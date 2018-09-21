亿康先达和Mobius Executive Leadership正式建立独家战略伙伴关系

伦敦和苏黎世--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球领导力咨询公司亿康先达已与美国和欧洲首屈一指的领导力开发公司Mobius Executive Leadership建立正式伙伴关系。

该伙伴关系可将两家公司各自促进高管个人和职业发展以及提升组织转型能力的专有方法相结合。

亿康先达当选主席兼高管突破计划联合开发人员Jill Ader表示：“如果想在今天的商业和社会领域处于领先地位，领导者需要了解他们自己是什么样的人以及他们可以成为什么样的人，这样他们才能释放他们的全部潜力，同时帮助他们的组织释放其潜力。通过与Mobius联手，我们已成功做到这一点。”

两家公司的合作已超过四年，亿康先达拥有向世界最具影响力领导者提供领导力咨询的丰富经验，而Mobius拥有通过个人和集体转变成功培养具全球影响力领导者方面的广泛专长。通过两家公司新的伙伴关系，可正式将两家公司的优势相结合。该伙伴关系将着重于三个共同创建的顶尖高管发展计划：高管突破计划、高管探索计划和起航者领导力开发计划。

高管突破计划和高管探索计划是专门打造的高度体验式、且仅面向受邀者的领导力开发之旅，专为现任首席执行官、首席执行官继任者、首席高管和准备担任高管职位的人员设计。起航者领导力开发计划是针对个人、团队和职能团体制定的内部高管发展计划，并会根据每个客户组织的商务日程进行调整。

Mobius Executive Leadership首席执行官Amy Elizabeth Fox表示：“通过这种伙伴关系，我们开创了一套全新的、大胆的领导力产品。我们拥有综合的专业知识和共同愿景，这使我们处于高管领导力开发的前沿。我们相信，这些新颖的干预措施将会对我们的高管参与者及其领导的组织产生重大影响。”

这三个计划都基于纽约时报最畅销领导力书籍-从内部获胜：领导、生活以及持续性变化的突破性方法，作者为Mobius的总裁兼首席思想领袖Erica Ariel Fox，该书综合了她在哈佛大学法学院20年的研究成果、她担任全球高级管理人员领导顾问的经验以及亿康先达专有的潜力模型(Potential Model)，该模型是一个经验证的框架，可识别潜力的主要驱动因素，并可帮助利用这些因素来在当前和未来的工作中创造出更好的业绩。

Erica Ariel Fox表示：“把从‘内部获胜’作为业务转型核心驱动力的时机已经到来。在这动荡的世界里，高管们越来越意识到对社会、行业或公司的领导都建立在对自己的领导的基础上。”

该伙伴关系和发展计划进一步强化了公司的信念，即今天应采用一种新的领导方式 - 从内部促进个人成长，以成功实现对组织的转变。最近，亿康先达对来自全球11个国家的400多位首席执行官进行了一项调查，题为首席执行官：个人反思(THE CEO: A PERSONAL REFLECTION)。调查结果显示，只有38%的外部任命首席执行官和28%的内部任命首席执行官回应，他们已为此做好了充分准备。

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致编辑

了解更多关于伙伴关系的信息，请登录www.egonzehnder-mobius.com。

关于亿康先达

亿康先达是全球领导力咨询公司，其目标在于：通过卓越的领导力实现人员、机构和世界的转型。

我们深知领袖所发挥的重要作用，而且热衷于为客户交付最佳领导力解决方案。

作为一个整体，公司遍布40个国家68个办事处的450多名咨询师将个人的力量汇聚成了一个强大的协作团体。

我们与公、私营机构、家族企业以及非营利性和政府机构开展紧密合作，提供董事会咨询服务、首席执行官搜寻和继任、高管搜寻、高管评估、领导力和团队开发以及机构转型服务。

我们致力于为成功的职业生涯、更加强大的公司以及更美好的世界提供服务，并对此感到十分自豪。

关于Mobius Executive Leadership

Mobius Executive Leadership是一家卓越的领导力公司，致力于变革型领导力开发和可持续组织文化变革。Mobius所提供的旗舰产品---从内部获胜（WINNING FROM WITHIN™）领导力计划基于纽约时报的畅销书，这部书的作者为其总裁兼首席思想领袖Erica Ariel Fox。

Mobius的其他核心服务包括高层团队协调和整合、高管培训、定制领导力开发计划、基于技能的培训以及对组织变革的长期支持。

通过采用一种富有远见和同理心的个人和集体转变方法，Mobius的专家们在从内到外转变领导者方面取得了广泛的成功。Mobius拥有一群才华横溢的高管教练、变革型辅导员、团队干预人员和富有表现力的艺术家，能够为最高层的高管或顶级团队创建、定制和提供深度的个人自我发展计划。

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