Andersen Global與BKM Berkemeyer合作，繼續開拓南美業務

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Andersen Global宣佈，公司已與巴拉圭歷史最悠久且規模最大的律師事務所之一BKM Berkemeyer簽署合作協定，進一步擴張南美業務。該事務所在首都亞松森的兩個辦公地點擁有近150名專業人員，包括10名合夥人和60多名律師。

BKM Berkemeyer於1951年成立，由管理合夥人Hugo Berkemeyer領導，為國內外客戶提供法律解決方案。該事務所在所有法律領域提供建議，包括商業和企業、稅務、訴訟、環境、就業和智慧財產權，特別擅長國際交易和商業事務。BKM Berkemeyer也從事購併、合資企業、海外投資、基礎設施、專案融資和金融交易，並就電信、水務和能源專案等問題提供諮詢服務。

Hugo表示：「BKM Berkemeyer的業務重心一直是為客戶提供靈活有效的解決方案，我們很自豪本事務所一直能夠迎合客戶的需求並超越期望。我們很高興能與Andersen Global合作，這讓我們能夠進一步利用全球團隊及合作，透過Andersen Global的會員機構和合作機構來提供優質、實用的建議。」

Andersen Global董事長兼Andersen Tax LLC執行長Mark Vorsatz表示：「巴拉圭是一個重要的市場，而BKM是該市場中規模最大和歷史最悠久的律師事務所之一。他們讓我們能夠在這一重要市場取得重要地位。」

Andersen Global是一家國際性組織，由世界各地稅務和法律專業人士各自成立之在法律上獨立的成員公司組成。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC於2013年成立，現在透過成員公司和合作公司在全球擁有逾114個據點和3,500多名專業人員。

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