outils innovateurs comme sa campagne en réalité virtuelle Regarder. Écouter. Vivre., Opération Gareautrain Canada a pour objectif de sauver des vies en informant les Canadiens des risques liés aux passages à niveau et aux intrusions sur la propriété des chemins de fer. Les Canadiens peuvent suivre Opération Gareautrain sur Facebook, Twitter et Instagram, et connaître les dernières nouvelles en matière de sécurité ferroviaire en visitant le operationgareautrain.ca.

À propos d’Operation Lifesaver Inc.

Operation Lifesaver est une organisation sans but lucratif de sensibilisation et d’éducation à la sécurité publique qui cherche à réduire les collisions, les décès et les blessures aux passages à niveau et à prévenir les intrusions sur les voies ferrées ou près de celles-ci. Un réseau national de bénévoles qualifiés fait des présentations gratuites sur la sécurité ferroviaire, et une campagne de sensibilisation publique, “See Tracks? Think Train!”, donne des conseils et des statistiques afin d’encourager un comportement sécuritaire près des voies ferrées. Apprenez-en plus au oli.org et suivez OLI sur Facebook, Twitter, Pinterest et Instagram.