Twispay bundelt krachten met Blue Air voor uitbreiding van digitaal betalingenverkeer

BOEKAREST, Roemenië--(BUSINESS WIRE)--Blue Air, de grootste luchtvaartmaatschappij van Roemenië afgemeten aan het aantal lijndienstpassagiers, en Twispay, een Europese betalingenverwerker en FinTech-pionier in Zwitserse handen, hebben vandaag bekendgemaakt een samenwerkingsverband voor betaalintegratie te hebben gesloten dat klanten wereldwijd in staat stelt online betalingen te verrichten door middel van de betaaldiensten van Twispay.

De luchtvaartsector staat onder enorme tijdsdruk. Luchtvaartmaatschappijen hebben geleerd hun bedrijfs- en prijsmodellen aan te passen aan de hand van diverse sterk schommelende variabelen, van plotselinge verschuivingen in vraag en operationele kosten tot onvoorspelbare weerpatronen. De betrouwbaarheid en flexibiliteit van geïntegreerde betalingenverwerking zijn daarom van levensbelang. Het vermogen om snel, veilig en gemakkelijk online betalingen te kunnen accepteren is cruciaal voor elke 21e-eeuwse onderneming, en des te meer voor een luchtvaartmaatschappij.

“Het was essentieel voor ons om een samenwerkingsverband te sluiten met een leverancier van verwerkingsdiensten die raad weet met een hoog volume van transacties en bekend is met de operationele bijzonderheden van de passagiersluchtvaartsector. Verder waren we op zoek naar een leverancier van betaaldiensten die niet alleen een veilige betaaloptie en een soepel aankoopproces voor onze klanten kon aanbieden, maar ook uitstekende ondersteuning bood voor technische integratie. We zijn ervan overtuigd dat Twispay een perfecte partner is voor Blue Air,” aldus Tudor Constantinescu, Chief Commercial Officer van Blue Air.

“Het verheugt ons zeer dat we in staat waren het betaalproces voor reizigers van Blue Air te verbeteren. Twispay heeft gezorgd voor een naadloze integratie van het betaalproces door middel van gedetailleerde personalisatie, en we zijn uitermate trots op de aangepaste sjablonen en de betalingsbewijzen die in het proces voor de klanten zijn opgenomen. We hebben de luchtvaartmaatschappij voorzien van ons krachtige transactiedashboard dat voorziet in alle rapportagebehoeften, en we hebben geavanceerde anti-fraudetactieken geïmplementeerd om Blue Air te helpen verder te groeien en zich te concentreren op wat echt belangrijk is,” aldus Cristi Gheorghe, Marketing & Product Director van Twispay.

---

Over Blue Air

Blue Air, de grootste luchtvaartmaatschappij met Roemeens particulier kapitaal, is al meer dan 13 jaar operationeel en biedt vluchten aan op meer dan 100 rechtstreekse routes naar België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Israël, Italië, Noorwegen, Portugal, Roemenië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.

Over Twispay

Twispay is een Europese betalingenverwerker en FinTech-pionier in Zwitserse handen die wordt ondersteund door een eigen acquiring bank – Capital Financial Services – en online handelaars toegang biedt tot een compleet portfolio van betaaldiensten tegen de scherpste tarieven.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.