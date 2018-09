Egon Zehnder e Mobius Executive Leadership formalizam parceria estratégica exclusiva

LONDRES e ZURIQUE--(BUSINESS WIRE)--A Egon Zehnder, a empresa líder mundial de consultoria, firmou uma parceria formal com a Mobius Executive Leadership, a principal empresa de desenvolvimento de liderança com sede nos EUA e Europa.

A parceria combina os métodos próprios de ambas as empresas para acelerar o desenvolvimento pessoal e profissional dos executivos seniores e estimular a capacidade de transformação de uma organização.

“A preparação para liderar os níveis mais altos nos negócios e na sociedade atual exige que os líderes desenvolvam a disposição de entender quem são e quem eles podem se tornar para que possam explorar todo seu potencial e ajudar suas organizações a também liberar seu potencial”, afirmou Jill Ader, presidenta eleita da Egon Zehnder e desenvolvedora conjunta do Executive Breakthrough Program. “Juntamente com a Mobius, obtivemos sucesso ao fazer isso.”

Com uma colaboração que já dura mais de quatro anos, a nova parceria das duas empresas combina formalmente a profunda experiência de consultoria de liderança da Egon Zehnder com os líderes mais influentes do mundo e a extensa experiência da Mobius em desenvolver, com sucesso, pessoas com influência mundial através da transformação individual e coletiva. A parceria se centrará em três programas executivos de desenvolvimento: o Executive Breakthrough Program, o Executive Discovery Program e o Voyager Leadership Development Program.

Os programas Executive Breakthrough e Executive Discovery – ambos feitos sob medida, altamente experimentais e somente para convidados – foram projetados para os atuais CEO, sucessores de CEO, líderes de C-suite e aqueles que estão se preparando para assumir altos cargos executivos. O Voyager Leadership Development é um programa interno de desenvolvimento executivo para indivíduos, equipes e grupos funcionais, adaptado para ser relevante para a agenda de negócios de cada organização cliente.

“Por meio dessa parceria, somos pioneiros em um conjunto totalmente novo e arrojado de ofertas de liderança”, observou Amy Elizabeth Fox, diretora executiva da Mobius Executive Leadership. “Nossa experiência combinada e visão compartilhada nos colocam na fronteira do desenvolvimento de liderança sênior. Estamos confiantes de que essas intervenções inovadoras terão um impacto significativo sobre nossos participantes executivos e as organizações que eles lideram.”

Os três programas compartilham a base do livro sobre liderança da presidenta da Mobius, Erica Ariel Fox, um best seller do New York Times – Winning from Within: A Breakthrough Method for Leading, Living, and Lasting Change®, que sintetiza seus 20 anos de pesquisa na Harvard Law School e serve como consultoria de liderança para executivos seniores do mundo inteiro –, e do Potential Model da Egon Zehnder, uma estrutura comprovada que identifica os principais impulsionadores do potencial e ajuda a alavancá-los para liberar novos níveis de desempenho nos papéis atuais e futuros.

“O princípio de ‘vencer desde dentro’ como um motor central da transformação dos negócios é uma ideia cuja hora chegou”, comentou Erica Ariel Fox. “Neste mundo turbulento, os altos executivos são cada vez mais conscientes de que liderar a sociedade, liderar seu setor ou liderar sua empresa quer dizer liderar a si mesmos.”

A parceria e os programas de desenvolvimento reforçam a crença das empresas de um novo estilo de liderança atual, que catalisa o crescimento individual desde dentro, a fim de obter êxito na transformação da organização. Uma recente pesquisa global conduzida pela Egon Zehnder com mais de 400 CEO de 11 países – "The CEO: A Personal Reflection” – revelou que apenas 38% dos CEO nomeados externamente e apenas 28% dos CEO nomeados internamente responderam que se sentiam totalmente preparados para o cargo.

Sobre a Egon Zehnder

A Egon Zehnder é a empresa líder mundial de consultoria, que compartilha um objetivo: transformar pessoas, organizações e o mundo através de uma grande liderança.

Sabemos o que os grandes líderes podem fazer e nos encanta oferecer as melhores soluções de liderança para nossos clientes.

Como empresa única, nossos mais de 450 consultores em 68 escritórios e 40 países ao redor do mundo colaboram com suas fortalezas individuais para formar uma poderosa equipe colaborativa.

Nós nos associamos em estreita colaboração com corporações públicas e privadas, empreendimentos familiares, organizações sem fins lucrativos e agências governamentais para fornecer serviços de consultoria administrativa, busca e sucessão de CEO, busca de executivos, avaliação de executivos, liderança e desenvolvimento de equipes e transformação organizacional.

Compartilhamos o compromisso e o orgulho de desempenhar um trabalho que contribui para carreiras de sucesso, empresas mais fortes e um mundo melhor.

Sobre a Mobius Executive Leadership

A Mobius Executive Leadership é uma empresa de liderança de primeira linha dedicada ao desenvolvimento de liderança transformacional e à mudança sustentável da cultura organizacional. A Mobius oferece os programas de liderança da Winning from Within™ baseados no livro best seller do New York Times, de Erica Ariel Fox, presidenta da empresa.

Os outros serviços centrais da Mobius incluem o alinhamento e integração de equipes de ponta, coaching executivo, programas personalizados de desenvolvimento de liderança, formação baseada em habilidades e suporte a longo prazo para mudanças organizacionais.

Os especialistas da Mobius fornecem um grande sucesso na transformação de líderes de dentro para fora, por meio de uma abordagem profundamente perspicaz e compassiva para a mudança pessoal e coletiva. Por meio de um grupo excepcionalmente talentoso de coaches executivos, facilitadores transformacionais, intervencionistas de equipe e artistas expressivos, a Mobius é capaz de criar, personalizar e oferecer programas de autodesenvolvimento profundamente pessoais, até mesmo para os executivos mais importantes ou para as melhores equipes.

