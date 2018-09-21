億康先達和Mobius Executive Leadership正式建立獨家策略性夥伴關係

倫敦和蘇黎世--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球領導力顧問公司億康先達已與美國和歐洲首屈一指的領導力開發公司Mobius Executive Leadership建立正式夥伴關係。

該夥伴關係將兩家公司各自促進高階主管個人和職業發展以及提升組織轉型能力的專有方法相結合。

億康先達當選主席兼高階主管突破計畫共同開發者Jill Ader表示：「如果想在今天的商業和社會領域居於高層領導地位，領導人需要願意瞭解自己以及他們可以成為什麼樣的人，這樣他們才能釋出自己的全部潛力，同時協助他們的組織釋出潛力。與Mobius攜手合作，我們已成功做到這一點。」

兩家公司的合作已超過四年，億康先達擁有向全世界最具影響力的領導人提供領導力諮詢的豐富經驗，而Mobius擁有透過個人和集體轉型以成功培養具全球影響力領導人方面的廣泛專長。兩家公司新的夥伴關係可正式將兩家公司的優勢相結合。該夥伴關係將著重於三個共同創建的頂尖高階主管發展計畫：高階主管突破計畫、高階主管探索計畫和領航者領導力開發計畫。

高階主管突破計畫和高階主管探索計畫是專門打造的高度體驗式、且僅限受邀者參與的領導力開發之旅，專為現任執行長、執行官接班人、首長級領導人和準備擔任高階主管職位的人員而設計。領航者領導力開發計畫是針對個人、團隊和職能團體而設計的內部高階主管發展計畫，並會根據每個客戶組織的商業議程進行調整。

Mobius Executive Leadership執行長Amy Elizabeth Fox表示：「透過這種夥伴關係，我們開創出一套全新、大膽的領導力產品。結合雙方的專業知識和共同願景，使我們位居高階主管領導力開發的最前線。我們相信，這些新穎的干預措施將會對我們的高階主管參與者及其領導的組織產生重大影響。」

這三個計畫都根據紐約時報最暢銷的領導力書籍-《從內致勝：領導、生活以及持續性變化的突破性方法》，作者為Mobius的總裁兼首席思想領袖Erica Ariel Fox，該書綜合了她在哈佛大學法學院20年的研究成果、她擔任全球高階管理人員領導力顧問的經驗以及億康先達專有的潛力模型(Potential Model)，該模型是經過驗證的架構，可識別有潛力的主要驅動因素，並可幫助利用這些因素在當前和未來的工作中創造出更好的業績。

Erica Ariel Fox表示：「以『從內致勝』原則作為業務轉型核心驅動力的時機已經到來。在這動盪的世界裡，高階主管們逐漸意識到對社會、產業或公司的領導，都建立在對領導自己的基礎上。」

該夥伴關係和發展計畫進一步強化了公司的信念，即今天應採用新的領導方式 - 從內部促進個人成長，以成功完成組織轉型。最近，億康先達對來自全球11個國家的400多位執行長進行的調查「執行長：個人反思」(THE CEO: A PERSONAL REFLECTION)顯示，只有38%的外部任命執行長和28%的內部任命執行長回應已為此做好充分準備。

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致編輯

欲瞭解更多關於夥伴關係的資訊，請至www.egonzehnder-mobius.com。

關於億康先達

億康先達是全球領導力顧問公司，其目標在於：透過卓越的領導力來改變人員、機構和世界。

我們深知領袖所發揮的重要作用，而且熱衷於為客戶提供最佳領導力解決方案。

作為一個整體，公司遍佈40個國家68個辦事處的450多名顧問將個人的力量凝聚成強大的合作團體。

我們與公共和私人機構、家族企業以及非營利性和政府機構緊密合作，提供董事會諮詢服務、執行長搜尋和接班、高階主管搜尋、高階主管評估、領導力和團隊開發以及機構轉型服務。

我們致力於促進成功的職業生涯、更加強大的公司以及更美好的世界，並對此感到十分自豪。

關於Mobius Executive Leadership

Mobius Executive Leadership是一家卓越的領導力公司，致力於變革型領導力開發和永續的組織文化變革。Mobius提供的旗艦產品---從內致勝（WINNING FROM WITHIN™）領導力計畫是根據紐約時報的暢銷書，這部書的作者為其總裁兼首席思想領袖Erica Ariel Fox。

Mobius的其他核心服務包括高層團隊協調和整合、高階主管培訓、客製化領導力開發計畫、技能培訓以及對組織變革的長期支援。

透過具有深刻見解和同理心的個人和集體轉變方法，Mobius的專家們在從內到外改變領導人方面取得廣泛的成功。Mobius擁有一群才華洋溢的高階主管指導人員、變革型輔導員、團隊干預人員和富有表現力的藝術家，能夠為最高層的高階主管或頂級團隊創建、客製化和提供深度的個人自我發展計畫。

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