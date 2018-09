Asda fait appel à HCL Technologies pour contribuer à sa transformation informatique

NOIDA, Inde et LONDRES--(BUSINESS WIRE)--HCL Technologies (HCL), une société technologique mondiale de premier plan, a annoncé aujourd’hui avoir été sélectionnée pour contribuer à la transformation informatique d’Asda, le troisième plus grand détaillant de produits alimentaires au Royaume-Uni. Le contrat de services applicatifs d’une durée de trois ans verra HCL transformer les services applicatifs informatiques d’Asda grâce à DevOps, un nouveau modèle de livraison capable de piloter les données et les analyses, et de prendre en charge les applications administratives durant les phases de développement, de test et de support. HCL va également déployer une plateforme de gestion de données, centrale qui permettra à Asda d’améliorer ses capacités d’analyse et de prospective.

Asda exploite plus de 600 magasins au Royaume-Uni et emploie plus de 135 000 personnes. Asda souhaitait adopter une approche plus agile en matière de développement et de test d’applications. Cette approche permettra à l’entreprise de répondre plus rapidement aux exigences commerciales et de réduire les délais de commercialisation, tout en améliorant la satisfaction et l’expérience utilisateur. HCL a été sélectionnée en raison de sa vaste expertise dans le déploiement d’une transformation informatique similaire à grande échelle, et de ses capacités éprouvées d’analyse de données.

« Alors que les entreprises se lancent dans une transformation numérique en confiant de plus en plus la gestion de leurs activités aux technologies, il est essentiel que nous disposions de l’agilité nécessaire pour répondre rapidement aux besoins changeants, en particulier dans les fonctionnalités telles que les données et les analyses », a déclaré Phil Tenney, directeur informatique chez Asda. « HCL offrait, en termes de capacités, d’expérience, de qualité et de valeur, les bonnes solutions pour nous permettre d’atteindre le niveau de transformation dont nous avions besoin. Nous avons également identifié une forte complémentarité culturelle entre nos deux équipes, ce qui sera indispensable lorsque nous travaillerons côte à côte dans le nouveau modèle de livraison DevOps. Nous sommes impatients de travailler avec HCL sur nos services applicatifs, sachant que leur focalisation sur l’amélioration continue et leur expertise unique aideront nos équipes à tirer parti des dernières avancées, technologies et outils du secteur. »

« Nous sommes ravis d’avoir l’occasion de travailler en étroite collaboration avec Asda alors que la société s’engage à transformer ses capacités de données et d’analyse », a ajouté Ashish Gupta, vice-président de HCL Technologies. « Le marché de la vente au détail des produits d’épicerie est aujourd’hui très concurrentiel et la tendance croissante à l’achat en ligne et à la numérisation en magasin pousse plus que jamais les TI à accélérer l’innovation. Cet accord constitue une approbation fantastique des services applicatifs de nouvelle génération de HCL et de leur capacité à mener à bien des transformations majeures. »

