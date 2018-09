Quanergy est sélectionné comme partenaire LiDAR exclusif de VRCO

SUNNYVALE, Californie--(BUSINESS WIRE)--Quanergy Systems, Inc., un leader mondial dans le domaine de la conception et du développement des capteurs LiDAR à semi-conducteurs, et des solutions de détection intelligentes, et VRCO, le concepteur et fabricant de l’aéronef électrique de luxe, haut de gamme, à décollage et atterrissage verticaux (electric Vertical Take-Off and Landing, e-VTOL), le NeoXcraft XP2, ont annoncé aujourd’hui que VRCO utilisera exclusivement les capteurs LiDAR S3 à semi-conducteurs, de Quanergy, dans les versions commercialisées et utilisées lors des essais de l’aéronef.

Le NeoXcraft XP2 que VRCO et l’Université de Derby ont dévoilé à la fin de 2017, et dont le lancement est prévu en 2020, est un véhicule e-VTOL biplace terrestre, maritime et aérien, à grande vitesse. L’aéronef est capable de scanner et mémoriser des sites de décollage, et d’archiver les données pour les utiliser lors de la prochaine approche au même point. Le capteur LiDAR S3 à semi-conducteurs, novateur de Quanergy sera utilisé dans le scannage des mouvements vers le bas et vers l’avant, pour perfectionner la sécurisation de l’aéronef, permettant ainsi au NeoXcraft de détecter, de capter et d’éviter les objets au décollage, pendant l’approche et à l’atterrissage.

« VRCO se réjouit du soutien de Quanergy, et l’utilisation du capteur LiDAR S3 place la sécurité perfectionnée du NeoXcraft à un niveau supérieur », a déclaré Michael Smith, président de VRCO. « Désormais, tous les NeoXcraft seront équipés de capteurs S3 en modèle standard. »

Le Quanergy S3 est le premier et seul capteur LiDAR à semi-conducteurs, compact, peu onéreux et de classe automobile, au monde, doté d’une fiabilité et de capacités optimales. Contrairement à ses équivalents mécaniques, le S3 utilise la technologie des antennes optiques à commande de phase. Cette technologie électronique permet d’activer l’orientation du faisceau laser pour assurer l’analyse situationnelle et le scannage en temps réel, sans aucune pièce mobile. L’utilisation de cette technologie spécialisée contribuera à améliorer encore davantage la sécurité du NeoXcraft au décollage, et surtout à l’atterrissage lorsqu’une haute précision est nécessaire, par exemple pour atterrir sur un superyacht.

« À mesure que l’industrie des véhicules autonomes évolue, il devient impératif que tous les types de véhicules soient équipés de la technologie qui leur donnera le niveau de sensibilité nécessaire pour assurer la sécurité des passagers sur route ou dans les airs », a déclaré le Dr Louay Eldada, PDG et cofondateur de Quanergy. « Notre capteur LiDAR S3 à semi-conducteurs donnera au NeoXcraft la capacité de détecter et percevoir son environnement avec précision, tout en s’intégrant parfaitement dans la conception de l’aéronef. »

En plus de ses prouesses techniques, la conception compacte du capteur S3 lui permet d’être dissimulé dans le corps du NeoXcraft. Cela permet d’assurer la cartographie 3D, la détection, le suivi et la classification des objets en temps réel sans compromettre l’esthétique et l’aérodynamique de l’aéronef.

Pour en savoir plus sur les capteurs S3 à semi-conducteurs, de Quanergy, rendez-vous sur https://quanergy.com/s3/.

À propos de Quanergy Systems, Inc.

Fondée en 2012, la société Quanergy Systems, Inc. s’appuie sur les décennies d’expérience de son équipe dans les domaines de l’optique, de la photonique, de l’optoélectronique, des logiciels d’intelligence artificielle et des systèmes de contrôle. Basée à Sunnyvale, en Californie, au cœur de la Silicon Valley, Quanergy offre des solutions de détection intelligente. Elle est le principal fournisseur de capteurs LiDAR, et d’un logiciel de perception pour la capture et le traitement en temps réel de données spatiales 3D, et la détection, l’identification, la classification et le suivi des objets. Ses capteurs sont disruptifs en termes de prix, de performance, de fiabilité, de taille, de poids et de puissance. Ses solutions peuvent être utilisées dans de nombreux secteurs, dont le transport, la sécurité, l’automatisation industrielle, la cartographie 3D, l’exploitation minière, l’agriculture, les drones, la robotique, les espaces intelligents et les dispositifs intelligents 3D, le tout pour une sécurité, une efficacité et une qualité de vie améliorées. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.quanergy.com.

À propos de VRCO Ltd

VRCO (Vehicle Redesign Company) est une jeune entreprise aéronautique des Midlands au Royaume-Uni, qui développe l’aéronef e-VTOL de luxe, à grande vitesse, et ultra-sécurisé, NeoXcraft. L’entreprise a été fondée en 2015 et procède à la conception et au prototypage du XP2 biplace depuis deux ans et demi. Le NeoXcraft est une vitrine de l’innovation : utilisant des composites améliorés au graphène pour son fuselage, et des batteries à nano polymères, il comprend de l’avionique de pointe, une interface de contrôle unique et divers capteurs pour renforcer la sécurité. Le LiDAR S3 de Quanergy, en particulier permet d’optimiser la sécurité pendant l’approche, l’atterrissage et le décollage. Le NeoXcraft XP2, nouvel appareil phare de l’entreprise dans le domaine des e-VTOL sera lancé en 2020. Destiné au marché du luxe et à valeur nette élevée, il entend se faire connaître comme la supercar des airs. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.vrco.co.uk.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.