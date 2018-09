Novo filme documentário “Trump @War” de Steve Bannon lança acesso on-line gratuito

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--Trump @War em conjunto com seu parceiro de distribuição on-line, The Western Journal, tem o prazer de anunciar que o filme Trump @War completo em HD está disponível gratuitamente para espectadores de todo o mundo pelo Trumpmovienow.com.

“The Western Journal faz um ótimo trabalho e estamos contentes pela nossa parceria”, afirmou Stephen K. Bannon. “É um filme a que todo norte-americano, independentemente da sua crença política, deveria assistir. É um momento histórico para nosso país e ninguém deve ficar de fora durante as próximas eleições.”

Dirigido por Bannon e produzido por Dan Fleuette, Trump @War é uma releitura da campanha eleitoral mais significativa da história moderna dos EUA e uma previsão das eleições de meio mandato em novembro de 2018, que consolidará o legado do presidente Trump.

“Steve Bannon e sua equipe fizeram de novo. Este é o documentário mais fascinante de 2018. Temos a honra de fazer parte da equipe, possibilitando que todos assistam ao filme gratuitamente em qualquer dispositivo”, disse Patrick Brown, diretor executivo da The Western Journal.

“A recente supressão do conteúdo conservador da Big Tech tornou essa uma tarefa especialmente difícil”, acrescentou Brown. “Mas graças à nossa equipe de profissionais de tecnologia, compartilhar esse filme é tão fácil quanto mandar o link para amigos e familiares por mensagem de texto ou e-mail.”

Trump @War é estrelado por Corey Lewandowski, Pete Hegseth, Sebastian Gorka, Raheem Kassam, Sonnie Johnson, Raynard Jackson, Alfredo Ortiz, Dr. Sasha Gong, Erik Prince, Joe Concha, Lianchao Han, Bill Gertz, Michael Caputo, e Rob Wasinger.

“Este ciclo eleitoral trata do maior risco possível para nossa nação”, disse Dr. Sebastian Gorka, um ex-assistente adjunto do presidente Trump que aparece em Trump @War.

Concorrendo com a plataforma de senso comum da política “América Primeiro”, uma economia revitalizada, corte de impostos, melhores acordos comerciais e uma promessa de restabelecer a soberania norte-americana com reformas de imigração, Donald Trump acendeu uma paixão latente nos corações de seus partidários e ganhou a presidência. Foi, sem dúvida, a mais importante campanha eleitoral na história moderna dos EUA. Destacando a revolução em curso na política americana, o documentário conta a história do presidente Trump como um novato político que subjugou as classes políticas entrincheiradas em ambos os partidos, alcançando uma vitória impressionante para os homens e mulheres esquecidos da nação.

Gerald Seib, chefe do escritório de Washington do The Wall Street Journal, escreveu recentemente em um artigo intitulado “The ‘Deplorables’ Called Into Battle Again” (Os “deploráveis” chamados para batalha de novo): “Com as eleições de meio mandato se aproximando, o ex-guru político do presidente Trump, Steve Bannon, convoca as tropas… é uma hora e 15 minutos de pura adrenalina Trumpiana… e termina com terríveis advertências sobre a necessidade de votar nos republicanos em 2018 para impedir os esforços dos liberais de contestar o presidente.”

Bannon e Fleuette também coescreveram e coproduziram Clinton Cash , um explosivo documentário investigativo que ajudou a expor a corrupção da Fundação Clinton antes das eleições de 2016.

