Le nouveau documentaire de Steve Bannon Trump @War est lancé avec un accès en ligne gratuit

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--Trump @War, en collaboration avec son partenaire de distribution en ligne The Western Journal, a le plaisir d’annoncer que le long métrage HD Trump @War est désormais visible gratuitement par les internautes du monde entier sur Trumpmovienow.com.

« Le Western Journal fait un travail remarquable et nous sommes heureux qu’il collabore en partenariat avec nous », a déclaré Stephen K. Bannon. « C’est un film que chaque Américain devrait regarder, indépendamment de ses convictions politiques. Notre pays vit un moment historique et personne ne devrait se contenter d’observer en spectateur les prochaines élections. »

Réalisé par Steven Bannon et produit par Dan Fleuette, Trump @War offre une relecture de la campagne électorale la plus importante de l’histoire contemporaine des États-Unis et un examen de la perspective des élections de mi-mandat en novembre 2018, qui cimenteront l’héritage du président Trump.

« Steve Bannon et son équipe ont renouvelé leur exploit. C’est le film documentaire le plus fascinant de l’année 2018. C’est un honneur pour nous que de faire partie de l’équipe qui permet à tout un chacun de regarder le film gratuitement à partir de n’importe quel appareil », a déclaré Patrick Brown, PDG de The Western Journal.

« La suppression récente des contenus conservateurs par les grandes entreprises de technologie a rendu la tâche particulièrement ardue », a ajouté M. Brown. « Mais grâce à notre équipe de professionnels de la technologie, partager ce film est aussi simple que d’envoyer un SMS ou un email à ses amis et aux membres de sa famille. »

Parmi les intervenants de Trump @War figurent Corey Lewandowski, Pete Hegseth, Sebastian Gorka, Raheem Kassam, Sonnie Johnson, Raynard Jackson, Alfredo Ortiz, Dr. Sasha Gong, Erik Prince, Joe Concha, Lianchao Han, Bill Gertz, Michael Caputo et Rob Wasinger.

« Les prochaines élections sont un enjeu des plus importants pour notre pays », a déclaré le Dr Sebastian Gorka, ancien adjoint du président Trump, qui apparaît dans Trump @War.

S’appuyant sur un parti-pris de bon sens prônant l’Amérique d’abord (America First), une économie revitalisée, des réductions d’impôts et de meilleurs accords commerciaux, avec la promesse de rétablir la souveraineté américaine grâce à des réformes de l’immigration , Donald Trump a réveillé une passion endormie dans le cœur de ses partisans et remporté la présidence. Ce fut sans doute la campagne électorale la plus importante de l’histoire contemporaine des États-Unis. Mettant en lumière la révolution en cours au sein du monde politique américain, le documentaire raconte l’histoire du président Trump, qui bien que novice de la politique, a réussi à renverser les classes politiques enracinées dans les deux partis, remportant une victoire stupéfiante pour les hommes et les femmes oubliés de la nation.

Gerald Seib, chef du bureau du Wall Street Journal à Washington, a récemment écrit un article intitulé « Les ‘déplorables’ sont à nouveau appelés au combat » : « À l’approche des élections de mi-mandat, l’ancien gourou politique du président Trump, Steve Bannon, rallie les troupes... Le film offre une heure et quart de pure adrénaline trumpienne… et se termine en rappelant le besoin urgent de voter pour les républicains en 2018 afin de barrer la route aux libéraux qui souhaitent destituer le président. »

Steve Bannon et Dan Fleuette ont également coécrit et coproduit Clinton Cash , un documentaire d’investigation explosif qui, avant les élections de 2016, a permis de dénoncer la corruption au sein de la Fondation Clinton.

