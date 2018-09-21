雅富顿化学裕廊岛工厂的3.8亿新加坡元二期扩建工程现已完工

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球润滑油和燃油添加剂市场领导者雅富顿化学公司(Afton Chemical Corporation)今日宣布，该公司位于新加坡裕廊岛的化学添加剂生产工厂二期扩建工程完工。新加坡 貿工部部長，陳振聲 (Chan Chun Sing)先生专程造访见证这一里程碑，他还发表了演讲并参观工厂。

雅富顿是NewMarket Corporation (NYSE: NEU)旗下全资子公司，90多年来一直是润滑油和燃油添加剂市场的领导者。该公司源于Passion for Solutions®理念而创立，长期致力于量身打造满足客户需求的商业和工业解决方案。

雅富顿于2016年5月启动新加坡生产业务，时值该公司宣布其裕廊岛工厂一期启用。二期投资为2.22亿新加坡元，超过一期初始投资的1.58亿新元，使得该公司在新加坡的总投资达到3.8亿新加坡元。

雅富顿化学总裁Gina Harm评论：“这座设施是雅富顿计划确保其产品‘在亚洲制造，专为亚洲打造’(Made in Asia for Asia)的关键。我们的裕廊岛工厂现拥有全面能力来生产供应亚太地区所需的核心机油添加剂。我们也可以自豪地说，本公司正投资于将促进实现碳减排长期目标的先进技术。”

二期扩建将启动先进的无灰分散剂和抗磨损组件的生产。所有这些都是雅富顿产品中的关键组件，将帮助乘用车和商用车符合未来的操作标准。最新完工的扩建也将增强在亚太地区的支持网络，该网络已在中国苏州和日本筑波市建立了研发创新中心。

雅富顿化学亚洲副总裁Sean Spencer补充：“我们长期在新加坡投资，因为我们将其视为该地区的中心枢纽。新加坡拥有我们所重视的条件：良好的安全、安保和整合记录，此外还拥有强大的人才储备，而且人才保留率极高。从制造业角度来看，新加坡是向东盟(ASEAN)及中国分销的理想之地。对于中国的三大需求集群，往返新加坡需要20天。从本质上讲，我们正在通过缩短交付周期和增强供应安全性来提高客户满意度。”

此次扩建将使雅富顿在新加坡的员工人数增加123%。该工厂将配备最先进的设备，并成为雅富顿旗下成员中首家提供综合管理系统和自动化完全可追溯性的工厂。工厂占地约45,500平方米，将继续生产用于机油添加剂组合的关键组件，例如ZDDP抗磨损添加剂、无灰分散剂和磺酸盐清净剂。

新加坡经济发展局能源与化工主任Cindy Koh女士表示：“亚洲的快速城市化和增长正推动对运输燃油和特种化学品的需求。雅富顿的二期扩建证明，新加坡具居于枢纽地位的吸引力，可在这一地区把握不断涌现的商机，而且我们的员工有能力开展高附加值制造。我们期待与雅富顿化学在面向亚洲的发展计划方面携手合作。”

关于雅富顿化学公司：

雅富顿化学公司(Afton Chemical Corporation)是NewMarket Corporation (NYSE:NEU)旗下公司之一。雅富顿化学公司通过其配方产品、工程和营销专长帮助客户开发和销售可以减少排放、提高燃料经济性、延长机器寿命、提高架乘操作满意度并降低车辆和设备总运行成本的燃油和润滑剂。雅富顿化学公司开发并销售一系列独特的适用于汽油和柴油燃料、传动液、机油和工业润滑油的添加剂。雅富顿化学公司通过位于亚太、欧洲/中东/非洲及印度、拉丁美洲和北美洲的地区总部为其全球运营部门提供支持。雅富顿化学公司总部位于弗吉尼亚州里士满。更多信息，请访问：www.aftonchemical.com。

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