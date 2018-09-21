雅富頓化學裕廊島工廠的3.8億新加坡元第二期擴建工程現已完工

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球潤滑油和燃油添加劑市場領袖雅富頓化學公司(Afton Chemical Corporation)今日宣佈，該公司位於新加坡裕廊島的化學添加劑生產工廠第二期擴建工程完工。新加坡貿易和工業部長陳春星(Chan Chun Sing)先生專程造訪見證這一里程碑，他還發表了演講並參觀工廠。

雅富頓是NewMarket Corporation (NYSE: NEU)旗下全資子公司，90多年來一直是潤滑油和燃油添加劑市場的領導者。該公司基於Passion for Solutions®理念而創立，長期致力於量身打造符合客戶需求的商業和工業解決方案。

雅富頓於2016年5月開始新加坡生產業務，時值該公司宣佈其裕廊島工廠第一期啟用。第二期投資為2.22億新加坡元，超過第一期初始投資的1.58億新元，使得該公司在新加坡的總投資達到3.8億新加坡元。

雅富頓化學總裁Gina Harm評論：「這座設施是雅富頓計畫確保產品『在亞洲為亞洲製造』(Made in Asia for Asia)的關鍵。我們的裕廊島工廠現擁有全面能力來生產供應亞太地區所需的核心機油添加劑。我們也可以自豪地說，本公司正在投資有助於邁向碳減排長期目標的先進科技。」

第二期擴建將啟動先進的無灰分散劑和抗磨損零件的生產。這些都是雅富頓產品中的關鍵元件，將協助轎車和商用車符合未來的性能標準。最新完工的擴建也將強化亞太地區的支援網路，該網路已在中國蘇州和日本築波市建立了研發創新中心。

雅富頓化學亞洲副總裁Sean Spencer補充：「我們持續在新加坡投資，因為我們認為新加坡是該地區的中心樞紐。新加坡擁有我們所重視的條件：良好的安全、保安和整合記錄，此外還擁有強大的人才庫，而且留任率極高。從製造業角度來看，新加坡是向東協(ASEAN)及中國分銷的理想地點。對於中國的三大需求集群，往返新加坡只需要20天。從本質上講，我們正在以縮短前置時間和加強供應安全性來提高客戶滿意度。」

此次擴建將使雅富頓在新加坡的員工人數增加123%。該工廠將配備最先進的設備，並成為雅富頓旗下成員中首家提供整合式管理系統和自動化完全可追溯性的工廠。工廠占地約45,500平方公尺，將繼續生產用於機油添加劑組合的關鍵元件，例如ZDDP抗磨損添加劑、無灰分散劑和磺酸鹽清潔劑。

新加坡經濟發展局能源與化工主任Cindy Koh女士表示：「亞洲的快速城市化和成長正帶動對運輸燃油和特殊化學品的需求。雅富頓的第二期擴建證明新加坡居於樞紐地位的吸引力，可在這一地區掌握不斷湧現的商機，而且我們的勞動力有能力從事高附加價值製造。我們期待與雅富頓化學在其亞洲發展計畫方面攜手合作。」

關於雅富頓化學公司：

雅富頓化學公司(Afton Chemical Corporation)是NewMarket Corporation (NYSE:NEU)旗下公司之一。雅富頓化學公司利用其配方產品、工程和行銷專長，協助客戶開發和銷售可以減少排放、提高燃料經濟性、延長機器壽命、改善操作滿意度並降低車輛和設備總運行成本的燃油和潤滑劑。雅富頓化學公司開發並銷售一系列適用於汽油和柴油燃料、傳動液、機油和工業潤滑油的獨特添加劑。雅富頓化學公司透過位於亞太、歐洲/中東/非洲及印度、拉丁美洲和北美洲的區域總部為其全球營運部門提供支援。雅富頓化學公司總部位於維吉尼亞州里奇蒙。更多資訊，請造訪：www.aftonchemical.com。

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