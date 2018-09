Generali et Peter Kraus lancent Aperture Investors, une nouvelle société de gestion d'actifs basée à New York

MILAN et NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Assicurazioni Generali SpA, l'un des premiers groupes mondiaux d'assurance et de gestion d'actifs, et Aperture Investors ont annoncé aujourd'hui le lancement d'une nouvelle société innovante de gestion d'actifs basée sur un modèle de revenus révolutionnaire. La nouvelle entité sera dirigée par Peter Kraus, ancien président et directeur général d'AllianceBernstein et co-directeur de la division Gestion des placements de Goldman Sachs. Generali apportera un montant de USD 4 milliards en capitaux d'investissements stratégiques destinés à des stratégies de placement individuelles, sous réserve de l'approbation du conseil d'administration d'Assicurazioni Generali et d'Aperture Investors.

Selon le modèle de revenus unique d'Aperture Investors, la société applique des commissions similaires à celles des fonds ETF, qui ne peuvent augmenter que lorsque les gestionnaires dépassent leurs indices de référence. De même, les gestionnaires reçoivent une rémunération de base modeste et ne peuvent gagner davantage que lorsqu'ils réalisent une surperformance*, ce qui représente une nette rupture par rapport au système traditionnel de rémunération fixe selon lequel les gestionnaires sont rétribués en fonction du volume d'actifs qu'ils gèrent. En outre, un mécanisme de report permet de verser aux clients d'Aperture Investors les commissions non gagnées, ce qui garantit que la rentabilité de la Société dépend du fait qu'à long terme ses clients reçoivent ou non des rendements supérieurs aux indices de référence*.

Tim Ryan, directeur général de Generali Asset Management, a déclaré: "Aperture Investors représente une nouvelle étape importante de la stratégie multi-boutique de Generali lancée l'an dernier. Nous pensons que l'innovation est non seulement un levier essentiel de notre succès à long terme, mais aussi l'opportunité pour Generali d'accompagner le processus du changement en tant que leader du secteur de l'assurance et de la finance. Aperture Investors nous offre la possibilité de développer une nouvelle vision des incitants offerts aux gestionnaires tout en tirant parti d'un savoir-faire inestimable dans notre secteur."

Carlo Trabattoni, directeur de Generali Investments Partners, a commenté: "Peter Kraus dirige avec succès depuis plus de vingt ans des organisations financières internationales et il est capable d'attirer et d'inspirer des talents désireux de transformer le métier de la gestion d'actifs. Le montant total des actifs sous gestion dans le monde dépasse largement USD 84.000 milliards, de nombreux gestionnaires actifs sont sous-performants et la gestion indicielle passive se développe. Avec Aperture, nous voulons combiner l'intérêt pour la gestion passive avec la nécessité de la gestion active."

"La gestion d'actifs accuse un long retard en matière d'innovation. Il y a actuellement trop de gestionnaires actifs qui gèrent trop d'argent. Le principe des commissions fixes et l'absence de contraintes réelles en termes de capacité incitent depuis longtemps les gestionnaires à augmenter leurs actifs sous gestion plutôt qu'à rechercher la surperformance*, a expliqué Peter Kraus, président et directeur général d'Aperture Investors. Ce système a conduit à des années de performances médiocres qui ont sapé la confiance des clients dans la gestion active. Nous sommes déterminés à changer cette situation en faisant de la surperformance* un objectif commun pour les gestionnaires et les clients. Pour ce faire, nous allons appliquer des commissions similaires à celles des fonds ETF passifs quand la performance est égale ou inférieure à l'indice de référence assigné - et nous appliquerons des commissions plus élevées uniquement quand nous génèrerons une surperformance*. Nous pensons que les investisseurs préfèrent payer pour avoir de la performance plutôt que de payer qu'ils en obtiennent ou non; et la seule façon d'y parvenir c'est de rompre avec la vieille tradition des commissions fixes basées sur le volume des actifs sous gestion."

Pour plus d'informations sur Aperture Investors, visitez le site: http://apertureinvestors.com/

Suivez la Société sur Twitter: www.twitter.com/apertureinvstrs

Suivez la Société sur Instagram: www.instagram.com/apertureinvestors

Suivez la Société sur LinkedIn: www.linkedin.com/company/aperture-investors/

Suivez la Société sur Facebook: www.facebook.com/apertureinvestors/

À propos de Generali

Generali est un groupe italien indépendant d'assurance et de gestion d'actifs fortement implanté à l'international. Fondé en 1831, il compte parmi les principaux assureurs mondiaux; il est présent dans une cinquantaine de pays et son revenu-primes total dépassait EUR 68 milliards en 2017. Le total des actifs gérés par Generali atteignait environ EUR 500 milliards fin juin 2018. Le Groupe, qui emploie près de 71.000 personnes et compte 57 millions de clients dans le monde, est un acteur majeur en Europe occidentale et sa présence ne cesse de croître en Europe centrale et orientale ainsi qu'en Asie.

À propos d'Aperture Investors

Aperture Investors vise à restaurer la confiance à l'égard du secteur de la gestion d'actifs en faisant coïncider les intérêts des clients et les siens. Son objectif est la surperformance*. Aperture Investors facture de faibles commissions similaires à celles des fonds ETF quand la performance est égale ou inférieure aux indices de référence assignés. Quand les rendements* obtenus sont supérieurs à l'indice de référence assigné, et uniquement dans ce cas, Aperture Investors facture une commission liée à la performance. Les équipes de placements d'Aperture Investors sont principalement rémunérées en fonction de la surperformance, plutôt que sur la base des actifs sous gestion*. Dirigée par Peter Kraus, un vétéran du secteur, en partenariat avec Generali, l'un des premiers assureurs mondiaux, la mission d'Aperture Investors est inscrite au cœur de ses modèles de rémunération, ainsi que dans la manière dont la Société interagit en toute transparence avec la communauté des investisseurs en ligne. Pour en savoir plus sur Aperture Investors, ses gestionnaires et son modèle novateur, visitez notre site à l'adresse: www.apertureinvestors.com.

*Tout placement comporte des risques. Les performances passées ne préjugent pas des performance futures et peuvent être trompeuses. Rien ne garantit qu'un objectif de placement sera atteint ou que le capital produira un rendement. Il se peut que vous ne récupériez pas le montant de votre investissement initial.

Informations importantes

Le présent communiqué commercial a été publié par Assicurazioni Generali - Società per Azioni, société ayant son siège social 2, Piazza Duca degli Abruzzi, à Trieste, Italie, un capital entièrement versé de EUR 1.595.915.364,00, code fiscal nº 00079760328, immatriculée au Registre des entreprises de Trieste au nº 00079760328, immatriculée au Registre des compagnies d'assurance et de réassurance italiennes au nº 100003, société mère du Groupe Generali, immatriculé au nº 26 du Registre italien des groupes d'assurance, et par Aperture Investors, LLC, une société de conseils en placements enregistrée auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission) américaine (ci-après les "Émetteurs"). Aperture Investors, LLC détient 100% d'Aperture Investors UK Ltd., une société anonyme britannique nouvellement fondée (numéro de référence FCA de G10 Capital Limited: 648953). Le présent communiqué est fourni uniquement à titre d'information et ne contient aucun conseil professionnel de placement, ni en matière juridique, comptable ou fiscale. Toutes les informations et opinions contenues dans le présent communiqué reflètent le jugement des Émetteurs au moment de sa publication et sont sujettes à modification sans préavis. Pour plus d'informations sur les coûts, les risques et les conditions liés à un placement, il est vivement recommandé de lire les documents légaux pertinents. Le présent communiqué ne peut être reproduit (en tout ou partie), transmis, modifié, ou utilisé à des fins publiques ou commerciales sans l'accord écrit préalable des Émetteurs. Le présent communiqué est destiné uniquement aux investisseurs potentiels des juridictions dans lesquelles les gestionnaires d'actifs / conseillers en placements mentionnés sont agréés.

©2018 Aperture Investors, LLC. Tous droits réservés.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.