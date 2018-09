L'expansion de phase II (380 millions de dollars) d'Afton Chemical pour son usine de l'île de Jurong est à présent terminée

Plaque unveiling by Afton Chemical Corporation and Singapore Ministry of Trade and Industry (Photo: Business Wire)

SINGAPOUR--(BUSINESS WIRE)--Afton Chemical Corporation, un chef de file mondial des lubrifiants et additifs pour carburant, a annoncé la finalisation de son expansion de phase II pour son site de fabrication d'additifs chimiques sur l'île de Jurong, à Singapour. Cette nouvelle étape majeure a été marquée par une visite spéciale du ministre singapourien du Commerce et de l'industrie, M. Chan Chun Sing, qui a également fait un discours et visité le site.

En tant que filiale détenue en exclusivité par NewMarket Corporation (NYSE: NEU), Afton est un chef de file du secteur des lubrifiants et des additifs de carburant depuis plus de 90 ans. La société a été fondée sur la marque Passion for Solutions® et s'attelle à personnaliser des solutions commerciales et industrielles répondant aux besoins des clients.

Afton a commencé ses activités de fabrication à Singapour en mai 2016, lorsque la société annonça le lancement de la phase I de son usine de l'île de Jurong. L'investissement de Phase de 222 millions de dollars dépasse l'investissement initiale de la Phase I (158 millions de dollars), ce qui porte l'investissement total dans Singapour à 380 millions de dollars.

"Cette usine est un élément clef dans la volonté d'Afton de "fabriquer en Asie, pour l'Asie". Notre usine de l'île de Jurong a maintenant la pleine capacité de produire les additifs d'huile moteur dont nous avons besoin dans la région Asie-Pacifique", déclare Gina Harm, présidente d'Afton Chemical. "Nous sommes également fiers de dire que nous investissons dans des technologies avancées qui contribueront à notre objectif à long terme en matière de réduction des émissions de carbone", souligne Gina Harm.

L'expansion de Phase II lance la production de dispersants sans cendres et de composants anti-usure. Ces produits jouent un rôle crucial dans plusieurs solutions d'Afton, et aideront les véhicules particuliers et commerciaux à satisfaire les normes de performance de demain. Cette nouvelle expansion optimise également le réseau de soutien en Asie-Pacifique, qui comporte déjà des centres éprouvés de R&D et d'innovation à Suzhou (Chine) et Tsukuba (Japon).

"Nous continuons d'investir à Singapour car c'est pour nous le principal carrefour de la région. Singapour jouit d'un solide bilan en matière de sûreté, de sécurité et d'intégration, qui sont des facteurs que nous valorisons. En outre, le pays dispose d'un vivier de talents et d'une rétention très positive. D'un point de vue manufacturier, Singapour est l'endroit idéal pour distribuer non seulement vers l'ANASE, mais aussi la Chine. Pour les trois grands foyers de demande en Chine, 20 jours à peine sont nécessaires pour importer et exporter de Singapour", ajoute Sean Spencer, vice-président en charge de l'Asie d'Afton Chemical. "Cela nous permet au bout du compte d'améliorer la satisfaction client, avec des délais écourtés et une sécurité d'approvisionnement accrue."

Cette expansion augmentera les effectifs d'Afton’s de 123% à Singapour. L'installation disposera d'équipements dernier cri et sera la première usine de la famille Afton à proposer des systèmes de gestion intégrés et une traçabilité entièrement automatisée. Le site aura une superficie d'environ 45 500 m² et continuera la production de composants clefs utilisés dans les solutions d'additifs d'huile moteur, comme les anti-usures DPDZ, les dispersants sans cendres et les détergents au sulphonate.

"L'urbanisation et la croissance rapides de l'Asie stimulent la demande pour des produits de carburant et des produits chimiques spécialisés pour le secteur des transports. L'expansion de phase II d'Afton témoigne de l'attractivité de Singapour en tant que carrefour capable de saisir des opportunités croissantes dans la région, et permet à notre personnel de fabriquer des produits à haute valeur ajoutée", déclare Ms Cindy Koh, directrice en charge de l'énergie et des produits chimiques, Singapore Economic Development Board. "Nous nous réjouissons à l'idée de collaborer avec Afton Chemical dans le cadre de leurs plans de croissance en Asie."

À propos d'Afton Chemical Corporation:

Afton Chemical Corporation fait partie de la famille d'entreprises NewMarket Corporation (NYSE: NEU). Afton Chemical Corporation met à profit son expertise dans la formulation, l'ingénierie et la commercialisation pour aider ses clients à développer et mettre sur le marché des carburants et lubrifiants qui réduisent les émissions, améliorent l'économie de carburant, allongent la durée de vie, optimisent la satisfaction de l'utilisateur et diminuent le coût total de fonctionnement des véhicules et des équipements. Afton Chemical Corporation met au point et vend une gamme exhaustive d'additifs exclusifs pour le gazole et les combustibles distillés, aux fluides de ligne d'arbre, aux huiles moteur et aux lubrifiants industriels. Afton Chemical Corporation soutient ses activités mondiales par l'entremise de ses sièges régionaux en Asie-Pacifique, EMEAI, Amérique latine et Amérique du Nord. Le siège central d'Afton Chemical Corporation se situe à Richmond, en Virginie. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.aftonchemical.com.

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs:

Certaines des informations contenues dans le présent communiqué constituent des énoncés prospectifs au sens de la loi "Private Securities Litigation Reform Act" de 1995. Bien que la direction de NewMarket pense que ses attentes se basent sur des hypothèses raisonnables, dans les limites de ses connaissances de ses activités commerciales et opérationnelles, il ne peut être garanti que les résultats réels ne seront pas substantiellement différents de ces attentes.

Les facteurs susceptibles de provoquer une variation substantielle entre les résultats réels et les attentes incluent, sans s'y limiter, la disponibilité de matières premières et des systèmes de distribution; les perturbation dans les sites de fabrication, y compris les installations à source unique; la capacité à répondre efficacement aux changements technologiques dans notre secteur; l'incapacité à protéger nos droits de propriété intellectuelle; l'incapacité à attirer du personnel hautement qualifié; les risques communs aux entreprises chimiques; la concurrence d'autres fabricants; des augmentations subites ou importantes du prix des matières premiers; le gain ou la perte de clients; la réalisation ou la menace d'événements extraordinaires, y compris les catastrophes naturelles et les attaques terroristes; les risques relatifs aux activités opérationnelles en dehors des États-Unis; l'impact des variations dans les taux de change; la panne d'un système TI ou une violation de sécurité; des facteurs politiques, économiques et réglementaires concernant nos produits; les réglementations gouvernementales actuelles et futures; le règlement du passif environnemental ou de procédures juridiques; notre incapacité à engranger les avantages attendus de l'investissement dans notre infrastructure ou d'acquisitions récentes ou futures, ou notre incapacité à intégrer avec succès les acquisitions récentes ou futures à notre entreprise; et d'autres facteurs détaillés de manière périodique dans les rapports déposés par NewMarket auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris les facteurs de risque dans la section Item 1A, “Risk Factors”, de notre rapport annuel 2017 sur formulaire 10-K, qui est à la disposition des actionnaires, sur simple demande.

Le lecteur devrait garder à l'esprit que tout énoncé prospectif de NewMarket dans le présent communiqué n'est valable qu'à la date à laquelle il a été formulé. De nouveaux risques et de nouvelles incertitudes se présentent de façon périodique, et il nous est impossible de prédire ces événements ni l'impact qu'ils auront sur la Société. La Société rejette toute obligation, ni ne projette, de mettre à jour ou réviser les énoncés prospectifs mentionnés dans ce communiqué après la date d'aujourd'hui, sauf dans les cas requis par la loi. À la lumière de ces risques et incertitudes, le lecteur devrait garder à l'esprit que les événements décrits dans les énoncés prospectifs du présent communiqué, ou dans tout autre document, peuvent ne pas se produire.

