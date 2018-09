Grâce à Uphold, les jetons LBA de Cred deviennent disponibles dans plus de 170 pays

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Uphold, la plateforme mondiale de monnaie numérique ayant généré plus de 3,5 milliards USD de transactions dans 184 pays, et Cred, leader du crédit crypto, ont annoncé aujourd'hui la prochaine étape de leur relation commerciale qui permettra aux utilisateurs d'Uphold d'accéder aux jetons LBA sur la plateforme Uphold.

«∘Cred a levé plus de capital de prêt que toute autre société de crédit de ce secteur par ordre de grandeur∘», a déclaré JP Thieriot, PDG de Uphold. « Notre capacité à offrir le jeton LBA de Cred est une autre étape importante pour nos membres, car Cred est l'un des écosystèmes de crédit dont la croissance est la plus rapide dans la communauté cryptographique. Les membres d’Uphold auront accès à des prêts fiduciaires à moindre coût via le jeton LBA. Les services de crédit de Cred peuvent également offfrir une bouée de sauvetage financière aux nombreuses sociétés ICO qui ont collecté une quantité importante d'ETH et de BTC et souhaiteraient recevoir un prêt en USD pour diversifier leur bilan et éviter de vendre à des prix réduits.∘»

Cred et Uphold proposeront, pendant une période limitée, deux arrangements spéciaux pour célébrer cette prochaine phase de leur entente commerciale :

1. Toutes les sociétés ayant collecté des fonds en crypto-monnaie et celles qui recherchent des prêts garantis de 100 000 USD et plus sont invitées à demander un accès rapide à Cred. Cliquez simplement sur ce lien pour remplir le formulaire de déclaration d'intérêt. 2. Uphold propose des frais de change ZERO sur les LBA achetés par des membres qualifiés. Les utilisateurs pourront échanger des jetons LBA contre toute autre devise gérée dans leur portefeuille Uphold. L'offre de frais d'échange zéro est limitée à l'achat des LBA pendant la durée de l'offre.

« Nous sommes ravis de pouvoir, en collaboration avec Uphold, offrir à leurs membres un moyen facile d'accéder aux jetons LBA afin de réduire les coûts d'emprunt et d'augmenter leur capacité de gain. Si vous êtes une société ayant collecté des fonds en crypto-monnaie ou un investisseur en capital privé basé sur la crypto-monnaie, il est probable que vous recherchiez des liquidités nécessaires », a déclaré Dan Schatt, co-fondateur et président de Cred. « Notre intention est de réduire à la longue la volatilité de la crypto-monnaie en reliant les investisseurs institutionnels recherchant une exposition à la crypto-monnaie et les nombreux investisseurs crypto et aux sociétés de blockchain qui voudraient se diversifier grâce à des prêts en USD. Nous avons toujours pensé à Uphold comme banque de l'économie des jetons, étant donné leur infrastructure de réserve hautement sécurisée et transparente, et nous sommes ravis de nous associer à des leaders visionnaires de l'écosystème crypto. »

Les clients prêteurs actuels de Cred vont d’investisseurs de premier plan tels que FBG Capital et Arrington XRP Capital à des sociétés de jetons utilitaires telles que Propy, le crypto-courtier de l’immobilier.

« Travailler avec Cred est l'une des meilleures décisions que j'aie prises en tant qu'investisseur », a déclaré Michael Arrington, fondateur de TechCrunch et d'Arrington XRP Capital. « Leur approche rationalisée et efficace du crédit blockchain a permis à mes partenaires et à moi-même d’obtenir un prêt important contre notre BTC à un taux d'intérêt très favorable. Leur approche est l’avenir du crédit, et je suis très heureux d’en faire partie et de les recommander à toutes les entreprises de mon portefeuille et à tous les collègues du secteur. »

« Notre activité de gré à gré (OTC) mondiale a besoin de partenaires solides 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et nous sommes ravis de travailler avec Cred pour accéder à des liquidités à des prix compétitifs où et quand nous en avons besoin », a déclaré Vincent Zhou, fondateur de FBG Capital. « Le niveau de professionnalisme et de compétence qu'ils apportent au crédit basé sur la crypto-monnaie est inégalé. »

« Sur ce marché volatile de la crypto-monnaie, il est rassurant qu’une société comme Cred soit en mesure de garantir des actifs crypto volatiles tels que l’ETH et les dollars sous crédit. Cela a permis à notre société, Propy, de diversifier son bilan et d’accélérer nos activités pour répondre à la demande mondiale que nous connaissons », a ajouté Natalie Karayaneva, cofondatrice de Propy. «∘Je recommanderais Cred à tous mes collègues.∘»

À propos d'Uphold Ltd.

Uphold est le créateur d’une plateforme de monnaie numérique ouverte, fiable et transparente qui permet aux consommateurs et aux entreprises d’accéder rapidement et en toute sécurité aux devises traditionnelles, aux crypto-monnaies et aux autres investissements, le tout à partir d’un guichet unique. Uphold a généré plus de 3,5 milliards USD de transactions dans 184 pays, dans plus de 30 devises et quatre produits de base. La plateforme Uphold donne accès à la plus large gamme de devises et d’investissements disponibles à partir d’un guichet unique, en toute transparence et sécurité. Uphold est la seule société à publier des fonds de réserve en temps réel, ce qui fournit à ses membres les informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées. Uphold gère des opérations mondiales à San Francisco, Los Angeles, Braga, Londres et New York. Pour en savoir plus, consultez le site www.uphold.com, ou suivez-nous sur Twitter, Facebook, et LinkedIn.

À propos de Cred

Cred est une plateforme de prêt mondiale décentralisée qui facilite l’accès au crédit partout et à tout moment. Fondée par d'anciens vétérans de la technologie financière PayPal, Cred a obtenu plus de 200 millions USD de capitaux depuis des bureaux à San Francisco, Shanghai, Singapour, Sydney et Munich. La mission de Cred est d'exploiter la puissance de la blockchain pour permettre à tous de bénéficier de produits de crédit à faibles coûts. Cred réunit une équipe diversifiée de dirigeants dynamiques, l’apprentissage automatique et la puissance de la technologie blockchain. Pour en savoir plus, consultez le site mycred.io, ou suivez-nous sur Telegram, Twitter, Facebook, et LinkedIn.

