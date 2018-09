Quanergy als exklusiver LiDAR-Partner für VRCO ausgewählt

VRCO NeoXcraft XP2 with the Quanergy S3 LiDAR Sensor (Graphic: Business Wire)

SUNNYVALE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Quanergy Systems, Inc., ein globaler Marktführer im Bereich der Planung und Entwicklung von Festkörper-LiDAR-Sensoren und intelligenten Sensorlösungen, und VRCO, Designer und Hersteller des Luxus-High-End-e-VTOL-Fahrzeugs (electric Vertical Take-Off and Landing, elektrischer Senkrechtstart und elektrische Landung) NeoXcraft XP2, haben heute bekanntgegeben, dass VRCO für die Testversionen und auf dem Markt erhältlichen Versionen des Flugzeugs exklusiv die S3-Festkörper-LiDAR-Sensoren von Quanergy nutzen wird.

Das NeoXcraft XP2, das VRCO und die Universität Derby Ende 2017 präsentiert haben und im Jahr 2020 auf den Markt bringen wollen, ist ein Hochgeschwindigkeits-e-VTOL-Fahrzeug für zwei Passagiere, das zu Lande, in der Luft und im Wasser bewegt werden kann. Das Fahrzeug kann Startpositionen scannen und speichern und diese Daten für den nächsten Landeanflug am gleichen Ort abspeichern. Der innovative S3-Festkörper-LiDAR-Sensor des Quanergy soll für Abwärts- und Vorwärts-Scanning zur Erhöhung der Sicherheit des Fahrzeugs genutzt werden. Damit ist das NeoXcraft in der Lage, Objekte bei Start, Anflug und Landung zu erkennen, abzutasten und zu vermeiden.

„VRCO freut sich über die Unterstützung von Quanergy. Durch die Nutzung des S3-LiDAR-Sensors erhält das NeoXcraft einen neuen Grad an erhöhter Sicherheit“, sagte Michael Smith, Vorstand von VRCO. „In Zukunft werden alle NeoXcrafts standardmäßig mit den S3-Sensoren ausgerüstet sein.“

Der S3 von Quanergy ist der erste und einzige kompakte, kostengünstige Festkörper-LiDAR-Sensor für den Automobilbereich mit höchster Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit. Anders als bei vergleichbaren mechanischen Sensoren wird beim S3 optische Phased-Array-Technologie genutzt. Mit dieser Technologie sind elektronische Laserstrahl-Steuerung für Echtzeit-Scans und Situationsanalysen ohne bewegliche Teile möglich. Diese Spezialtechnologie sorgt für noch mehr Sicherheit des NeoXcraft beim Start und insbesondere beim Landen, wenn hohe Genauigkeit erforderlich ist – etwa beim Landen auf einer Superyacht.

„Angesichts der ständigen Weiterentwicklung der Branche für selbstfahrende Autos ist es unerlässlich, dass Fahrzeuge jeder Art mit Technologien ausgestattet sind, mit denen sie den notwendigen Grad an Wahrnehmungsfähigkeit erhalten, um die Sicherheit der Passagiere gewährleisten zu können – auf der Straße ebenso wie in der Luft“, sagte Dr. Louay Eldada, CEO und Mitgründer von Quanergy. „Mit unserem S3-Festkörper-LiDAR-Sensor erhält das NeoXcraft die Fähigkeit, seine Umgebung genau abzutasten und wahrzunehmen. Gleichzeitig integriert sich der Sensor nahtlos in das Design des Fahrzeugs.“

Zu den technischen Errungenschaften des S3 kommt hinzu, dass der Sensor aufgrund seines kompakten Designs im Gehäuse des NeoXcraft verborgen ist. So sind 3D-Mapping und Objekterkennung, -verfolgung und -klassifizierung in Echtzeit möglich, ohne dass die Ästhetik oder die Aerodynamik des Fahrzeuges beeinträchtigt werden.

Mehr über die S3-Festkörper-Sensoren von Quanergy erfahren Sie unter https://quanergy.com/s3/.

Über Quanergy Systems, Inc.

Quanergy Systems, Inc., wurde im Jahr 2012 gegründet und baut auf die jahrzehntelange Erfahrung seines Teams in den Bereichen Optik, Photonik, Optoelektronik, Software für künstliche Intelligenz und Steuerungssysteme. Mit Hauptsitz in Sunnyvale, Kalifornien, im Herzen des Silicon Valley, bietet Quanergy intelligente Sensor-Lösungen. Das Unternehmen ist der führende Anbieter von LiDAR-Sensoren und Erkennungssoftware für Echtzeitaufnahme und -verarbeitung räumlicher 3D-Daten und für Objekterkennung, -klassifikation und -verfolgung. Seine Sensoren sind bahnbrechend bezüglich Preis, Leistung, Verlässlichkeit, Größe, Gewicht und Stärke. Seine Lösungen können in diversen Bereichen einschließlich Transport, Sicherheit, industrieller Automatisierung, 3D-Mapping, Bergbau, Landwirtschaft, Drohnen, Robotik, intelligente Räume und 3D-bewusste Geräte zur Verbesserung der Sicherheit, Effizienz und Lebensqualität verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.quanergy.com.

Über VRCO Ltd

VRCO (Vehicle Redesign Company) ist ein Luftfahrt-Startup mit Sitz in den britischen Midlands und arbeitet an der Entwicklung des ultrasicheren Hochgeschwindigkeits-Luxusfahrzeugs e-VTOL NeoXcraft. Das Unternehmen wurde im Jahr 2015 gegründet und hat in den letzten zweieinhalb Jahren an Design und Prototypen des Zweisitzer-XP2 gearbeitet. Das NeoXcraft ist ein Vorzeigeprojekt für Innovationen. Genutzt werden graphenverstärkte Verbundwerkstoffe für das Flugwerk und Nano-Polymer-Batterien. Integriert sind moderne Avionik, eine einzigartige Steuerschnittstelle und verschiedene Sensoren für erhöhte Sicherheit. Insbesondere wird der S3 LiDAR von Quanergy für erhöhte Sicherheit bei Anflug, Landung und Start eingesetzt. Das NeoXcraft XP2, das Vorzeigemodell des Unternehmens beim Einstieg in den Bereich e-VTOL, soll im Jahr 2020 eingeführt werden. Es ist für den Luxus- und hochvermögenden Markt gedacht und soll als Superauto der Lüfte bekannt werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.vrco.co.uk.

