瑞柏無人看守終端機   嶄新交通收費系統的方案推介

瑞柏T300無人看守終端機完美適用於您的自助服務方案

瑞柏T300無人看守終端機完美適用於您的自助服務方案

香港--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--無人式科技已經無處不在，例如無人商店和交通運輸部門。瑞柏科技控股有限公司(SPECTRA Technologies)開發出可支援香港運輸支付系統的新產品。我們很自豪地推出針對無人式零售環境的真正流動支付系統利器T300 Unattended。

像地鐵或巴士網絡這樣的交通樞紐需要可靠的完全無人式支付系統，並且能夠接受所有支付類型，包括各種信用卡和流動支付方式。T300U是少數符合所有標準的支付終端裝置之一，即使在戶外也支援「完全無人看管」。

瑞柏科技為好像地鐵這類大型交通運輸場所設計出堅固可靠、具有一套強大支付功能的終端裝置。T300U交易既簡單又安全，而且接受所有支付方式，如Visa卡、萬事達卡、萬事達非接觸式支付卡、Visa PayWave、支付寶、微信支付、AE卡、JCB卡等——為香港、中國大陸和海外旅客提供可使其快速上車的支付選項。速度和可靠性在類似地鐵這樣的場所至關重要，這些場所必須一年365天全天候快速、連續地處理數十萬筆交易。

這款堅固的小型設備非常適合完全無人看管的售票亭；它配有較大的彩色顯示幕和凸起的數字鍵盤，可為通勤者和旅行者提供毫無障礙的用戶體驗。T300U還可以整合到通行門閘中，通過信用卡匹配或二維碼掃描而讓人員進出。而且T300U還可支援其他利潤中心，如無人式自動售賣機、自助式洗衣店、電動汽車充電站等。

更多資訊，請點擊https://bit.ly/2NG0Lis

關於瑞柏科技

始於1993年的金融科技先鋒

瑞柏科技控股有限公司(SPECTRA Technologies)在90年代就開始宣導「將現金交易改為電子支付」的革命，當時現金是主要交易方式，而「金融科技」甚至還不存在。

公司從香港一家初創企業成長為亞洲的重要業者，如今向全球超過65個國家出口產品並與之建立合作夥伴關係。在高峰期，香港90％的商戶都使用瑞柏支付終端裝置。目前在香港提供服務的設備逾10萬台。

瑞柏的成功故事激勵了許多年輕的開發人員加入電子支付設計行列。未來，瑞柏科技將繼續引領電子支付行業的發展和推動金融科技革命。

www.spectratech.com

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