Twispay et Blue Air collaborent afin d'étendre les paiements numériques

BUCAREST, Roumanie--(BUSINESS WIRE)--Blue Air, la plus grande compagnie aérienne régulière roumaine en termes de passagers transportés, et Twispay, société européenne à capitaux suisses de traitement de paiements et pionnier de la FinTech, ont annoncé aujourd'hui le lancement d'un partenariat pour l'intégration du paiement permettant à une clientèle mondiale d'effectuer des paiements en ligne via les services de paiement de Twispay.

Les contraintes de temps sont considérables dans le secteur de l'aviation. Les compagnies aérienne ont appris à adapter leurs modèles économique et tarifaire en fonction d'un très grand nombre de fortes fluctuations, allant de modifications majeures de la demande et des coûts opérationnels aux aléas météorologiques. La fiabilité et la flexibilité de l'intégration du traitement des paiements sont par conséquent essentielles. La possibilité d'accepter des paiements en ligne rapidement, de façon sûre et facile est fondamentale pour toute entreprise du 21ème siècle, et certainement pour une compagnie aérienne.

“Il était essentiel pour nous d'établir un partenariat avec une société de services de paiement capable de comprendre les spécificités opérationnelles du transport aérien et de gérer de gros volumes de transactions. Nous cherchions en outre un prestataire de services de paiement pouvant offrir à la fois un concept de paiement sûr et un flux d'achat facile à nos clients ainsi qu'un excellent support pour les intégrations techniques. Nous sommes convaincus que Blue Air a trouvé le partenaire idéal avec Twispay,” a déclaré Tudor Constantinescu, Chief Commercial Officer de Blue Air.

“Nous sommes ravis d'avoir été en mesure d'étendre l'expérience de paiement des voyageurs de Blue Air. Twispay a assuré une intégration harmonieuse du flux de paiement au travers d'une personnalisation granulaire, et nous sommes très fiers des modèles personnalisés et reçus qui ont été intégrés aux parcours des clients. Nous avons fourni à Blue Air notre tableau de bord performant qui couvre tous les besoins en reporting, et nous avons implémenté des mesures de protection anti-fraude perfectionnées qui permettront à la compagnie aérienne de se développer et de se concentrer sur l'essentiel,” a conclu Cristi Gheorghe, Marketing & Product Director de Twispay.

A propos de Blue Air

Blue Air, la plus grande compagnie aérienne à capitaux privés roumains, opère depuis plus de 13 ans, offrant désormais un réseau de 100 lignes directes en Belgique, à Chypre, au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, en Grèce, en Irlande, en Israël, en Italie, en Norvège, au Portugal, en Roumanie, en Suède, en Espagne et au Royaume-Uni.

A propos de Twispay

Soutenu par sa propre banque acquéreuse – Capital Financial Services – Twispay est un organisme de paiement européen à capitaux suisses et un pionnier de la FinTech, offrant aux commerçants en ligne un accès aisé à une gamme complète de services de paiement aux prix les plus compétitifs.

