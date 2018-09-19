Andersen Global携手BKM Berkemeyer继续开拓南美业务

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Andersen Global宣布，为在南美实现进一步增长，公司已与巴拉圭历史最悠久、规模最大律师事务所之一BKM Berkemeyer签署合作协议。该所在首都亚松森两个办公地点拥有近150名专业人员，包括10名合伙人和60多名律师。

BKM Berkemeyer于1951年成立，由管理合伙人Hugo Berkemeyer领导，向国内外客户提供法律解决方案。该所在所有法律领域提供建议，包括商业和企业、税收、诉讼、环境、就业和知识产权，特别擅长国际交易和商业事务。BKM Berkemeyer也从事并购、合资、海外投资、基础设施、项目融资和金融交易，并就电信、水务和能源项目等问题提供咨询服务。

Hugo表示：“BKM Berkemeyer的业务重心一直是为客户提供灵活高效的解决方案，我们为能够不断满足客户需求和超额完成目标感到自豪。我们很高兴能与Andersen Global合作，这让我们能够进一步利用全球团队及合作，通过Andersen Global的会员律所和合作律所提供优质、实用的建议。”

Andersen Global董事长兼Andersen Tax LLC首席执行官Mark Vorsatz表示：“巴拉圭是一个重要的市场，而BKM是该市场最大和历史最悠久的律所之一。他们让我们能够在这一重要市场取得重要地位。”

Andersen Global是一家国际性组织，由世界各地税务和法律专业人士各自成立的在法律上独立的成员公司组成。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，现在通过成员公司和合作公司在全球拥有逾114个分支机构和3,500多名专业人员。

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