Generali en Peter Kraus lanceren Aperture Investors, een nieuw vermogensbeheerbedrijf met hoofdzetel in New York City

MILAAN & NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Assicurazioni Generali SpA, een van 's werelds toonaangevende verzekerings- en vermogensbeheergroepen en Aperture Investors kondigen vandaag de lancering aan van een innovatief nieuw vermogensbeheerbedrijf met een disruptief verdienmodel onder leiding van Peter Kraus, de voormalige voorzitter en CEO van AllianceBernstein (AB) en wereldwijd co-hoofd van de Investment Management Division van Goldman Sachs. Generali zal tot $ 4 miljard aan strategisch investeringskapitaal voor individuele beleggingsstrategieën bijdragen, onder voorbehoud van de goedkeuring van de Raad van Bestuur van Assicurazioni Generali en van Aperture Investors.

In het unieke verdienmodel van Aperture Investors brengt het bedrijf ETF-achtige kosten in rekening die alleen hoger kunnen uitvallen als de managers beter presteren dan hun benchmarks. Evenzo ontvangen managers een bescheiden basisvergoeding en kunnen ze alleen meer verdienen als ze voor outperformance* zorgen, een belangrijke afwijking van de traditionele vaste vergoedingsstructuur waarbij managers worden vergoed op basis van het volume beheerde activa. Daarnaast zorgt een uitstelmechanisme ervoor dat onverdiende vergoeding wordt terugbetaald aan de klanten van Aperture Investors; zo wordt gegarandeerd dat de winstgevendheid van het bedrijf afhankelijk is van het feit of klanten op de lange termijn rendementen ontvangen die de benchmarks te boven gaan*.

Tim Ryan, CEO van Generali Asset Management, verklaarde: “Aperture Investors is opnieuw een belangrijke mijlpaal in Generali's multi-boutique strategie die vorig jaar werd gelanceerd. Wij zijn van mening dat innovatie niet alleen een belangrijke hefboom is voor ons succes op de lange termijn, maar ook een kans voor Generali om het veranderingsproces als leider in de verzekerings- en financiële sector in goede banen te leiden. Aperture Investors biedt ons de mogelijkheid om een nieuw model te ontwikkelen dat zich richt op de stimulansen voor managers, terwijl het tegelijkertijd gebruik maakt van onschatbare knowhow in onze sector.”

Carlo Trabattoni, hoofd van Generali Investments Partners, stelde: “Peter Kraus heeft een twintigjarige geschiedenis van succesvol leiden van internationale financiële organisaties en het vermogen om talent te inspireren en aan te trekken dat erop gebrand is om het vermogensbeheerbedrijf te transformeren. De totale AUM in de wereld bedraagt ruim $ 84 biljoen, terwijl veel actieve managers ondermaats presteren en passieve indexering aan het toenemen is. Met Aperture willen we de interesse voor passief combineren met de noodzaak voor actief.”

“Vermogensbeheer is een industrie die al lange tijd toe is aan disruptie. Er zijn momenteel te veel actieve managers die te veel geld beheren. Vaste kosten en een gebrek aan beperkingsvoorwaarden in de reële capaciteit sporen beheerders er al lange tijd toe aan om activa onder beheer te laten groeien in plaats van outperformance* na te streven,” aldus Peter Kraus, voorzitter en CEO, Aperture Investors. “Deze structuur heeft geleid tot jarenlange slechte prestaties die het vertrouwen van de klant in actief beheer hebben aangetast. We zijn van plan dit te veranderen door de stimulansen van managers en klanten rond outperformance* met elkaar in lijn te brengen. We doen dit door kosten in rekening te brengen die vergelijkbaar zijn met passieve ETF's wanneer de prestaties op of onder een bepaalde benchmark liggen - en we rekenen alleen meer aan als we voor outperformance* zorgen. We zijn ervan overtuigd dat beleggers liever betalen voor prestaties dan dat ze betalen ongeacht of ze er al dan niet enige prestaties voor terugkrijgen. En de enige manier om dat te doen is voor disruptie te zorgen ten aanzien van het lang bestaande model van vaste kosten op basis van AUM in vermogensbeheer.”

Over Generali

Generali is een onafhankelijke, Italiaanse groep voor verzekeringen en vermogensbeheer met een sterke internationale aanwezigheid. Het werd opgericht in 1831 en is een van 's werelds toonaangevende verzekeraars die aanwezig is in 50 landen met een totaal premie-inkomen van meer dan € 68 miljard in 2017. De totale AUM van Generali bedroegen eind juni 2018 ongeveer € 500 miljard. Met bijna 71.000 werknemers in de wereld en 57 miljoen klanten is de Groep een belangrijke speler in West-Europa en neemt ze een steeds belangrijkere positie in Centraal- en Oost-Europa en in Azië in.

Over Aperture Investors

Aperture Investors streeft naar het herstellen van het vertrouwen in de vermogensbeheerindustrie door klantbelangen af te stemmen op die van haarzelf. Het doel is outperformance*. Voor de strategieën van Aperture Investors worden lage, ETF-achtige kosten in rekening gebracht wanneer de prestaties ter hoogte van of onder de vermelde benchmarks liggen. Wanneer en alleen wanneer er rendementen* worden gegenereerd die de benchmark van een strategie overtreffen, brengt Aperture Investors een prestatiegerelateerde toeslag in rekening. De beleggingsteams van Aperture Investors worden voornamelijk gecompenseerd op basis van outperformance in plaats van activa onder beheer (Assets Under Management, AUM)*. Onder leiding van brancheveteraan Peter Kraus in samenwerking met Generali, een van 's werelds grootste verzekeraars, is de missie van Aperture Investors verwerkt in haar kosten- en vergoedingsstructuren, evenals in de manier waarop het bedrijf openlijk online met de investerende gemeenschap communiceert. Ga voor meer informatie over Aperture Investors, haar managers en haar innovatieve structuur naar www.apertureinvestors.com.

*Investeringen brengen risico's met zich mee. Prestaties uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties en kunnen misleidend zijn. Er kan geen garantie worden gegeven dat een beleggingsdoelstelling zal worden bereikt of dat er een rendement op kapitaal zal zijn. Mogelijk krijgt u het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terug.

