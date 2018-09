Andersen Global fortsætter ekspansionen i Sydamerika med BKM Berkemeyer

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global annoncerer yderligere vækst i Sydamerika i forbindelse med underskrivelsen af en samarbejdsaftale med BKM Berkemeyer, et af de ældste og største advokatfirmaer i Paraguay. Firmaet har to afdelinger i hovedstaden Asunción og næsten 150 ansatte, inklusive ti partnere og over 60 advokater.

BKM Berkemeyer, der blev grundlagt i 1951, ledes af ledelsespartneren Hugo Berkemeyer og leverer juridiske løsninger til både indenlandske og internationale kunder. Firmaet tilbyder rådgivning på alle juridiske områder, inklusive forretnings- og selskabsmæssige emner, skat, retstvister, miljø, beskæftigelse og intellektuel ejendom – og har en omfattende ekspertise inden for internationale transaktioner og forretningsforhold. BKM Berkemeyer er også specialiseret i fusioner og overtagelser, joint ventures, udenlandske investeringer, infrastruktur, projektfinansiering og finansielle transaktioner og rådgiver også vedrørende telekommunikation, vand- og energiprojekter.

Hugo udtaler, “Vores fokus hos BKM Berkemeyer har været at levere fleksible og effektive løsninger til vores kunder, og vi er særligt stolte af vores evne til konsekvent at kunne opfylde deres behov og overgå deres forventninger. Vi glæder os til at samarbejde med Andersen Global, da det vil give os mulighed for yderligere at anvende globalt teamwork og samarbejde for at levere den bedste kvalitet på vores niveau og praktisk rådgivning gennem de associerede selskaber og samarbejdende selskaber fra Andersen Global.”

“Paraguay er et vigtigt marked, og BKM er et af markedets største og ældste firmaer. De giver os en væsentlig tilstedeværelse på et vigtigt marked,” udtaler Mark Vorsatz, formand for Andersen Global og administrerende direktør i Andersen Tax LLC.

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk separate, uafhængige medlemsfirmaer, der består af skatte- og juraeksperter verden over. Efter at være etableret i 2013 af det amerikanske medlemsfirma Andersen Tax LLC, har Andersen Global nu mere end 3.500 eksperter verden over og er repræsenteret på mere end 114 steder via sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere.

