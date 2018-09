Quanergy selecionada como parceira exclusiva LiDAR para VRCO

VRCO NeoXcraft XP2 with the Quanergy S3 LiDAR Sensor (Graphic: Business Wire)

SUNNYVALE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--A Quanergy Systems, Inc., líder global em design e desenvolvimento de sensores LiDAR em estado sólido e soluções de detecção inteligentes e a VRCO, designer e fabricante da aeronave e-VTOL (aterrissagem e decolagem vertical elétrica), a NeoXcraft XP2, anunciou hoje que a VRCO usará exclusivamente os sensores Lidar em estado sólido S3 da Quanergy nas versões de teste de liberação ao mercado da aeronave.

A NeoXcraft XP2, que a VRCO e a Universidade de Derby apresentaram no final de 2017 e que pretendem lançar em 2020, é a aeronave e-VTOL de alta velocidade, preparada para terra, ar e água. A aeronave pode digitalizar e memorizar locais de decolagem e armazenar os dados para usar na próxima aproximação ao mesmo local. O sensor LiDAR em estado sólido S3 inovador da Quanergy será usado para varredura para baixo e para frente para melhorar a segurança da aeronave, fornecendo à NeoXcraft capacidade de detectar e evitar objetos na decolagem, na aproximação e na aterrissagem.

“A VRCO está satisfeit com o suporte da Quanergy, e o uso do sensor S3 LiDAR oferece um novo nível de segurança melhorada para a NeoXcraft,” disse Michael Smith, presidente da VRCO. “No futuro, todas as NeoXcraft serão equipadas com os sensores S3 como padrão”.

O S3 da Quanergy é o primeiro e único sensor automotivo de estado sólido LiDAR compacto e de baixo custo com o mais alto nível de desempenho e confiabilidade. Ao contrário dos seus concorrentes mecânicos, o S3 usa a tecnologia de arranjo óptico em fases. Essa tecnologia permite o direcionamento do feixe de laser eletrônico para varredura em tempo real e análise da situação, sem nenhuma peça móvel. O uso dessa tecnologia especializada melhorará ainda mais a segurança da NeoXcraft durante a decolagem e, especialmente, na aterrissagem quando é exigida alta precisão, como é o caso de aterrissagem em um super iate.

“Uma vez que a indústria de veículos autônomos continua a evoluir, é imperativo que todos os tipos de veículos sejam equipados com tecnologia que ofereça o nível necessário de conscientização para manter os passageiros seguros estejam eles na estrada ou no ar”, disse Dr. Louay Eldada, CEO e cofundador da Quanergy. “Nosso sensor LiDAR em estado sólido S3 oferecerá à NeoXcraft a capacidade de detectar precisamente e perceber o que está ao seu redor enquanto se integra completamente ao design da aeronave”.

Além das suas conquistas técnicas, o design compacto do S3 permite que o sensor seja integrado ao corpo da NeoXcraft. Isso permite mapeamento 3D em tempo real e detecção de objeto, rastreamento e classificação, sem comprometer a estética ou a aerodinâmica da aeronave.

Para saber mais sobre os sensores em estado sólido S3 da Quanergy, favor visitar https://quanergy.com/s3/.

Sobre a Quanergy Systems, Inc.

A Quanergy Systems, Inc. foi fundada em 2012 e construída sobre décadas de experiência de sua equipe nas áreas de óptica, fotônica, optoeletrônica, software de inteligência artificial e sistemas de controle. Com sede em Sunnyvale, na Califórnia, centro do Vale do Silício, a Quanergy oferece soluções de sensoriamento inteligente. É a principal fornecedora de sensores LiDAR e software de percepção para captura e processamento em tempo real de dados espaciais em 3D e detecção, identificação, classificação e rastreamento de objetos. Seus sensores são revolucionários em termos de preço, desempenho, segurança, tamanho, peso e capacidade. As soluções da empresa são aplicadas em vários setores, incluindo transporte, segurança, automação industrial, mapeamento 3D, mineração, agricultura, drones, robótica, espaços inteligentes e dispositivos inteligentes com recursos 3D para segurança, eficiência e qualidade de vida aprimoradas. Para obter mais informações, acesse www.quanergy.com.

Sobre a VRCO Ltd

VRCO (Vehicle Redesign Company) é uma startup do setor de aviação, com sede em Midlands, Reino Unido, que desenvolve a e-VTOL NeoXcraft, aeronave de luxo, ultra segura e de alta velocidade. A empresa foi fundada em 2015 e há dois anos e meio vem projetando e desenvolvendo o protótipo do XP2 de dois lugares. NeoXcraft é uma amostra da inovação, usando compósitos melhorados de grafeno para a fuselagem, baterias em nanopolímero e equipada com aviônica avançada, interface de controle exclusiva e diversos sensores para aumentar a segurança. Mais notadamente, o S3 LiDAR da Quanergy é usado para maior segurança na aproximação, aterrissagem e decolagem. A NeoXcraft XP2, o projeto de entrada da empresa no espaço e-VTOL, deve ser lançado em 2020 e visa o mercado de luxo e alto patrímônio líquido, com o objetivo de se tornar conhecida como o super carro dos céus. Para obter mais informações, acesse www.vrco.co.uk.

