Uphold disponibiliza tokens LBA da Cred para compra em mais de 170 países

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Uphold, a plataforma global de dinheiro eletrônico que tem capacitado mais de US$ 3.5 bilhões em transações em 184 países, e a Cred, líder em crédito garantido por criptomoeda, anunciaram hoje a próxima etapa de sua relação comercial que permitirá aos usuários da Uphold acessar tokens LBA na plataforma Uphold.

“A Cred garante mais capital de crédito do que qualquer outra empresa de empréstimos no setor, em termos de magnitude”, disse JP Thieriot, CEO da Uphold. “Nossa capacidade de oferecer tokens LBA da Cred é outra importante etapa para os nossos membros, considerando que a Cred é um dos ecossistemas de empréstimo com crescimento mais rápido na comunidade de criptomoedas. Os membros da Uphold terão acesso a empréstimos "fiat" a um custo inferior por meio do token LBA. Os serviços de financiamento da Cred também podem oferecer uma ajuda financeira às diversas empresas ICO que obtiveram uma quantidade significativa de ETH e BTC e que gostariam de fazer um empréstimo em dólares norte-americanos para diversificar seus balanços e evitar precisar vender a preços inferiores.”

A Cred e a Uphold vão oferecer dois esquemas especiais por tempo limitado para comemorar esta próxima fase da relação comercial:

1. Todas as empresas que obtiveram fundos em criptomoeda e as que estejam procurando empréstimos colateralizados de mais de US$ 100 mil estão convidadas a se inscrever para obter acesso antecipado à Cred. Basta clicar neste link para preencher o formulário de indicação de interesse. 2. A Uphold está oferecendo taxas de câmbio ZERO sobre LBA comprado por membros qualificados. Os usuários poderão trocar por LBA qualquer outra moeda suportada em sua carteira na Uphold. A oferta de taxa de câmbio ZERO é limitada à compra de LBA enquanto a oferta durar.

“Estamos muito empolgados por trabalhar com a Uphold para oferecer aos seus membros uma maneira fácil de acessar tokens LBA para reduzir o custo de empréstimos e aumentar o poder de ganho. Se você for uma empresa que obteve fundos em criptomoeda ou um investidor de private equity com base em criptomoeda, é bem possível que esteja precisando de liquidez”, disse Dan Schatt, cofundador e presidente da Cred. “Nossa intenção é atenuar a volatilidade da criptomoeda com o tempo conectando investidores institucionais que estejam procurando exposição à criptomoeda e os diversos investidores em criptomoeda no varejo e negócios de blockchain que gostariam de obter alguma diversificação na forma de empréstimos em dólares norte-americanos. Sempre consideramos a Uphold como o banco para a economia token, considerando sua infraestrutura de reserva altamente segura e transparente, e estamos entusiasmados com a parceria com esses líderes visionários no ecossistema de criptomoeda.”

Os clientes de empréstimos atuais da Cred variam de investidores importantes, como a FBG Capital e a Arrington XRP Capital, a concessionárias de token, como a corretora de criptomoedas Propy.

“Trabalhar com a Cred foi uma das melhores decisões que tomei como investidor”, disse Michael Arrington, fundador da TechCrunch e da Arrington XRP Capital. “Sua abordagem simplificada e tranquila do empréstimo blockchain permitiu que meus sócios e eu fizéssemos um empréstimo considerável contra nossa BTC a uma taxa de juros muito favorável. Sua abordagem é o futuro dos empréstimos, estou muito empolgado por participar e recomendo a Cred a todas as empresas na minha carteira e colegas do setor.”

“Nossos negócios de OTC global precisam de fortes parceiros sempre ativos e estamos muito empolgados por trabalhar com a Cred para acessar liquidez a taxas competitivas e sempre que precisamos”, disse Vincent Zhou, fundador da FBG Capital. “O nível de profissionalismo e competência que eles oferecem ao empréstimo garantido por criptomoeda é inigualável.”

“Neste volátil mercado da criptomoeda, é tranquilizador ter uma empresa como a Cred numa posição de colateralizar ativos de criptomoeda voláteis como ETH e fazer empréstimos em dólares norte-americanos. Ajudou a nossa empresa, Propy, a diversificar seu balanço e dimensionar nossos negócio ainda mais rapidamente para atender a procura global que estamos vivenciando”, disse Natalie Karayaneva, cofundadora da Propy. “Eu recomendaria a Cred a todos os meus colegas.”

Sobre a Uphold Ltd.

A Uphold é a criadora de uma plataforma de dinheiro eletrônico aberta, confiável e transparente que permite que consumidores e empresas acessem, de maneira rápida e segura, moedas tradicionais, criptomoedas e outros investimentos, tudo em um único lugar. A Uphold já proporcionou mais de US$ 3.5 bilhões em transações em 184 países, em mais de 30 moedas suportadas e quatro commodities. A plataforma Uphold oferece acesso à mais ampla variedade de moedas e investimentos disponíveis em um único lugar, com transparência e segurança. A Uphold é a única empresa a publicar posições de reserva em tempo real, oferecendo aos seus membros as informações necessárias para a tomada de decisões informadas. A Uphold tem operações globais em San Francisco, Los Angeles, Braga, Londres e Nova Iorque. Informações adicionais estão disponíveis em www.uphold.com, ou siga a empresa no Twitter, Facebook e LinkedIn.

Sobre a Cred

A Cred é uma plataforma global descentralizada que facilita o acesso aberto a crédito em qualquer lugar e em qualquer tempo. Fundada por veteranos da tecnologia financeira, ex-funcionários do PayPal, a Cred já garantiu mais de US$ 200 milhões em capital de crédito, com escritórios em San Francisco, Xangai, Singapura, Sydney e Munique. A missão da Cred é aproveitar o poder do blockchain para permitir que todos se beneficiem de produtos de crédito de baixo custo. A Cred reúne uma equipe diversificada de líderes empreendedores, aprendizagem automática e o poder da tecnologia de blockchain. Informações adicionais estão disponíveis em mycred.io, ou siga a empresa no Telegram, Twitter, Facebook e LinkedIn.

