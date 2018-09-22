First Data攜手匯付天下將收單範圍擴展至中國

香港--(BUSINESS WIRE)----(美國商業資訊)--商務促成科技領域的全球領袖First Data (NYSE: FDC)已與中國知名第三方支付服務提供者匯付天下有限公司（簡稱「匯付天下」，01806.HK）簽署協議，將為中國提供市場領先的全球電子商務解決方案。

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匯付天下是中國人民銀行授權的第三方支付服務提供者，在中國POS和線上收單市場均佔有重要地位。與匯付天下合作將整合匯付天下的技術平臺與First Data的支付閘道。結合雙方的技術將提供整合式處理解決方案，使國際商戶能夠在單一平臺上無縫地進行跨市場即時多幣別交易。

匯付天下董事長、執行董事兼首席執行官周曄先生表示：「我們很高興與First Data合作。匯付天下為First Data提供在中國境內進行交易並結算的能力，為世界最大收單機構的全球商戶群體提供無縫電子商務解決方案。憑藉匯付天下的本地專長和First Data的全球業務，我們將為全世界商戶進軍中國巨大的電子商務市場提供獨特解決方案。」

該產品將吸引由First Data全球電子商務平臺提供服務並有興趣吸引中國電子商務消費者群體增加消費的國際商戶。該解決方案將本地中文和本地支付方式（包括中國銀聯、支付寶和微信支付）整合到商戶的網站，為中國消費者提供無縫且（更為重要的）熟悉的購物體驗，促進較高的採用率，從而獲致更高的轉換率。

First Data執行副總裁兼亞太區主管 Ivo Distelbrink 表示：「使消費者的購物體驗盡可能地無縫，並提供熟悉的本地支付方法，對於減少放棄購物和推動成功跨境商務至關重要。與匯付天下的合作將為我們全球商戶群體帶來機會，他們現在可以從國內處理和人民幣結算中受益，對此我們感到非常高興。隨著我們繼續在亞太地區擴張，我們將擴大服務範圍至新市場並與精選的合作夥伴合作，以提供解決方案迎合我們客戶的本地消費者不斷變化的需求。」

關於First Data

First Data (NYSE: FDC)是商務促成科技領域的全球領袖，為遍佈全球100多個國家約600萬個企業據點和4,000家金融機構提供服務。公司2.2萬名身為所有者的員工致力於幫助各大企業，從初創企業到全球規模最大的公司，從事日常商務活動，公司每秒安全接收處理的交易超過3,000筆，每年的交易超過2.4兆美元。欲瞭解更多資訊，請造訪www.firstdata.com並透過Twitter @FirstData關注我們。

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