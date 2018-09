Egon Zehnder et Mobius Executive Leadership officialisent un partenariat stratégique exclusif

LONDRES & ZURICH--(BUSINESS WIRE)--Egon Zehnder, la société mondiale de conseil en leadership, a conclu un partenariat formel avec Mobius Executive Leadership, la première société des États-Unis et d’Europe en développement du leadership.

Le partenariat combine les méthodes exclusives de chacune des entreprises pour accélérer le développement personnel et professionnel des cadres supérieurs et pour stimuler la capacité d'une organisation à se transformer.

« La volonté de diriger au plus haut niveau les entreprises et la société exige que les dirigeants développent une volonté de comprendre qui ils sont et qui ils peuvent devenir afin de libérer tout leur potentiel et d'aider leurs organisations à atteindre aussi leur potentiel maximum », a déclaré Jill Ader, présidente désignée d'Egon Zehnder et co-fondatrice du “Executive Breakthrough Program” (programme de développement des dirigeants). « Avec Mobius, nous avons réussi à le faire. »

Collaborant déjà depuis plus de quatre ans, le nouveau partenariat des deux sociétés associe officiellement l’expérience éprouvée d'Egon Zehnder en conseil de leadership aux dirigeants les plus influents du monde et la vaste expertise de Mobius dans le développement réussi de ces influenceurs mondiaux par le biais de transformations individuelles et collectives. Le partenariat mettra l'accent sur trois programmes co-créés de perfectionnement des cadres supérieurs : le programme Executive Breakthrough, le programme Executive Discovery et le programme Voyager Leadership Development.

Les programmes Executive Breakthrough et Executive Discovery, des parcours sur mesure de développement du leadership, hautement expérientiels et sur invitation seulement, sont conçus pour les PDG actuels, leurs successeurs, les cadres dirigeants et ceux qui se préparent à occuper des postes de direction de haut niveau. Le programme Voyager Leadership Development est un programme interne de perfectionnement des cadres destiné aux individus, aux équipes et aux groupes fonctionnels, adapté en fonction du programme d'affaires de chaque organisation cliente.

« Grâce à ce partenariat, nous sommes à l’avant-garde d’un ensemble d’offres de leadership entièrement nouvelles et audacieuses », a déclaré Amy Elizabeth Fox, directrice générale de Mobius Executive Leadership. « Notre expertise combinée et notre vision commune nous placent à la frontière du développement de la haute direction. Nous sommes convaincus que ces interventions novatrices auront un impact significatif sur les dirigeants y participant et sur les organisations qu’ils dirigent. »

Ces trois programmes sont à l’origine du livre à succès d’Erica Ariel Fox, présidente et tête pensante de Mobius, le livre au sommet du classement du New York Times, “WINNING FROM WITHIN : A BREAKTHROUGH METHOD FOR LEADING, LIVING AND LASTING CHANGE® (GAGNANT DE L'INTERIEUR : UNE MÉTHODE POUR DIRIGER, VIVRE ET CHANGER DURABLEMENT), qui synthétise ses 20 années de recherche à la faculté de droit de Harvard et de conseillère en leadership auprès des cadres supérieurs du monde entier, avec le “Potential Model” d’Egon Zehnder, une étude identifiant avec succès les clés du ’potentiel’, et qui aide à les utiliser pour atteindre de nouveaux niveaux de performances dans les fonctions actuelles et futures.

« Le principe de “gagner de l’intérieur”, en tant que moteur central de la transformation des entreprises, est une idée qui doit aujourd’hui être appliquée », a déclaré Erica Ariel Fox. « Dans ce monde turbulent, les cadres supérieurs sont de plus en plus conscients que diriger la société, diriger un secteur, ou diriger une entreprise, repose sur le fait de savoir se diriger soi-même. »

Les programmes de partenariat et de développement renforcent la conviction des entreprises qu’un nouveau style de leadership est justifié aujourd’hui, un style de dirigeant qui catalyse sa propre croissance de l'intérieur afin de réussir à transformer son organisation. Une récente enquête mondiale menée par Egon Zehnder auprès de plus de 400 PDG de 11 pays, THE CEO : A PERSONAL REFLECTION (LE PDG : UNE RÉFLEXION PERSONNELLE), a révélé que seulement 38 % des PDG nommés en externe et seulement 28 % des PDG nommés en interne ont répondu qu'ils se sentaient pleinement préparés à ce rôle.

--

NOTES AUX RÉDACTEURS

Pour obtenir plus d’informations sur ce partenariat, consulter www.egonzehnder-mobius.com.

À propos d’Egon Zehnder

Egon Zehnder est le cabinet mondial de conseils en leadership, poursuivant un objectif : transformer les individus, les organisations et le monde par l’entremise d’un excellent leadership.

Nous savons ce dont les grands leaders sont capables et avons à cœur de fournir les meilleures solutions de leadership à nos clients.

Dans le cadre de notre approche “One Firm”, nos plus de 450 consultants répartis dans 68 bureaux et 40 pays à travers le monde unissent leurs forces individuelles pour former une équipe efficace de collaborateurs.

Nous travaillons en étroite relation avec des sociétés publiques et privées, des entreprises familiales et des organismes sans but lucratif et gouvernementaux en vue de fournir des services de conseils en matière de direction, de recherche et de succession de PDG, de recrutement de cadres, d'évaluation des cadres, de développement du leadership et de transformation culturelle et organisationnelle.

Nous partageons l’engagement et la fierté de travailler de manière à contribuer à la formation de dirigeants accomplis, d’entreprises plus fortes et d’un monde meilleur.

À propos de Mobius Executive Leadership

Mobius Executive Leadership est une société leader dans le domaine du développement du leadership transformationnel et du changement de culture organisationnelle durable. Mobius propose des programmes phares de leadership “WINNING FROM WITHIN™” basés sur le best-seller du New York Times écrit par Erica Ariel Fox, présidente et tête pensante de Mobius.

Les autres services de base de Mobius comprennent l'adéquation et l'intégration des équipes de haut niveau, le coaching des cadres, les programmes personnalisés de développement du leadership, la formation axée sur les compétences et le soutien à long terme du changement organisationnel.

Les experts du corps professoral de Mobius réussissent à transformer les leaders de l'intérieur, grâce à une approche profondément perspicace et compassionnelle du changement personnel et collectif. Grâce à un groupe exceptionnellement talentueux d’entraineurs de cadres dirigeants, d’animateurs transformationnels, d’intervenants d’équipes et d’artistes expressifs, Mobius est capable de créer, personnaliser et offrir des programmes de développement individuel totalement personnalisés, même pour les plus hauts dirigeants.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.