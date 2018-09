Arkema et Barrday Inc s’associent pour fabriquer des solutions composites haute performance pour le marché du pétrole et du gaz

COLOMBES, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Barrday Inc., acteur important sur le marché des composites, et Arkema (Paris:AKE) annoncent la création d’une co-entreprise, pour fabriquer et vendre des rubans à base de fibre de carbone et de polymères de spécialités pour le marché en croissance de l’industrie pétrolière et gazière.

Cette co-entreprise Barrflex® TU fournira les solutions composites thermoplastiques les plus performantes aux différents acteurs du marché de l’industrie pétrolière et gazière. Ces rubans (tape) permettront des améliorations substantielles en termes d’allègement (remplacement du métal) et de résistance à la corrosion pour les flexibles utilisés dans l’Offshore profond et dans l’Onshore de demain.

La complémentarité de l’offre de Barrday (expérience démontrée dans la fabrication de composites thermoplastiques) et de la gamme de polymères et résines de spécialités d’Arkema (PVDF, Polyamides 11 et 12, PEKK…) permettra à Barrflex® TU de tirer pleinement parti de la croissance du marché de l’industrie pétrolière et gazière en proposant une nouvelle offre complète et intégrée. Barrflex® TU répondra aux attentes des clients en matière de bandes composites en utilisant toutes les matières et fibres disponibles ainsi qu’en développant de nouvelles technologies et nouveaux matériaux.

"Ce partenariat avec Arkema nous assure l’accès à un large éventail de solutions polymères ayant fait leurs preuves dans ce secteur ", a déclaré Michael Buckstein, Président-directeur général de Barrday Inc. «Depuis très longtemps Arkema est un acteur innovant et reconnu dans les polymères fluorés avec le PVDF Kynar®, les polymères de spécialités avec le PA 11 Rilsan® et plus récemment, avec les nouvelles résines PEKK Kepstan® Nous sommes très heureux de nous associer à Arkema pour ce marché prometteur de l’industrie pétrolière et gazière».

"Barrday est un fournisseur innovant de premier plan dans les composites thermoplastiques sur le marché des tubes pour l’industrie du pétrole et du gaz", a déclaré Christophe André Directeur général en charge de matériaux avancés chez Arkema. "Nos capacités et expertises respectives sont très complémentaires pour apporter, avec cette nouvelle offre intégrée, une réelle valeur ajoutée à nos clients, fabricants de pipe, ainsi qu’aux grands groupes pétroliers".

