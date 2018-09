A Expansão de US$ 380 Milhões da Afton Chemical na Fase II de sua Fábrica na Ilha de Jurong está Concluída

Plaque unveiling by Afton Chemical Corporation and Singapore Ministry of Trade and Industry (Photo: Business Wire)

CINGAPURA--(BUSINESS WIRE)--A Afton Chemical Corporation, líder global no mercado de lubrificantes e aditivos para combustíveis, anunciou hoje a conclusão da expansão da Fase II de sua fábrica de aditivos químicos na Ilha Jurong, em Cingapura. Este acontecimento foi marcado pela visita especial do Ministro do Comércio e Indústria de Cingapura, Chan Chun Sing, que fez um discurso e visitou a instalação.

Como uma subsidiária integral da NewMarket Corporation (NYSE: NEU), a Afton é uma empresa líder no mercado de lubrificantes e aditivos para combustíveis há mais de 90 anos. A empresa foi fundada em um “Passion for Solutions”® e manteve o foco na personalização de soluções comerciais e industriais que atendam às necessidades de seus clientes.

A Afton iniciou suas operações em Cingapura em maio de 2016, quando anunciou a abertura da Fase I de sua fábrica na ilha de Jurong. O investimento de US$ 222 milhões na Fase II é maior do que o investimento inicial, que foi de US$ 158 milhões na Fase I, elevando o investimento total em Cingapura para US$ 380 milhões.

“Esta instalação foi fundamental para os planos da Afton de garantir que nossos produtos sejam "Feitos na Ásia para a Ásia". Nossa fábrica da ilha de Jurong tem agora total capacidade para produzir os aditivos essenciais para óleo de motor, os quais precisamos na região da Ásia-Pacífico”, comentou Gina Harm, presidente da Afton Chemical. “Também temos orgulho de dizer que estamos investindo em tecnologias avançadas que contribuirão para metas de longo prazo na redução de emissões de carbono,” disse Harm.

A expansão da Fase II impulsiona a produção de dispersantes e componentes anti-desgaste avançados sem cinzas. Todos esses são componentes-chave em vários produtos da Afton e ajudarão os veículos de passageiros e comerciais a atender aos padrões de desempenho do futuro. A mais recente expansão também reforça a rede de suporte na região da Ásia-Pacífico, que já estabeleceu centros de inovação em pesquisa e desenvolvimento em Suzhou, na China, e em Tsukuba, no Japão.

“Nós continuamos investindo em Cingapura porque envergamos este país como o centro da região. Ele tem um forte histórico de segurança, proteção e integração - condições que valorizamos. Além disso, há uma grande concentração de talentos e a retenção é muito positiva. Do ponto de vista da fabricação, Cingapura é o lugar perfeito para distribuir não só para a ASEAN, mas também para a China. Para os três maiores aglomerados de demanda na China, leva-se somente 20 dias para entregar de e para Cingapura”, acrescentou Sean Spencer, vice-presidente da Afton Chemical Asia. “Essencialmente, estamos melhorando a satisfação do cliente com prazos de entrega mais curtos e maior segurança na distribuição.”

Essa expansão aumentará a força de trabalho da Afton em Cingapura em 123%. A instalação abrigará equipamentos de última geração e será a primeira fábrica da família Afton a oferecer sistemas integrados de gerenciamento e rastreabilidade totalmente automatizados. Ela ocupará aproximadamente 45.500 m² de área terrestre e continuará a produção dos principais componentes usados nos pacotes de aditivos para óleo de motor, como o ZDDP Anti-Desgaste, Dispersantes sem Cinzas e Detergentes de Sulfonato.

“A rápida urbanização e crescimento da Ásia está impulsionando a demanda por combustíveis para transporte e produtos químicos especiais. A expansão da Fase II da Afton demonstra a atratividade de Cingapura como um centro para obtenção de oportunidades crescentes na região e a capacidade de nossa força de trabalho de empreender uma manufatura de alto valor agregado,” afirma Cindy Koh, Diretora de Químicos e Energia do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Cingapura. “Estamos ansiosos para uma parceria com a Afton Chemical em seus planos de crescimento na Ásia.”

