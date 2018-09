Uphold stellt LBA-Token von Cred zum Kauf in über 170 Ländern bereit

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Uphold, die globale digitale Geldplattform, die mehr als 3,5 Milliarden US-Dollar für Transaktionen in 184 Ländern unterstützt hat, und Cred, der führende Anbieter von kryptogestützten Krediten, gaben heute den nächsten Schritt in ihrer Geschäftsbeziehung bekannt, der Nutzern von Uphold den Zugang zu LBA-Token auf der Uphold-Plattform ermöglichen wird.

„Cred hat um Größenordnungen mehr Kreditkapital beschafft als jedes andere Kreditunternehmen in der Welt“, sagte JP Thieriot, CEO von Uphold. „Unsere Fähigkeit, LBA-Token von Cred anzubieten, ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für unsere Mitglieder, da Cred eines der am schnellsten wachsenden Kredit-Ökosysteme in der Kryptogemeinde ist. Mitglieder von Uphold haben über den LBA-Token Zugang zu Fiat-Krediten zu niedrigeren Kosten. Die Kreditservices von Cred können auch eine finanzielle Rettungsleine für die vielen ICO-Unternehmen darstellen, die einen erheblichen Betrag an ETH und BTC beschafft haben und einen USD-Kredit erhalten möchten, um ihre Bilanzen zu diversifizieren und zu vermeiden, dass sie zu sinkenden Preisen verkaufen müssen.“

Cred und Uphold werden für eine begrenzte Zeit zwei Sondervereinbarungen anbieten, um diese nächste Phase der Geschäftsbeziehung zu feiern:

1. Alle Unternehmen, die Mittel in Krypto beschafft haben und die besicherte Kredite in Höhe von mehr als 100.000 US-Dollar suchen, können einen frühen Zugang zu Cred beantragen. Klicken Sie einfach auf diesen Link, um das Formular für die Interessenbekundung auszufüllen. 2. Uphold bietet NULL-Transaktionsgebühren für LBA an, die von qualifizierten Mitgliedern gekauft wurden. Die Nutzer haben die Möglichkeit, jede andere unterstützte Währung in ihrem Cyberwallet von Uphold in LBA umzutauschen. Das Angebot der Null-Transaktionsgebühr ist auf den Kauf von LBA beschränkt, solange das Angebot läuft.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Uphold, um ihren Mitgliedern einen einfachen Zugang zu LBA-Token zu ermöglichen und somit die Kosten für die Kreditaufnahme zu senken und die Ertragskraft zu steigern. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das Mittel in Krypto beschafft hat, oder ein Investor in kryptobasiertes Privatkapital, suchen Sie wahrscheinlich nach benötigter Liquidität“, so Dan Schatt, Mitbegründer und President von Cred. „Unsere Absicht ist es, die Volatilität von Krypto im Laufe der Zeit zu verringern, indem wir institutionelle Investoren, die in Krypto investieren möchten, und die vielen privaten Krypto-Investoren und Blockchain-Unternehmen, die eine gewisse Diversifizierung in Form von USD-Krediten wünschen, vereinen. Wir haben Uphold immer als die Bank für die Token-Wirtschaft betrachtet, da es sich um eine hochsichere und transparente Reserveinfrastruktur handelt, und wir sind begeistert, mit solchen visionären Führern im Krypto-Ökosystem zusammenzuarbeiten.“

Die derzeitigen Kreditkunden von Cred reichen von hochkarätigen Investoren wie FBG Capital und Arrington XRP Capital bis hin zu Token-Unternehmen wie dem Krypto-Makler Propy.

„Die Zusammenarbeit mit Cred war eine der besten Entscheidungen, die ich als Investor getroffen habe“, sagte Michael Arrington, Gründer von TechCrunch und Arrington XRP Capital. „Ihr rationalisierter, unkomplizierter Ansatz bei der Blockchain-Kreditvergabe ermöglichte es meinen Partnern und mir, einen umfangreichen Kredit gegen unsere BTC zu einem sehr günstigen Zinssatz aufzunehmen. Ihr Ansatz ist die Zukunft der Kreditvergabe, ich freue mich sehr, ein Teil davon zu sein und sie allen meinen Portfoliounternehmen und Kollegen in der Branche zu empfehlen.“

„Unser globales OTC-Geschäft braucht starke Partner rund um die Uhr und wir freuen uns, mit Cred zusammenzuarbeiten, um jederzeit und überall auf Liquidität zu wettbewerbsfähigen Konditionen zugreifen zu können“, sagte Vincent Zhou, Gründer von FBG Capital. „Das Niveau an Professionalität und Kompetenz, das sie in die kryptogestützte Kreditvergabe einbringen, ist unübertroffen.“

„In diesem volatilen Krypto-Markt ist es beruhigend, dass ein Unternehmen wie Cred in der Lage ist, volatile Krypto-Anlagen wie ETH zu besichern und US-Dollar zu verleihen. Es hat unserem Unternehmen Propy geholfen, seine Bilanz zu diversifizieren und unser Geschäft noch schneller zu skalieren, um die globale Nachfrage zu decken, die wir erleben“, sagte Natalie Karayaneva, Mitbegründerin von Propy. „Ich würde Cred allen meinen Kollegen empfehlen.“

Über Uphold Ltd.

Uphold ist der Gründer einer offenen, vertrauenswürdigen und transparenten digitalen Geldplattform, die Verbrauchern und Unternehmen einen schnellen und sicheren Zugang zu traditionellen Währungen, Kryptowährungen und anderen Anlagen an einem Ort ermöglicht. Uphold hat Transaktionen in Höhe von mehr als 3,5 Milliarden US-Dollar in 184 Ländern, in mehr als 30 unterstützten Währungen und vier Rohstoffen möglich gemacht. Die Uphold-Plattform bietet Zugang zu einer breiten Palette von Währungen und Anlagen an einem Ort, mit Transparenz und Sicherheit. Uphold ist das einzige Unternehmen, das Echtzeit-Reservebestände veröffentlicht und seinen Mitgliedern die notwendigen Informationen zur Verfügung stellt, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Uphold ist weltweit in San Francisco, Los Angeles, Braga, London und New York City tätig. Weitere Informationen finden Sie unter www.uphold.com oder folgen Sie uns auf Twitter, Facebook und LinkedIn.

Über Cred

Cred ist eine dezentrale globale Kreditplattform, die den offenen Zugang zu Krediten überall und jederzeit ermöglicht. Gegründet von ehemaligen PayPal-Finanztechnologie-Veteranen, hat Cred über 200.000.000 US-Dollar an Kreditkapital mit Büros in San Francisco, Shanghai, Singapur, Sydney und München beschafft. Die Mission von Cred ist es, die Kraft der Blockchain zu nutzen, damit jeder von kostengünstigen Kreditprodukten profitieren kann. Cred vereint ein vielfältiges Team von unternehmerischen Führungskräften, maschinelles Lernen und die Stärke der Blockchain-Technologie. Weitere Informationen finden Sie unter mycred.io, oder folgen Sie uns auf Telegramm, Twitter, Facebook und LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.